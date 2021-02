L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que Christian Pulisic avait été exclu de l’équipe pour la victoire de dimanche sur Sheffield United en raison d’un problème familial.

– Notes de Chelsea: Mount, Werner à la fois 8/10 alors que les Blues restent chauds

Le tacticien allemand n’a pas précisé davantage après la victoire 2-1 à Bramall Lane en l’absence de l’international américain.

« Christian a des problèmes familiaux à résoudre et la famille est toujours la première, alors nous avons décidé de lui donner du repos pour ce match », a déclaré Tuchel.

Chelsea a prolongé sa récupération sous Tuchel avec la victoire de dimanche grâce à une frappe de Mason Mount et un penalty de Jorginho, le troisième en quatre matchs depuis qu’il a remplacé Frank Lampard.

Tuchel a fait l’éloge de son compatriote Timo Werner qui a joué un grand rôle dans les deux buts lors de la victoire de dimanche et semble mettre une mauvaise forme derrière lui.

« Nous sommes très heureux. C’était un grand pas en avant », a déclaré Tuchel à Sky Sports.

« Il a remporté le penalty décisif contre Tottenham [last week] et aujourd’hui encore, et le premier but était une course incroyable et une aide incroyable. Les buts viendront s’il continue comme ça. Je ne m’inquiète pas. »

Werner n’a pas marqué en Premier League depuis qu’il a marqué son quatrième but de la saison début novembre et il a fait un chiffre désespéré lors des derniers matchs du temps de Frank Lampard en tant qu’entraîneur qui s’est terminé par le limogeage de Lampard en janvier.

Werner a déclaré qu’il était satisfait de ses passes décisives dimanche, mais a admis que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas été le dernier sur la feuille de match.

Il a également dit que Tuchel lui demandait des choses différentes de Lampard et le poussait à un rôle plus central.

« Maintenant je joue à gauche [No.] 10, pas un ailier gauche, donc j’ai plus d’espace pour mes courses au milieu et je peux jouer derrière l’attaquant ou avec un [No.] 10 derrière moi en tant que deuxième attaquant, donc très bien pour moi « , a déclaré Werner.

Reuters a contribué à ce rapport.