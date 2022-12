Pulisic dit que les États-Unis peuvent “battre n’importe qui”, quelle que soit la blessure

DOHA, Qatar – Si nous sommes sur le point d’examiner les foulées et la démarche – et on a certainement l’impression que nous le sommes – alors il faut dire que Christian Pulisic a marché en douceur lorsqu’il a franchi la porte. Il n’y avait pas d’accroc notable, pas de boiterie, pas de gimp. Il n’y avait aucune hésitation.

Il était également impossible de nier la confiance de Pulisic une fois qu’il s’est assis. Les États-Unis sont des outsiders de pari considérables contre les Pays-Bas lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde de samedi, mais Pulisic a clairement indiqué que les joueurs n’avaient pas l’intention de faire autre chose que d’avancer.

“Je crois vraiment que nous pouvons affronter n’importe qui et que nous pouvons battre n’importe qui”, a déclaré Pulisic à ESPN vendredi à l’hôtel de l’équipe. “Nous sommes sortis du groupe, ce dont nous pouvons être extrêmement fiers. Mais maintenant que nous sommes ici, nous ne sommes pas seulement d’accord pour faire cela.”

Il a ajouté: “Nous avons un groupe de gars si fort ici que cela nous donne absolument confiance et aussi un peu de calme que nous ayons une équipe assez bonne pour faire ça.”

Si les États-Unis sont finalement capables de réussir la surprise contre les Néerlandais, il est difficile d’imaginer que Pulisic n’en soit pas le cœur. Oui, la “contusion pelvienne” qu’il a subie en marquant le but de la victoire contre l’Iran était angoissante, mais à ce stade, il serait surprenant qu’il ne joue pas samedi. (Le manager Gregg Berhalter a déclaré que cela “semblait plutôt bien” pour Pulisic lors de sa conférence de presse vendredi.)

Pulisic a clairement indiqué qu’il ferait tout ce qu’il fallait pour être sur le terrain. En tant que visage du football américain depuis des années, c’est le moment dont il rêvait depuis bien avant la déception de la catastrophe de 2017 à Trinidad. Cet échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 n’a fait que cristalliser ce que Pulisic soupçonnait déjà :

Emmener les États-Unis dans une course de Coupe du monde et ressentir l’émotion qui accompagne la captation de son pays ne ressemble à rien de ce qu’il a connu auparavant.

“Je veux que ça dure le plus longtemps possible”, a-t-il déclaré. “Je veux en faire quelque chose sur lequel nous nous souviendrons pour le reste de nos vies.”

Pulisic s’est permis quelques moments de réflexion. Le but contre l’Iran, lorsqu’il a sprinté dans la bouche de but pour faire exploser le centre de la tête de Sergino Dest tandis que le genou du gardien de but de l’équipe Melli Alireza Beiranvand est simultanément entré en collision avec son bassin, était une incroyable juxtaposition de fierté et de douleur.

Les coéquipiers de Pulisic n’ont pas vraiment célébré parce qu’ils ne savaient pas pourquoi il était allongé sur le sol, et Pulisic – au milieu des nausées et des étourdissements – essayait surtout de confirmer que le but n’avait pas été exclu pour une raison quelconque par la vidéo assistant.

Christian Pulisic et les États-Unis affronteront les Pays-Bas en huitièmes de finale samedi. Simon Bruty/Anychance/Getty Images

“Je n’ai même pas pensé à prendre un coup ou à être courageux”, a-t-il déclaré. “Je voulais juste le but. … C’était extrêmement douloureux, mais cela valait la peine d’obtenir le but.”

Une fois qu’il a pu se tenir debout et boitiller vers la zone du banc, les médecins ont dit à Pulisic qu’il devait quitter le stade et se rendre dans un hôpital local pour des tests. Il a pu suivre la fin du match au téléphone — “brutal”, a-t-il dit — et est rentré à l’hôtel avant ses coéquipiers.

Lorsque les joueurs américains sont finalement entrés dans l’hôtel vers 2h30 du matin sous les acclamations de la famille et des amis, Pulisic était au milieu de la ligne de réception, prenant une vidéo sur son téléphone et criant dans un spectacle d’émotion débridée qui est rare de sa part. .

“J’étais tellement fier. Je n’ai jamais été aussi fier du groupe”, a-t-il déclaré. “Voir la joie sur leurs visages, les célébrations… C’était un moment irréel.”

En vérité, dès son arrivée au Qatar il y a près de trois semaines, Pulisic a semblé plus léger, plus ouvert, plus à l’aise. Il est indéniable qu’il reste la plus grande star de l’équipe, mais il a tenu à souligner la différence qu’il ressent entre cette itération de l’USMNT et les versions précédentes.

Plus tôt dans sa carrière, Pulisic aurait pu être l’un des seuls joueurs de l’équipe nationale à participer régulièrement aux meilleures compétitions européennes. Plus encore, il était l’un des seuls joueurs que les fans pouvaient désigner comme l’avenir de l’équipe américaine.

Maintenant, il est entouré de joueurs de ce niveau. Les joueurs qui évoluent en Premier League. Joueurs qui évoluent en Ligue des champions. Des joueurs qui suivent la route qu’il a empruntée et font de leur mieux pour laisser des empreintes encore plus grandes cette fois-ci.

C’est une réalité qui rend Pulisic, et tout le monde autour de cette équipe américaine, plein d’espoir pour ce qui pourrait être accompli dans quatre ans lors d’une Coupe du monde à domicile. C’est une réalité qui fait qu’un match comme celui de samedi est une opportunité d’entrer dans l’histoire encore plus tôt.