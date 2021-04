La trêve internationale de mars nous a donné notre dernier aperçu de ce que l’équipe nationale masculine des États-Unis de Gregg Berhalter a à offrir, avec des équipes presque complètes remportant des victoires amicales contre la Jamaïque et l’Irlande du Nord. Donc, avec les performances des Américains à l’esprit, Jeff Carlisle d’ESPN décompose l’équipe de 23 hommes qu’il avait mise sur le vol vers le Qatar pour la Coupe du monde 2022.

Note de l’éditeur: Âges des joueurs inscrits au début de la Coupe du monde: 21 novembre 2022.

Partir au Qatar 2022

1. Christian Pulisic | Milieu de terrain | Chelsea | 24: À 22 ans, la carrière de Pulisic en club et au pays ressemble déjà à celle d’un vétéran grisonnant. Sa situation à Chelsea semble instable et l’historique des blessures est préoccupant. Mais il est juste de dire que la fortune des États-Unis sur la route du Qatar lui sera liée et qu’il serait dans l’avion même s’il n’était pas en pleine forme.

2. John Brooks | Defender | VfL Wolfsburg | 29: Les questions sur la cohérence de Brooks avec les États-Unis se sont atténuées, et à ce stade, il est l’un des premiers noms sur la carte de l’alignement de Berhalter grâce à sa défense et à sa distribution. Il a également eu une saison stellaire à Wolfsburg et reste une menace sur coups arrêtés.

3. Weston McKennie | Milieu de terrain | Juventus | 24: L’un des leaders de cette jeune et passionnante équipe américaine, le jeu de McKennie s’est développé à pas de géant au cours de la dernière année. Le Texan natif a largement dépassé les attentes lors de sa première saison avec la Juventus, émergeant comme une véritable menace de but du milieu de terrain central. McKennie a la polyvalence pour jouer n’importe où au milieu de terrain et apporte énergie, ténacité et prouesse aérienne aux côtés de Berhalter.

4. Tyler Adams | Milieu de terrain | RB Leipzig | 23: Adams semble être un capitaine en attente à ce stade, compte tenu de son jeu calme au milieu de terrain ainsi que de son leadership. Il joue également dans une ligue supérieure et à 22 ans, il ne fera que s’améliorer. Après avoir rebondi un peu en position au niveau international (et au niveau des clubs aussi), il est clairement n ° 6 pour les États-Unis.

5. Zack Steffen | Gardien de but | Manchester City | 27: Malgré un temps de jeu limité à Manchester City, Steffen reste clairement le n ° 1 de l’USMNT. En plus d’être un bon gardien de but, Steffen a montré la personnalité confiante et dominante nécessaire pour être un gardien de but d’élite. Steffen est également le meilleur du groupe américain avec ses pieds, ce que Berhalter et Pep Guardiola apprécient beaucoup.

6. Sergino Dest | Defender | Barcelone | 22: La seule question qui entoure Dest ces jours-ci est de savoir où le jouer, arrière droit ou gauche – ou arrière latéral, si Berhalter opte pour une défense à trois. Quoi qu’il en soit, il est devenu un pilier de la formation américaine, avec sa capacité à avancer et à contribuer à l’attaque, sa principale force. L’expérience qu’il acquiert au Barça devrait le voir continuer à s’améliorer.

7. Giovanni Reyna | Milieu de terrain | Borussia Dortmund | 20: À seulement 18 ans, Reyna est devenue une force offensive pour les États-Unis et le Borussia Dortmund, et sa ruse sur le ballon laisse entrevoir des choses encore plus grandes à venir. Si Reyna peut progresser, alors il fournira un contrepoids indispensable à Pulisic sur l’aile opposée. Il a déjà été impressionnant lors d’apparitions amicales. Maintenant, le défi est de répéter cette forme dans de plus grandes compétitions.

8. Yunus Musah | Milieu de terrain | Valence | 20: Le buzz frénétique qui a suivi son engagement envers l’USMNT en mars ressemble à un contraste avec le style de jeu de Musah. Déjà présent au centre du milieu de terrain, Musah s’adapte également au rythme du match sans rien forcer. Ses minutes en baisse à Valence peuvent être attribuées au retour à la forme physique des noms seniors de l’équipe, mais le joueur de 18 ans s’améliorera avec le temps.

9. Josh. Sargent | Avancer | Werder Bremen | 22: Le natif de Saint-Louis commencerait à l’attaquant si la phase de groupes commençait demain. Il a récemment retrouvé une bonne forme au Werder Brême, mais les restrictions de voyage ont limité le temps du joueur de 21 ans cette année aux côtés de Berhalter. La position n ° 9 est une course largement ouverte et Sargent pourrait utiliser certains objectifs pour compléter ses solides capacités de pressage et de hold-up.

10. Aaron Long | Defender | Red Bulls de New York | 30: Long a été l’une des pièces fondamentales du règne de Berhalter, remportant 18 de ses 21 sélections sous ce manager. Son rythme de récupération est exceptionnel, ce qui en fait sans doute l’option la plus rapide des États-Unis au centre de la défense. Long pourrait renforcer son cas en se déplaçant enfin en Europe pour acheter du vernis, mais sa place est pratiquement assurée.

Malgré ses minutes limitées à Chelsea récemment, Christian Pulisic est toujours le premier nom sur la feuille d’équipe de Gregg Berhalter. John Dorton / ISI Photos / Getty Images

11. Matt Miazga | Defender | Chelsea | 27: La bataille pour le poste d’arrière central droit reste intense, et Miazga est dans le vif du sujet avec Long – et Richards. La série de prêts de Miazga loin de Chelsea semble interminable, mais la bonne nouvelle est qu’il obtient un temps de jeu constant avec Anderlecht. Il ne peut pas y avoir de ralentissement, cependant, s’il veut avoir plus de temps de jeu sous Berhalter.

12. Gyasi Zardes | Avancer | Columbus Crew SC | 31: S’il y a un attaquant dans ce pool de joueurs qui connaît intimement les subtilités du système de Berhalter, c’est bien Zardes. Le joueur de 29 ans a marqué 19 buts lors de sa seule saison à Columbus sous la direction du patron désormais américain, et possède la mobilité et le nez pour le but qui feraient de lui une réserve digne de confiance au Qatar.

13. Reggie Cannon | Defender | Boavista | 24: L’ancien joueur du FC Dallas, 22 ans, est un arrière droit bien équilibré qui est à la fois responsable défensivement mais peut également participer à l’attaque. Possédant un bon rythme et une bonne endurance, Cannon sauvegardera Dest sur la droite ou, si Dest se déplace vers la gauche, affrontera Bryan Reynolds ou DeAndre Yedlin pour le rôle de départ.

14. Timothy Weah | Avancer | Lille | 22: Après une saison 2019-20 perdue sur blessure, Weah a bien rebondi cette campagne avec cinq buts à ce jour pour les meneurs de la Ligue 1 lilloise. Le rythme et les mouvements de Weah sont une proposition attrayante pour tout entraîneur, et dans le passé, il a montré la polyvalence nécessaire pour jouer n’importe où sur la ligne de front. Weah a toujours un énorme avantage et sera un facteur majeur pour les années à venir.

15. Ethan Horvath | Gardien de but | Club Brugge | 27: Horvath a trouvé le temps de jeu difficile à trouver avec Bruges cette saison, mais il a montré sa qualité lors d’une sortie en Ligue des champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg en novembre. S’il peut trouver un nouveau club et entrer sur le terrain, il consolidera son emprise sur la deuxième place derrière Steffen.

16. Antonee Robinson | Defender | Fulham | 25: Un autre qui a eu une saison en force, le Robinson d’origine anglaise a vraiment impressionné lors de sa première expérience de la Premier League avec Fulham. Arrière gauche moderne qui aime aller de l’avant et affronter les défenseurs adverses, Robinson a également fait de grands progrès défensifs au cours des 18 derniers mois. Après quelques premières performances inégales sous un maillot américain, il devient rapidement une figure importante.

17. Jackson Yueill | Milieu de terrain | Tremblements de terre de San Jose | 25: Lorsque Berhalter veut jouer avec un meneur de jeu en profondeur à la sixième place, Yueill a été l’option préférée compte tenu de sa gamme de passes. Est-ce suffisant pour figurer sur la liste? Pour l’instant, oui, même s’il reste à voir si cela tiendra dans le temps, et si un joueur comme Brenden Aaronson est préféré.

18. Bryan Reynolds | Defender | AS Roma | 21: C’est un choix basé sur la hausse, un risque calculé que Reynolds continue son ascension rapide maintenant qu’il est dans un club européen historique comme la Roma. Sa sélection se fait au détriment de Yedlin, qui à 27 ans et maintenant avec Galatasaray, est probablement l’article fini. Reynolds est une perspective alléchante avec le potentiel d’atteindre un plafond très élevé.

19. Daryl Dike | Avancer | Orlando City SC | 22: L’un des plus hauts élévateurs de la fin, Dike a été sous une forme torride – cinq buts en 11 apparitions – depuis qu’il a rejoint Barnsley en prêt d’Orlando City. Encore juste 20 ans, la combinaison de force, de domination aérienne et de capacité de finition de Dike le rend différent de quiconque dans le pool de joueurs américains. Un candidat pour le poste d’attaquant de départ, au minimum des projets Dike en tant que sous-impact.

20. Sebastian Lletget | Milieu de terrain | LA Galaxy | 30: Lletget a été un incontournable des équipes de Berhalter, avec ses seules absences des États-Unis pendant le mandat de l’entraîneur à la Gold Cup 2019, lorsqu’il a raté une blessure. Le joueur de 28 ans est le couteau suisse des États-Unis, capable de jouer n’importe où au milieu de terrain ou en attaque, un trait apparemment apprécié par son manager.

21. Chris Richards | Defender | Bayern Munich | 22: Le produit de l’académie du FC Dallas plaide pour un partenariat avec Brooks à l’arrière central ou pour être le défenseur supplémentaire dans un troisième arrière. Prêté au TSG Hoffenheim du Bayern, le joueur de 21 ans prouve qu’il peut être un partant régulier de la Bundesliga. À l’heure actuelle, il est derrière des vétérans plus établis sur la carte de profondeur, mais sa polyvalence en tant qu’option extérieure-arrière renforce son cas.

22. Matt Turner | Gardien de but | Révolution de la Nouvelle-Angleterre | 28: Pour un troisième gardien, il est important de recruter un joueur enthousiaste à l’idée de participer à un tournoi majeur, même si les chances de jouer sont faibles. Sans expérience de l’équipe nationale des jeunes et une casquette senior, Turner fait l’affaire. Cela ne fait pas de mal qu’il soit le meilleur gardien de but de la MLS, possédant d’excellentes capacités d’arrêt de tir.

23. Jordan Morris | Milieu de terrain | Seattle Sounders FC | 28: Les fans de l’USMNT étaient enfin ravis de voir Morris jouer à l’étranger, mais une autre blessure à l’ACL a interrompu sa période de prêt à Swansea City. Morris a le rythme de travail, mais sa vitesse sera-t-elle affectée par la blessure? La star des Sounders pourrait ne pas revenir avant l’automne, au moment même où les matches de qualification pour la Coupe du monde commencent.

Suppléants

Jozy Altidore | Avancer | Toronto FC | 33: Si Altidore peut prendre un bon départ avec le Toronto FC cette saison, il sera considéré pour une place en tant qu’attaquant de réserve. À 31 ans, il pourrait être motivé pour un dernier tir à la gloire de l’USMNT suite à sa malheureuse blessure à la Coupe du monde 2014 et à l’échec de la campagne 2018.

Brenden Aaronson | Milieu de terrain | FC Salzbourg | 22: Aaronson est l’homme étrange dans une position où les États-Unis ont l’embarras de la richesse. Cela dit, il y a toutes les chances qu’il puisse nous prouver le contraire, tel est son talent dynamique. En fin de compte, Berhalter devra décider si son équipe serait mieux servie par une autre menace offensive ou un profil de milieu de terrain différent, comme Yueill.

Walker Zimmerman | Defender | Nashville SC | 29: Zimmerman est en lice avec Miazga et, dans une moindre mesure, Long pour l’une des couchettes d’arrière central, possédant une capacité sur le ballon mais moins de la vitesse de récupération des valeurs de Berhalter. Si Richards se développe comme prévu, il est difficile de voir où se situe Zimmerman dans l’équipe de 23 joueurs.

Paul Arriola | Milieu de terrain | DC United | 27: Comme Morris, son prêt à Swansea a été écourté en raison d’une blessure, donc sa meilleure chance de rester sur le radar de Berhalter est de se mettre en forme pour DC United. Le côté droit du terrain regorge de talent, mais la capacité d’Arriola à couvrir le terrain en tant qu’ailier ou arrière droit le maintiendra dans le mélange.

Nicolas Gioacchini | Avancer | Caen | 22: Avec deux buts contre le Panama en novembre et une passe décisive la semaine dernière contre la Jamaïque, l’attaquant de Caen profite au maximum de ses premières minutes avec l’USMNT. Gioacchini n’a pas une compétence de marque en soi, mais il semble posséder de bons actifs incorporels qui le mettront en lice pour faire l’équipe derrière Sargent et Dike.