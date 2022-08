Pulisic dans les limbes à Chelsea avec la Coupe du monde imminente, De Gea de Man United en sursis

Christian Pulisic pourrait quitter Chelsea pour améliorer ses perspectives de Coupe du monde – Insider Notebook d’ESPN a le dernier en date. PLUS : David de Gea est en sursis à Man Utd.

Pulisic de Chelsea prêt pour des pourparlers de confrontation

Christian Pulisic est sur le point de s’entretenir avec la hiérarchie de Chelsea sur son avenir et fera pression pour quitter le club si ses perspectives de football régulier en équipe première semblent sombres, ont déclaré des sources à ESPN.

Les arrivées possibles du duo d’attaquants Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone et d’Anthony Gordon d’Everton en particulier affecteraient Pulisic, qui, selon des sources, est préoccupé par le fait de jouer suffisamment régulièrement pour s’assurer qu’il se rendra à la finale de la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe nationale des États-Unis dans le meilleure forme possible.

Cette semaine, Manchester United est devenu le dernier club à se renseigner sur le joueur de 23 ans, qui a encore deux ans sur son contrat. Jusqu’à présent, Newcastle United, la Juventus et l’Atletico Madrid sont les autres clubs à avoir manifesté leur intérêt, les intermédiaires estimant que Chelsea préférerait un départ permanent plutôt qu’un accord de prêt. Chelsea avait d’abord été réticent à autoriser Pulisic à rejoindre un rival traditionnel – en particulier en prêt, comme le suggérait la proposition de United – mais des sources indiquent que le club est prêt à écouter les offres et à tester le marché.

Cela a laissé Pulisic dans les limbes avec moins de deux semaines de la fenêtre restante. L’ailier a participé aux deux matchs de Premier League de Chelsea à ce jour, à chaque fois depuis le banc en deux apparitions totalisant 30 minutes. Une source a déclaré que Pulisic était également frustré par la gestion de la situation par l’entraîneur Thomas Tuchel, notamment par le fait qu’il a joué dans une variété de positions différentes, notamment en tant que faux n ° 9 et arrière gauche.

Le rôle de Pulisic cette saison semble être celui d’un joueur d’impact, mais on craint que l’international de l’USMNT ne soit davantage marginalisé si Chelsea réussit à faire venir des joueurs avant la fin de la fenêtre de transfert et que son camp chercherait des éclaircissements.

Les pourparlers se poursuivent avec Barcelone sur un transfert pour Aubameyang, Gordon, Wesley Fofana de Leicester City et Cesare Casadei de l’Inter Milan, tandis qu’un transfert tardif pour Frenkie de Jong du Barça n’a pas été exclu.

La situation de Pulisic pourrait également être affectée par des départs ailleurs. Callum Hudson-Odoi a été informé qu’il pouvait partir en prêt tandis que Hakim Ziyech suscite l’intérêt de l’AC Milan. Chelsea ne permettra pas aux trois de partir sans d’abord renforcer leurs options en avant.

United garde l’espoir qu’un accord de prêt puisse être conclu avec Pulisic, qui est ouvert à l’idée de rejoindre un autre club en Angleterre, mais des éclaircissements sont attendus sur son avenir dans les prochains jours. — James Olley

Les inquiétudes de De Gea de Ten Hag

Erik ten Hag était bien conscient des limites de David de Gea sur le ballon avant le début de la saison, mais le patron de Manchester United a décidé de rester avec lui, craignant que trop de changements lors de son premier été ne causent trop de perturbations, ont déclaré des sources à ESPN. .

De Gea a été critiqué pour sa distribution lors des défaites contre Brighton et Brentford et il était coupable du deuxième but au Gtech Community Stadium après avoir joué une passe dangereuse au milieu de terrain.

Ten Hag tient à ce que ses équipes construisent à partir de l’arrière, et il a été interrogé par certains supporters sur sa décision de faire confiance à De Gea. Des sources ont déclaré à ESPN que la situation des gardiens de but avait été identifiée comme un problème avant la nouvelle saison, mais Ten Hag pensait que la meilleure option était de rester avec le joueur de 31 ans lors de sa première saison tandis que d’autres problèmes plus urgents étaient résolus.

United, quant à lui, a tenu à ne rendre Dean Henderson disponible pour prêt qu’en été et n’a pas permis à Nottingham Forest d’inclure une clause d’obligation de signature dans son déménagement temporaire au City Ground. Henderson est considéré comme meilleur sur le ballon que De Gea, mais il était désespéré pour le football régulier en équipe première après avoir fait seulement trois apparitions la saison dernière.

Des sources ont ajouté que United cherchait à signer un autre gardien de but pour rivaliser avec De Gea avant la date limite de transfert du 1er septembre, mais ils s’attendent à ce que Henderson, qui a déjà impressionné à Forest, revienne à Old Trafford à la fin de la saison et concourir pour le Place n°1. – Rob Dawson

Xavi dit à Dest : il est temps de partir

L’arrière droit américain Sergino Dest a été informé par l’entraîneur Xavi qu’il devrait quitter Barcelone à la recherche du football en équipe première, ont déclaré des sources à ESPN.

Dest avait été informé avant la pré-saison qu’il serait utilisé comme arrière gauche, mais le défenseur a depuis été informé qu’il pouvait partir en raison d’un changement dans le style de jeu prévu par l’équipe et de la pression financière continue sur le club. Les géants de la Liga ont du mal à enregistrer leurs nouvelles recrues, notamment Jules Kounde, qui a rejoint Séville le mois dernier, et potentiellement Marcos Alonso, dont le transfert de Chelsea est au point mort.

Le joueur de 21 ans, qui a rejoint le Barça depuis l’Ajax pour 20 millions d’euros en 2020, est un élément crucial de l’équipe américaine qui participera à la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui débutera en novembre, et des sources ont déclaré à ESPN qu’il préférerait rester au Camp Nou malgré le revirement du club.

Son contrat au Barça court jusqu’en 2025, mais les options pour un départ semblent minces. Les prétendants potentiels du Bayern Munich ont signé l’arrière droit Noussair Mazraoui de l’Ajax, tandis que l’Atletico Madrid a ajouté Nahuel Molina de l’Udinese. Manchester United a été lié à un déménagement pour Dest, mais l’intérêt de Chelsea, dont l’activité de transfert est dirigée par le nouveau propriétaire américain Todd Boehly, s’est également refroidi. — Sam Marsden et Moises Llorens

Atleti reste ferme sur Felix

L’Atletico Madrid a déclaré à Manchester United et à d’autres parties intéressées qu’il perdait son temps João Félixont déclaré des sources à ESPN.

Il a été suggéré que United ait fait une offre de 130 millions d’euros pour acquérir l’attaquant, mais des sources ont déclaré que la position de l’Atletico continue d’être que “le joueur n’est pas transférable”. Pendant ce temps, une source à Manchester United n’a pas confirmé d’offre pour Felix mais a déclaré que le club avait déjà surveillé le joueur. Felix, 22 ans, est sous contrat avec l’Atletico jusqu’en juin 2026 et dispose d’une clause libératoire de 350 millions d’euros.

United cherche à renforcer son attaque, Erik ten Hag cherchant désespérément à signer un attaquant avant la fin de la fenêtre de transfert. Felix est un joueur clé de l’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, et le club et ses fans sont enthousiasmés par le solide partenariat offensif avec lequel l’international portugais a formé. Álvaro Morataqui est revenu à l’Atletico le mois dernier après deux saisons en prêt à la Juventus.

Felix a inscrit les trois buts de l’Atletico, dont deux de Morata, lors de la victoire 3-0 de lundi à Getafe. Les blessures ont limité Felix à 24 matches de championnat pour l’Atletico la saison dernière, marquant huit buts et en inscrivant quatre autres. Il y avait des spéculations selon lesquelles il voulait quitter le Rojiblancos dans la fenêtre de transfert précédente parce que le style de jeu de Simeone ne convenait pas à ses atouts. Cependant, Simeone a fait l’éloge de Felix et pense que le joueur peut avoir un rôle principal cette saison.

Il a déclaré après la victoire à Getafe: “Joao Felix a l’air de plus en plus mature, plus fort. Il grandit, montre de la maturité, du poids et a plus de vision que les autres. Il traverse une période formidable. J’espère qu’il continuera à grandir, car il est au meilleur moment de sa carrière.”

Felix, qui a rejoint l’Atletico pour un montant record de 126 millions d’euros de Benfica en 2019, a récemment déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’Atletico malgré l’intérêt croissant des clubs de Premier League pour ses services.

“Un départ de l’Atletico n’est pas sur la table”, a-t-il déclaré. “Je vais bien et je suis concentré sur l’Atletico. Je suis serein quant à mon avenir. Je suis conscient de ce que je peux faire et je suis content de moi.” –Adriana García

Coca Cola au menu du PSG

Le nouveau nutritionniste du Paris Saint-Germain a banni Coca Cola des terrains d’entraînement quelques mois après que le club ait renouvelé son contrat de sponsoring avec… Coca Cola.

Auparavant, le club avait un spécialiste pour tous les groupes d’âge, de l’académie à la première équipe. Mais le nouveau directeur sportif Luis Campos pensait que l’équipe de Christophe Galtier avait besoin d’un diététicien à temps plein concentré uniquement sur l’équipe première, et le changement a été effectué cet été.

La nouvelle recrue du PSG a été surprise de voir à quel point le club était en retard sur les autres meilleures équipes européennes en termes de nutrition, et les boissons sucrées ont été supprimées, ainsi qu’une sélection de sauces. Les joueurs ont été invités à se rendre sur le terrain d’entraînement pour le petit-déjeuner et le déjeuner, tandis que des exigences et des programmes diététiques individuels seront également mis en place, ont indiqué des sources.

Coca Cola est sponsor du PSG depuis 24 ans et leur nouvel accord avec l’équipe de Ligue 1 court jusqu’en 2024. –Julien Laurens