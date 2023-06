Pulisic brille, Balogun fait ses débuts dans la victoire chaotique des États-Unis contre le Mexique

LAS VEGAS – La demi-finale de la Concacaf Nations League (CNL) de jeudi contre le Mexique était la version de l’équipe nationale masculine des États-Unis de « Everything Everywhere All at Once », dans la mesure où il y avait suffisamment d’écarts par rapport à la réalité perçue pour remplir un long métrage.

Il y a eu la nouvelle qui est apparue juste avant le coup d’envoi que Gregg Berhalter faisait un retour inattendu en tant que manager américain. Ceci après que la Fédération américaine de football (USSF) a laissé son contrat expirer en décembre dernier, a enquêté sur lui pour un incident de violence domestique, puis a conclu qu’elle était satisfaite de son explication et a maintenu qu’il était toujours éligible pour revenir. Entre-temps, l’USSF employait non pas un, mais deux entraîneurs intérimaires : Anthony Hudson et BJ Callaghan. Il a ensuite utilisé une société de recherche pour embaucher un directeur sportif, Matt Crocker, qui a simplement ramené l’USSF là où elle était en décembre dernier – donnant à Berhalter ce qui est techniquement son deuxième mandat en tant que manager américain.

Le temps est en effet un cercle plat.

Le match contre le Mexique a été chaotique, et pas seulement parce que les États-Unis l’ont emporté 3-0 au lieu de leur score habituel de 2-0. Il y avait deux buts de Christian Pulisic, un troisième du remplaçant Ricardo Pepi et quatre cartons rouges – deux pour chaque équipe.

Le score déséquilibré a fait ressortir le chant anti-gay habituel de Le Tri fans, et avec l’étape 1 du protocole anti-discrimination de la Concacaf déjà en vigueur, l’arbitre Ivan Barton a sifflé avec seulement sept des 12 minutes de temps d’arrêt de la seconde mi-temps jouées. Concacaf a insisté sur le fait que le jeu n’a pas été abandonné et qu’il a été arrêté à la discrétion de Barton. Il a ensuite publié une déclaration dans laquelle il « condamne fermement les chants discriminatoires » et que « la Confédération est en train d’établir de toute urgence des détails et des rapports supplémentaires des responsables de la sécurité et des matches et fera une nouvelle déclaration sous peu ».

Cela n’a pas changé les réflexions de l’équipe américaine sur le comportement de la foule.

« [The chant] va à l’encontre de tout ce que nous représentons de notre côté », a déclaré le gardien américain Matt Turner. Donc, utiliser quelque chose d’aussi diviseur pendant un match animé… ça n’a pas sa place dans le jeu. »

Oh, et les États-Unis ont été menés sur la ligne de touche par Callaghan, qui était entraîneur-chef pour la première fois au niveau professionnel. Aucun problème. Alors que Callaghan a mené son équipe à son score le plus déséquilibré contre le Mexique en compétition officielle, il ne sera probablement en charge que d’un seul match de plus : la finale de dimanche contre le Canada. Cela dit, ses commentaires d’après-match lui donnaient l’impression qu’il jouait le rôle depuis des lustres.

« Nous étions confiants dans le plan de match que nous avons pu mettre en place et je pense que la performance de notre équipe parle d’elle-même », a-t-il déclaré. « Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de la performance, mais en même temps, nous comprenons également que nous devons tourner la page et déjà commencer le processus de récupération et de préparation pour jouer contre le Canada. »

Christian Pulisic a été au cœur de la performance américaine, inscrivant deux buts. Ethan Miller/USSF/Getty Images pour l’USSF

Tout ce qui s’est passé a éclipsé le plus grand sujet de discussion d’avant-match : les débuts de l’attaquant d’Arsenal (et sauveur désigné) Folarin Balogun. Les États-Unis recherchent un numéro 9 fiable depuis des années, même si historiquement il y en a eu de bons. Eric Wynalda était à un moment donné le meilleur buteur américain de tous les temps avec 34 buts; Brian McBride a également été le fer de lance de l’attaque américaine pendant une période considérable. (Landon Donovan et Clint Dempsey ont passé une grande partie de leur carrière internationale en tant que milieux de terrain.)

Mais ces dernières années, les États-Unis ont eu du mal à éliminer une grande partie de la production, voire aucune. Ainsi, lorsque Balogun a marqué 22 fois en 39 matches de championnat et de coupe en prêt au stade français de Reims cette saison, puis s’est déclaré pour les États-Unis aux dépens de l’Angleterre et du Nigeria, les fans américains ont commencé à rêver grand.

Répondre à ces attentes aussi élevées devra attendre un peu. Balogun a connu des moments brillants, notamment une mise à pied à Pulisic qui a déclenché une attaque qui s’est terminée avec le capitaine américain tirant au-dessus de la barre à seulement 10 mètres. Mais dans l’ensemble, il était un peu mitigé. Il a eu le moins de touches de tous les partants américains et a rarement menacé dans la moitié de terrain offensive. Cela était dû en partie à son manque de familiarité avec ses coéquipiers, qui donnaient rarement à Balogun le genre de passes dans les canaux qui lui permettaient d’utiliser sa vitesse.

« Je ne vais pas mentir, ce n’était pas mon meilleur match », a déclaré Balogun. « Je pense qu’il est important en même temps que je doive être réaliste en entrant dans un nouvel environnement avec de nouveaux coéquipiers. Et bien sûr, je joue en demi-finale donc ce ne sera jamais un match de football facile, mais à la fin de le jour où je suis juste heureux que nous ayons obtenu un résultat. »

Pourtant, Balogun a quand même réussi à se faire aimer de ses coéquipiers et des fans quand, à la 69e minute, il a chassé le défenseur mexicain Cesar Montes, l’a dépossédé et a tiré une faute qui a abouti à un carton rouge pour Montes. Cela a également déclenché une mêlée qui a également vu le milieu de terrain américain Weston McKennie être expulsé.

L’agitation ne s’est pas arrêtée là, puisque le défenseur américain Sergiño Dest a été expulsé après une bagarre avec le remplaçant mexicain Gerardo Arteaga, laissant les deux équipes terminer le match avec neuf joueurs chacune. Même si Callaghan a essayé de soutenir publiquement ses hommes, cela a terni la victoire. McKennie et Dest seront suspendus pour la victoire de dimanche, une réalité qui n’a pas été perdue pour Pulisic.

« C’est fou. Toute l’année, je ne fais jamais partie de matchs comme celui-ci. Et puis je viens ici et c’est comme si, tout à coup, tout le monde était juste … c’était un gâchis », a-t-il déclaré. « Mais j’ai été déçu à la fin. J’aurais vraiment aimé que certains de nos gars gardent un peu mieux la tête froide. Cela s’est transformé en quelque chose qui n’était pas ce beau jeu. Nous en avons fait assez pour nous montrer sur le terrain avec notre jeu qui nous méritons de gagner ce match et une performance dominante, et maintenant que tout cela s’est produit, cela enlève juste à la façon dont nous avons joué. »

Pulisic a été au cœur de cette performance, donnant l’avantage aux États-Unis à la 37e minute en martelant un chiffre d’affaires mexicain et en terminant devant Memo Ochoa. Puis il a doublé l’avantage quelques secondes seulement après le début de la seconde période en redirigeant le centre précis de Tim Weah après avoir été joué dans l’espace par McKennie.

Ce fut une performance d’équipe aussi complète que celle des États-Unis contre le Mexique depuis le début du siècle. La défense a été à peine remarquée, dans le bon sens. Les États-Unis étaient supérieurs dans sa création aléatoire et sa finition. Et la performance de Pulisic a fait comprendre un fait indéniable : Balogun est peut-être le nouveau jouet brillant, mais c’est toujours l’équipe de Pulisic, comme en témoignent ses objectifs et son leadership.

C’est aussi l’équipe de Berhalter. Il y avait plusieurs raisons pour que Berhalter ne revienne pas. L’incident de violence domestique reste difficile à surmonter. Il en va de même pour sa gestion de Gio Reyna après la Coupe du monde lorsqu’il a pratiquement dénoncé le milieu de terrain pour avoir eu une mauvaise attitude et l’a presque renvoyé chez lui. Un deuxième cycle, lorsque les messages peuvent devenir obsolètes, était une autre raison de passer à un autre gestionnaire.

Les raisons pour lesquelles la direction de l’USSF a ramené Berhalter seront révélées dans les prochains jours. Mais la grande majorité des joueurs, du moins ceux qui se sont exprimés publiquement, l’ont soutenu ces dernières semaines. Pulisic faisait partie de ceux qui ont apporté un soutien solide à Berhalter, et il l’a réitéré après le match.

« Vous pouvez le voir, aujourd’hui est un témoignage du travail qui [Berhalter] mis dans cette équipe », a-t-il déclaré. « BJ a repris là où il s’était arrêté et c’est un témoignage pour lui, un témoignage pour cette équipe de la façon dont nous avons continué et réalisé des performances comme celle-là. Donc si ce n’est pas assez de preuves [to support Berhalter], c’est d’accord. Les gens vont détester. »

Aussi satisfaisante que soit la victoire, les É.-U. ont encore un match à gagner afin de répéter en tant que champions de la LNC. L’habileté et la vitesse du Canada sur les ailes seront difficiles à dépasser, surtout sans McKennie et Dest. Mais les États-Unis sont déterminés à faire tout ce qu’il faut pour l’emporter, quel que soit le chaos qu’ils pourraient rencontrer.