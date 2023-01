Pulisic et Kane ont refusé les pénalités

L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents majeurs, pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Le retour d’Howard Webb

Si Howard Webb avait pu tracer les 20 premiers matchs de son mandat en tant que nouveau chef des arbitres de Premier League, cela n’aurait probablement pas semblé très différent de cela. Après 3 années et demie troublées pour VAR en Premier League, les deux tours de matches disputés à Noël se sont déroulés relativement calmement.

Mais ne vous y trompez pas, Webb n’a pas de baguette magique et n’ayant organisé qu’une seule réunion avec tous les arbitres de Premier League (les réunions en tête-à-tête auront lieu au début de la nouvelle année), sa simple présence ne va pas résoudre tous les problèmes. maux.

Webb a parlé de son désir d’améliorer la transparence de la prise de décision et, bien que cela puisse prendre un certain temps pour se concrétiser, un autre de ses objectifs a été vu le premier jour des rencontres après la pause de la Coupe du monde. Webb veut que ses arbitres aient la confiance nécessaire pour s’en tenir à leurs décisions sur le moniteur au bord du terrain; l’arbitre Andy Madley dûment obligé en refusant correctement un examen VAR pour interdire un but de Fulham. Cela fait suite à six interventions VAR incorrectes dans la première partie de la saison de Premier League, qui impliquaient toutes l’envoi d’un arbitre au moniteur et la modification de sa propre décision.

Webb a donné une série d’instructions pour essayer d’améliorer les normes en Angleterre – notamment en demandant aux VAR de soutenir également leur propre jugement pour réduire les interventions manquées, plutôt que de trop compter sur ce que l’arbitre a vu. C’est le début, mais un manque perçu de confiance et de conviction – que ce soit sur le terrain ou dans la salle VAR – avait été un problème en Premier League.

Pénalité possible: chemise Smith tirée sur Pulisic

Qu’est-il arrivé: Christian Pulisic a fait irruption dans la surface à la 12e minute et a tiré bien large, mais tombait comme il l’a fait. La star des États-Unis s’est tournée vers l’arbitre Simon Hooper pour demander un penalty pour un tir du défenseur de l’AFC Bournemouth Adam Smith.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Examen VAR : Beaucoup de supporters s’attendraient à ce que cela soit donné comme une pénalité. Il y avait une tenue claire du maillot par Smith, mais cela seul ne constitue pas une faute. La question est de savoir s’il a été prolongé ou de nature suffisante pour empêcher Pulisic de pouvoir tirer son coup ?

L’arbitre n’a pas estimé qu’il n’y en avait pas assez et le VAR, David Coote, a décidé qu’il n’y avait pas d’erreur claire et évidente. Que Pulisic ait semblé aller au sol quelques pas après le tirage n’aura pas aidé son cas.

Christian Pulisic est tiré en arrière par Adam Smith. CNB

C’était un énorme risque pris par Smith et aurait facilement pu entraîner un coup de pied. Si l’arbitre avait donné un penalty, il n’y a aucune chance que le VAR dise que cela devrait être annulé.

Juger l’impact est toujours un exercice d’équilibre, et c’était juste à la limite.

Nous avons vu un exemple de maillot tiré au début de la saison lorsque Matheus Nunes de Wolverhampton Wanderers a conservé le maillot de Sean Longstaff de Newcastle United à l’intérieur de la zone. L’arbitre Peter Bankes a autorisé le jeu à se poursuivre et le VAR, Lee Mason, n’a pas conseillé de révision.

Matheus Nunes tire le maillot de Sean Longstaff. Bbc

Après le match, le panel indépendant de cinq hommes a statué que l’incident Nunes-Longstaff était une erreur claire et évidente, et le VAR aurait dû intervenir. L’incident de Pulisic n’est pas aussi clair, Longstaff ayant sa chemise retirée de son corps, de sorte que le panel peut être d’accord avec Coote pour le match de Chelsea.

Pénalité possible : Mee sur Kane

Qu’est-il arrivé: À la 51e minute, Harry Kane a cherché à rencontrer un centre d’Ivan Perisic mais est allé au sol contre le défenseur de Brentford Ben Mee. Le capitaine anglais voulait un penalty pour avoir tenu mais l’arbitre David Coote n’était pas intéressé et le jeu a repris avec une remise en jeu des Spurs.

Décision VAR : Pas de pénalité.





Examen VAR : Après avoir vu une série de pénalités accordées à la Coupe du monde pour ce genre d’infraction de grappling, Kane devait se poser la question.

Il s’agit d’un type d’incident différent de Smith sur Pulisic, avec Coote l’arbitre de ce match la veille de son service VAR pour Chelsea contre Bournemouth.

Les deux joueurs se rejoignent au fur et à mesure que la croix est jouée et, à un moment donné, Mee a son bras autour de Kane. Que Mee libère rapidement sans prise prolongée aura été important pour le VAR. Il semblait également y avoir un certain degré d’attente de la part des deux joueurs, plutôt que d’être simplement un cas où Mee bloquait la tentative de fuite de Kane.

Ben Mee a son bras autour de Harry Kane à un moment donné, mais cela n’est pas considéré comme suffisant pour une pénalité VAR. Bbc

Le VAR, Stuart Attwell, a estimé qu’il n’y en avait pas assez pour un examen au moniteur. Avec le seuil plus élevé de la Premier League pour l’intervention VAR, il est très peu probable qu’un incident comme celui-ci entraîne une pénalité.

Handball possible : Rashford lorsqu’il marque

Qu’est-il arrivé: Marcus Rashford a ramené le ballon à la maison à la 82e minute, pensant qu’il avait doublé l’avance de Manchester United à Molineux, mais il y avait une possibilité que le ballon sorte de son bras avant d’entrer dans le but.

Décision VAR : But refusé.





Examen VAR : Un simple appel pour le VAR, Darren England – et un objectif classique refusé de l’ère VAR. Rashford n’a pas eu de chance que le ballon touche son bras après l’arrêt initial du gardien Jose Sa, mais c’est une décision automatique de refuser le but.

Il serait difficile pour l’arbitre Robert Jones de capter en temps réel, mais il devrait toujours être capté par le VAR.

Le ballon touche le bras de Marcus Rashford avant d’entrer dans le but. Naomi Baker/Getty Images

Handball possible : Mitrovic avant le but de Ream

Qu’est-il arrivé: Fulham a doublé son avance à Selhurst Park à la 71e minute grâce à Tim Ream, mais Aleksandar Mitrovic a dirigé le ballon sur son propre bras avant qu’il ne revienne au défenseur de l’USMNT pour marquer. Le VAR, Mike Dean, a lancé un examen pour annuler le but.

Décision VAR : Annulation rejetée ; le but se tient.





Examen VAR : Cela n’aurait jamais dû faire l’objet d’un examen VAR au bord du terrain.

Il existe une clause spécifique dans les directives de handball fournies aux arbitres selon lesquelles si un joueur joue délibérément le ballon avec cette tête et qu’il touche son propre bras, cela ne devrait pas être du handball même si le bras est éloigné du corps. Ceci n’est annulé que si le handball est un acte délibéré, raison pour laquelle Dean a envoyé l’arbitre Andy Madley au moniteur.

Aleksandar Mitrovic dirige le ballon sur son propre bras avant que Tim Ream ne marque. Bbc

Mitrovic essayait simplement la tête du ballon, il n’y avait pas d’acte délibéré. Une excellente décision de Madley de s’en tenir à sa décision initiale. Peut-être que les mots de Webb sur la confiance en vos propres décisions étaient dans l’esprit de l’arbitre lorsqu’il était au moniteur, car il a évité une intervention VAR incorrecte.

Hors-jeu possible : Mitoma avant de marquer

Qu’est-il arrivé: Brighton pensait avoir fait 4-3 grâce à Kaoru Mitoma à la 89e minute, pour mettre en place une arrivée en tribune, mais il y a eu un examen VAR sur l’accumulation.

Décision VAR : Hors-jeu ; but refusé (regarder ici.)

Examen VAR : C’est le genre de décision VAR que les fans n’aiment vraiment pas : correcte, mais qui vous envahit sans que vous le sachiez.

Une remise en jeu est allée à Evan Ferguson, qui a tenté de contrôler le ballon mais il est simplement tombé; Mitoma a couru et a ramassé le ballon perdu, a pénétré dans la zone et a marqué.

Mitoma courait en arrière depuis une position de hors-jeu, s’étant offert pour recevoir le lancer, au moment où le ballon a touché Ferguson; la botte de sa jambe arrière était légèrement en avance sur le dernier défenseur.

L’infraction de hors-jeu n’est pas une question d’avantage, il s’agit uniquement de la position de l’attaquant par rapport à l’avant-dernier joueur défensif (presque toujours un défenseur) ; ni la direction du ballon ni aucun avantage perçu ne sont pertinents.

Dur sur Mitoma, mais la bonne décision du VAR, Paul Tierney.

L’international japonais a eu un appel de hors-jeu serré plus tôt, bien que ce ne soit que le VAR confirmant une décision correcte de l’assistant. La présence d’une seule ligne verte nous indique qu’il s’agissait d’un appel très proche et uniquement en jeu par le niveau de tolérance appliqué au hors-jeu VAR en Premier League.

Révision des pénalités: Mee sur Bowen

Qu’est-il arrivé: L’arbitre Darren England a offert à West Ham un retour dans le match à la 48e minute lorsqu’il a pointé l’endroit pour une faute de Ben Mee sur Jarrod Bowen, mais la faute était très proche du bord de la surface. Le VAR, John Brooks, devait vérifier la position de la faute.

Décision VAR : Pénalité annulée en coup franc.





Examen VAR : Le VAR doit juger une pénalité sur l’endroit où le premier contact a lieu qui cause la faute, et non sur l’endroit où le joueur attaquant peut se retrouver.

Ce fut un renversement rapide du VAR pour Brooks pour dire à l’arbitre qu’il était clairement en dehors de la surface.

Ben Mee a commis une faute sur Jarrod Bowen juste à l’extérieur de la surface. Brentford

Renversement du VAR : Boly hors-jeu en marquant

Qu’est-il arrivé: Nottingham Forest pensait avoir un moyen de revenir dans le match à la 40e minute lorsqu’un centre est entré, le ballon est sorti de Ryan Yates et Willy Boly a marqué à bout portant, mais il y a eu un double examen VAR pour le handball et le hors-jeu.

Décision VAR : But refusé





Examen VAR : Cet examen a pris beaucoup plus de temps que nécessaire, car il y avait un hors-jeu clair contre Boly en tant que buteur.

Le VAR, Andy Madley, a choisi d’appliquer l’examen dans l’ordre chronologique. Cependant, il aurait été plus logique de revoir d’abord l’attaque par le buteur, puis le reste de la phase offensive. Peut-être que Madley n’était pas immédiatement au courant que Boly était le buteur, plutôt que Yates.

Madley a passé du temps à regarder sous différents angles pour voir si le ballon avait touché le bras de Yates, et les rediffusions n’étaient pas concluantes – même si, par coïncidence, il aurait dirigé le ballon sur son propre bras avant qu’un coéquipier ne marque dans une copie presque conforme du Mitrovic. handball.

Il était évident que Yates n’avait pas marqué le but, le ballon touchant Boly avant d’entrer dans le filet devant David de Gea. Si Madley avait d’abord vérifié la décision factuelle contre le buteur, cela aurait été résolu beaucoup plus rapidement.

Pénalité accordée : Faute de Saliba sur Bowen

Qu’est-il arrivé: À la 24e minute, Jarrod Bowen a trébuché au sol alors qu’il pénétrait dans la surface. L’arbitre Michael Oliver a indiqué l’endroit pour un déplacement du défenseur d’Arsenal William Saliba.

Décision VAR : La pénalité tient.





Examen VAR : Il y a eu un contact entre Saliba et la jambe gauche de Bowen, ce qui a fait perdre l’équilibre à l’attaquant.

Jarrod Bowen est coupé par William Saliba juste à l’intérieur de la zone. Bbc

La décision de l’arbitre d’accorder un coup de pied ne serait pas considérée comme clairement et manifestement erronée par le VAR – mais en même temps, le VAR ne conseillerait pas de pénalité si l’arbitre n’en avait pas donné.

Penalty accordé : Handball par Cresswell

Qu’est-il arrivé: Dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps, Arsenal a obtenu un penalty lorsque l’arbitre Oliver a jugé que le ballon avait touché le bras d’Aaron Cresswell à l’intérieur de la surface.

Décision VAR : Pas de pénalité.





Examen VAR : C’est ce à quoi les fans pensaient que le VAR serait utilisé lors de sa première apparition – les vrais hurleurs qui auraient été une injustice évidente.

Oliver pensait que le ballon était sorti du bras gauche levé de Cresswell mais le VAR, Darren England, a pu rapidement identifier que le ballon avait touché le visage du défenseur de West Ham United.

Une décision VAR simple et rapide.

Le ballon touche le visage d’Aaron Cresswell, et non son bras gauche levé. Bbc

Les informations fournies par la Premier League et PGMOL ont été utilisées dans cette histoire.