Christian Pulisic est confiant de retrouver un rôle régulier avec Chelsea et aimerait jouer pour les États-Unis aux Jeux olympiques tout en réalisant qu’il pourrait ne pas être libéré pour eux.

Pulisic est avec l’équipe nationale américaine pour la première fois depuis octobre 2019 avant les expositions contre la Jamaïque jeudi à Wiener Neustadt, en Autriche, et dimanche en Irlande du Nord. Le milieu de terrain de 22 ans et attaquant de Hershey, en Pennsylvanie, a connu une deuxième saison difficile avec Chelsea, ratant le début de la saison en raison d’une blessure, puis luttant pour gagner du temps de jeu depuis que Thomas Tuechel a remplacé l’entraîneur Frank Lampard.

Cela n’a pas été la chose la plus facile, a déclaré Pulisic mercredi au camp d’entraînement américain en Autriche. De toute évidence, je suis un gars qui veut toujours jouer.

L’équipe américaine des moins de 24 ans disputera un match d’un match dimanche à Guadalajara, au Mexique, très probablement contre le Canada ou le Honduras, dans le but d’atteindre les Jeux olympiques pour la première fois depuis 2012. Les clubs n’ont pas à libérer de joueurs pour le Olympiques, qui chevauchent le début de la saison européenne 2021-22.

Représenter votre pays aux Jeux olympiques serait incroyable, a déclaré Pulisic. C’est quelque chose auquel j’ai pensé et j’ai voulu jouer. De toute évidence, je ne peux pas contrôler exactement ce qui se passe et ce qui est le mieux pour moi à ce moment-là et ce qui est le mieux pour l’équipe à ce moment-là.

L’entraîneur de l’équipe nationale américaine, Gregg Berhalter, a fait une apparition olympique peu probable pour Pulisic et d’autres Américains qui sont avec des clubs européens. Sa priorité est les huit éliminatoires de la Coupe du monde l’automne prochain. Le soccer olympique est limité aux joueurs de moins de 24 ans, à l’exception de trois wild cards au-delà de la limite d’âge.

Nous devons nous asseoir et avoir des conversations avec ces clubs, a déclaré Berhalter. C’est une bataille difficile qui se battait. Si nous étions dans un monde parfait, il n’y a rien de plus que j’aimerais voir que le meilleur groupe participe aux Jeux olympiques.

Pulisic est le meilleur joueur américain de l’ère post-Landon Donovan et Clint Dempsey, marquant 14 buts en 34 apparitions internationales. Leader du pool de joueurs issu de l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018, il fait partie d’une jeune génération qui comprend Weston McKennie et Tyler Adams, absents du camp d’entraînement de cette semaine.

Je suis très heureux d’être de retour avec l’équipe, a déclaré Pulisic. Tout d’abord, j’aime toujours pouvoir jouer pour mon pays et le récupérer avec ces gars-là.

La pandémie de coronavirus a limité les États-Unis à seulement deux matchs aux dates de la FIFA l’année dernière, et Pulisic les a manqués alors qu’il se remettait d’une blessure.

Il a marqué lors de la finale de la FA Cup contre Arsenal le 1er août, clôturant une saison au cours de laquelle il a marqué 11 buts en 34 matchs, mais il s’est blessé aux ischio-jambiers au cours de la seconde période et n’a fait ses débuts dans la saison 2020-21 que le 3 octobre.

Pulisic a commencé sept matches de championnat consécutifs cette saison sous Lampard, qui a été renvoyé et remplacé par Tuechel le 26 janvier. Teuchel ne l’a pas inclus comme partant pour ses premiers 1 1/2 mois.

Il est dans mes plans, et c’est un joueur important, a déclaré Teuchel le 12 mars. Il a le potentiel d’être décisif pour nous depuis le banc. Et pour commencer, faut-il qu’il puisse le prouver? Oui. C’est donc mon travail, et son travail est d’être prêt, d’être prêt comme tout le monde. Et vient le moment, vous devez être prêt. C’est ce à quoi vous vous inscrivez dans un club comme Chelsea.

Teuchel, entraîneur de Pulisics au Borussia Dortmund de 2015-17, n’a commencé Pulisic en Premier League que le 13 mars contre Leeds. Pulisic a obtenu son deuxième départ sous Teuchel le week-end dernier, faisant un gros effort lors d’une victoire 2-0 contre Sheffield United en quart de finale de la FA Cup.

J’étais dans une situation similaire, je pense, lorsque je suis arrivé à Chelsea », a déclaré Pulisic. J’ai donc dû travailler ma façon et ma position dans l’équipe pour enfin obtenir quelques minutes. Et j’ai l’impression d’avoir fait ça. Et j’ai l’impression que je vais essentiellement là-bas et que j’essaye de faire la même chose maintenant.

Berhalter espère que Pulisic sera revigoré en s’entraînant avec l’équipe nationale.

Parfois, cela peut presque être comme un coup de pied pour le joueur, a-t-il déclaré. Je sais qu’il a la résilience pour continuer. Et je sais que c’est une question de temps avant qu’il ne passe. C’est un joueur fantastique et ses qualités transparaîtront, comme ils l’ont fait lors du dernier match de la FA Cup que nous avons vu.

Teuchel a utilisé Pulisic à l’aile droite contre Leeds, puis l’a déplacé vers une position offensive extérieure contre Sheffield United. Berhalter l’a utilisé dans des rôles centraux et larges avancés.

Une chose que je sais à propos de Christian est (il est) très, très bon un contre un. Il a une bonne réception entre les lignes. Il a bien attaqué la défense, a déclaré Berhalter. Et c’est ce que nous voulons faire, c’est le mettre en position de le faire. Et nous pourrions jouer une formation différente au prochain match pour voir si nous pouvons le placer dans certaines de ces positions. Mais nous avons également l’impression qu’en 4-3-3 normal, nous jouons, qu’il est également capable de se retrouver dans ces positions. Donc je pense que quand on a un talent comme Christian, c’est en partie l’équipe qui s’adapte à lui et trouve des moyens de le mettre en position de déséquilibrer la défense parce qu’il le fait si bien.

