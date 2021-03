Ce sont des moments difficiles pour Christian Pulisic à Chelsea. Le capitaine des États-Unis se bat pour son avenir à Stamford Bridge, mais même dans les rares occasions où il a la chance d’impressionner l’entraîneur Thomas Tuchel, les chances semblent être contre lui.

Pour la première fois depuis que Tuchel a remplacé Frank Lampard en tant qu’entraîneur en janvier, Pulisic a obtenu une place dans le onze de départ d’un match de Premier League pour le choc de Chelsea contre Leeds United à Elland Road. Ce n’était que son deuxième départ dans les 12 matchs de Tuchel en charge et tout comme pour sa première – une victoire 1-0 à Barnsley en FA Cup – le joueur de 22 ans n’a pas non plus duré 90 minutes dans ce match.

À Barnsley, Pulisic a eu 80 minutes contre l’équipe du championnat sur un terrain lourd et boueux à Oakwell et a eu du mal à se démarquer de la foule. Et contre Leeds de Marcelo Bielsa, il a été joué hors de sa position après avoir été chargé d’un rôle de milieu de terrain droit par Tuchel.

Lorsqu’il a été remplacé à la 68e minute du match nul 0-0 de samedi, Pulisic portait l’expression de quelqu’un qui était en partie soulagé d’avoir été sorti de sa misère et en partie ennuyé d’avoir été invité à jouer de l’autre côté du camp. pitch là où il est le plus efficace. Il était abandonné après avoir eu seulement 42 touches du ballon – 27 de moins que Ben Chilwell sur l’autre flanc jusqu’à ce point – et il n’a remporté que 20% de son face-à-face.

À peine 24 heures plus tôt, Tuchel avait évoqué la nécessité pour Pulisic d’être patient, le décrivant comme un « joueur important qui a le potentiel d’être décisif pour nous ». Tuchel devrait le savoir, ayant été l’homme en charge du Borussia Dortmund lorsque Pulisic a fait ses débuts dans l’équipe allemande à l’âge de 17 ans. En effet, Tuchel a admis que sa familiarité avec les forces et les faiblesses de Pulisic pourrait lui être défavorable en ce moment car il se souvient encore à quel point il peut être utile en tant que remplaçant, en disant: « Je sais quel impact il peut avoir au cours des 20 ou 30 dernières minutes . » Tuchel a également déclaré à propos de Pulisic avant ce match que « c’est le moment de se lever pour lui », mais l’Allemand n’a pas rendu la tâche facile pour l’attaquant.

Pulisic a été trop longtemps dans le bloc pour accepter simplement d’être considéré comme un joueur capable de changer de jeu depuis le banc. Il a montré sa qualité au cours de la seconde moitié de la saison dernière, lorsqu’il a marqué cinq buts en 11 matchs pour Chelsea après le redémarrage du football après le verrouillage, il aura donc du mal à accepter d’être relégué à un joueur à part entière.

Les blessures ont interrompu les progrès de Pulisic tout au long de cette saison, mais il a été apte pendant la majeure partie du temps de Tuchel à la tête et a été impliqué dans neuf des 12 matchs du nouveau manager à la barre.

Au total, il a accumulé 275 minutes sur le terrain pendant les 1080 minutes de match de Tuchel – un peu plus de 25% – donc c’était clairement un défi de faire bonne impression quand on lui avait donné si peu de temps pour avoir un impact. Et cela était évident à Elland Road, où Pulisic a joué comme un joueur volontaire, mais dont la confiance est si fragile qu’il est incapable de faire quoi que ce soit au-delà du strict minimum.

Il y a eu des moments où il aurait pu et aurait dû dépasser son marqueur Ezgjan Alioski, mais a plutôt choisi de réduire et de faire une passe simple et sûre. Au même moment, Tuchel aboyait des ordres depuis la ligne de touche, disant à Pulisic où courir, quand passer et, lorsque l’Américain ne le remarquait pas, il montrait sa désapprobation en agitant les bras et en secouant la tête de manière exagérée. Mais c’est le style de Tuchel, et Pulisic n’est pas le seul joueur de Chelsea à supporter le poids de sa personnalité exigeante. Le mois dernier seulement, Callum Hudson-Odoi a dû supporter d’être remplacé comme remplaçant avant d’être accusé par Tuchel de ne pas faire ce que l’on attendait de lui.

Christian Pulisic n’a pas pu aider Chelsea à gagner plus qu’un seul point à Leeds. LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP via Getty Images

Pourtant, en jouant hors de position sur un terrain médiocre – la surface d’Elland Road n’était que légèrement meilleure que celle de Barnsley – la bataille de Pulisic pour gagner son nouveau patron devient tellement plus difficile.

Ce dont il a besoin, c’est la chance d’avoir une course prolongée dans l’équipe. Kai Havertz a eu l’occasion et l’Allemand commence à prospérer après avoir eu des premiers mois aussi difficiles en tant que joueur de Chelsea. Peut-être que Tuchel considère Havertz comme la meilleure option à long terme et donc digne de la chance de se mettre en forme. Pour le moment, Pulisic n’a pas la même chance et il ne réussira pas sans temps sur le terrain, dans sa position privilégiée à gauche, pour rappeler aux gens ce qu’il peut apporter.

Le football est un jeu qui évolue rapidement, cependant, et Pulisic devra envisager son avenir si les deux mois restants de la saison suivent un schéma similaire de quelques minutes impaires ici et là.

Ces deux derniers mois sont également importants pour Chelsea, le club étant bloqué pour la qualification en Ligue des champions. Ce match nul à Leeds a peut-être prolongé sa course sans défaite à 13 matchs toutes compétitions confondues, mais la course pour les quatre premiers est si serrée qu’elle pourrait se révéler être deux points perdus coûteux avec West Ham, Everton et Tottenham tous capables d’aller au-dessus de Tuchel. équipe s’ils gagnent chacun leurs deux matchs en main.

« Nous avons eu suffisamment d’occasions de marquer », a déclaré Tuchel. « C’était un match correct, mais parfois il est difficile de marquer. Nous devons continuer à travailler dur et être plus précis dans la surface de l’adversaire. Ce n’était pas si agréable à jouer et le terrain n’est pas en bon état – c’est un facteur. Mais nous devons être plus cliniques. «

Tuchel et Chelsea ont besoin de tous leurs attaquants pour contribuer davantage, en termes de buts et de passes décisives, il y a donc encore de l’espoir pour Pulisic. S’il peut redécouvrir sa forme, il a toujours la capacité de faire une différence cruciale.