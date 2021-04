Christian Pulisic a écarté les inquiétudes persistantes concernant sa forme physique en insistant sur le fait que « je ne suis pas sujet aux blessures » alors que Chelsea se prépare à affronter le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a affirmé plus tôt ce mois-ci que l’international masculin américain devait réapprendre à faire confiance à son corps après avoir souffert de blessures persistantes, remontant à un problème aux ischio-jambiers subi lors de la défaite en finale de la FA Cup en août dernier contre Arsenal.

Le premier match de Tuchel aux commandes a eu lieu le 27 janvier contre les Wolves, mais Pulisic n’a commencé un match de Premier League que le 13 mars.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Ogden: la Premier League s’impose alors que Chelsea se bat dur

Cependant, le joueur de 22 ans a commencé six des huit derniers matches de Chelsea dans toutes les compétitions et il a déclaré: « Je me sens très confiant dans mon corps et ma forme physique en ce moment. J’ai joué une série de matchs.

« Je ne me suis jamais considéré comme un joueur sujet aux blessures ou quoi que ce soit. Évidemment, j’ai eu un peu de temps au cours de la dernière année et un peu. Il s’agit simplement de prendre soin de mon corps et de me mettre dans la meilleure position pour être disponible pour chaque jeu. Je me sens bien à ce sujet en ce moment. «

Pulisic a commencé les deux matchs de l’USMNT fin mars – contre l’Irlande du Nord et la Jamaïque – et l’ailier a suggéré que la période était importante pour reconstruire sa confiance en soi.

« Je pense que cela a peut-être aidé un peu à partir et à obtenir des matchs avec l’équipe nationale », a-t-il déclaré.

« J’apprécie vraiment toujours ça et revenir, je me sentais très confiant et je le ressens toujours. Il s’agit simplement de garder cette forme et d’aider mon équipe à gagner ces grands matchs. »

Madrid espère que l’ancien meneur de jeu de Chelsea, Eden Hazard, sera apte à affronter son ancien club après avoir lutté contre des problèmes musculaires.

Hazard a quitté Chelsea en 2019, le même été que Pulisic est arrivé du Borussia Dortmund, conduisant à des comparaisons inévitables entre les deux joueurs, Pulisic étant la seule signature majeure que le club pouvait faire en raison d’une interdiction de transfert de la FIFA.

Pulisic a toujours cherché à se distancier de toute similitude avec Hazard, mais il a ajouté: « C’était un joueur incroyable dans ce club de football, bien sûr. C’est quelqu’un que j’admirais définitivement. Je ne me compare pas à lui en aucune façon ou essayant d’être comme lui.

« Je suis mon propre joueur, je fais de mon mieux pour ce club. De toute évidence, il était un joueur énorme pour ce club et évidemment c’est un honneur d’entendre des comparaisons comme ça, mais j’ai encore du chemin à parcourir.

« Nous continuons sans lui. Je n’ai jamais joué avec lui donc je sais seulement comment c’est sans lui. Je pense que nous sommes en bonne place maintenant. Je veux dire que nous sommes dans une demi-finale de la Ligue des champions, il nous reste beaucoup de choses. jouer pour cette saison, donc je pense que cette équipe a définitivement une bonne situation en ce moment, donc c’est un point positif. «