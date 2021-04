Christian Pulisic célèbre après avoir marqué un but pour Chelsea en Ligue des champions. Getty

Christian Pulisic est devenu le premier international masculin américain à marquer un but en demi-finale de la Ligue des champions, après avoir marqué lors de la première moitié du match nul entre Chelsea et le Real Madrid.

Le but était également le cinquième de Pulisic en Ligue des champions, le plaçant devant DaMarcus Beasley sur la liste des buteurs de tous les temps des hommes américains dans la première compétition de football européen.

Pulisic s’est retrouvé seul dans la surface de réparation à la 14e minute et a coupé à sa droite, battant le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois et tirant entre deux défenseurs pour donner une avance rapide à Chelsea.

Le joueur de 22 ans a également marqué en huitièmes de finale en 2017 alors qu’il était encore à Dortmund et est maintenant le plus jeune joueur à marquer pour Chelsea en demi-finale de l’UCL ou plus tard, en passant devant Ramires, qui l’a fait à 25 ans contre Barcelone en 2012.

S’ajoutant à la liste des premiers pour Pulisic, il est également maintenant le premier international américain à marquer dans une compétition contre le Real Madrid.