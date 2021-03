Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que Christian Pulisic faisait toujours partie de ses plans malgré le manque de temps de jeu et a plaisanté en disant que l’international de l’USMNT pourrait même être un futur capitaine du club.

Pulisic n’a commencé qu’un seul match depuis que Tuchel a succédé à Frank Lampard en tant qu’entraîneur-chef en janvier, faisant sept autres matches de remplacement en Premier League et en Ligue des champions pour un total de 137 minutes seulement.

Des sources ont déclaré à ESPN que Pulisic tenait à se battre pour sa place à Stamford Bridge, mais avant le choc de la Premier League de samedi avec Leeds United, on a demandé à Tuchel s’il ferait obstacle au joueur de 22 ans s’il demandait un déménagement à la recherche de action plus régulière cet été.

« [There are] beaucoup de si dans votre question « , a répondu Tuchel. » S’il commence demain, s’il fait brillamment et s’il recommence contre l’Atletico [Madrid next Wednesday] et s’il marque à nouveau deux buts, peut-être qu’il sera capitaine l’année prochaine! Je ne sais pas.

« Je sais ce que vous voulez dire, mais c’est trop loin. Nous avons tellement de matchs et il est dans mes plans. C’est un joueur important et il a le potentiel d’être décisif pour nous depuis le banc et en tant que débutant.

« Est-il nécessaire qu’il puisse le prouver? Oui. Alors, c’est mon travail et son travail est d’être prêt comme tout le monde et le moment venu, il faut être prêt. C’est pour ça que tu t’inscris dans un club comme Chelsea. Il n’y a aucune différence entre Christian et tout le monde. «

Tuchel a déjà eu une relation de travail avec Pulisic depuis leur temps ensemble au Borussia Dortmund, lui donnant son premier départ à l’âge de 17 ans. L’ancien patron du Paris Saint-Germain a déclaré que Pulisic faisait tout son possible dans les coulisses pour se frayer un chemin dans l’équipe.

« Lorsque vous signez et jouez pour Chelsea, cela fait partie de la description du poste en tant que joueur d’être à la fois patient et impatient », a-t-il déclaré. « Impatient parce que tous mes joueurs sont des concurrents, tous veulent jouer à chaque minute et c’est ce qu’ils montrent tous les jours: la faim, le désir. C’est ce que montre Christian. »

« En même temps, quand on n’est pas sélectionné par le coach, il faut être patient pour ne pas perdre confiance, continuer et être prêt à tout moment car cela peut arriver à tout moment. Au début, il était un peu malchanceux parce que nous savions à quel point il pouvait avoir un impact sur le banc et nous avons utilisé ce pouvoir et cette force de lui.

« Quand il était possible pour lui de commencer, autour du Sheffield [United] et Barnsley jeux, un jeu il n’était pas disponible, l’autre est venu un peu trop tôt. Le match de coupe contre Barnsley a été un match difficile pour lui. Ce n’était donc pas trop facile mais au final c’est le mérite des joueurs et la qualité des joueurs qui brillent sur le terrain.

« Si vous inversez la tendance, il est également du devoir des joueurs de se présenter et de vraiment gagner ce qu’ils jouent et c’est ce que fait Christian. Cela peut arriver à n’importe quelle minute, à n’importe quel match. À un moment donné, c’est juste ça. Je n’a rien à se plaindre [about]. Je me sens dans les derniers jours très positif, faire le meilleur de sa situation. C’est ce qu’il peut faire. «