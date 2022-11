Pulisic bat l’Iran et ajoute une blessure que les États-Unis ne peuvent pas se permettre

DOHA, Qatar – Avec une défaite ou un match nul suffisant pour les renvoyer chez eux, l’équipe nationale masculine des États-Unis a remporté une victoire vitale 1-0 contre l’Iran pour terminer deuxième du groupe B et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Christian Pulisic a marqué le seul but du match à la 38e minute, terminant à bout portant.

Pulisic a subi ce qui semblait être une blessure au bas-ventre sur le jeu et a dû être remplacé à la mi-temps, et les États-Unis ont rarement semblé aussi fluides en attaque.

Les États-Unis ont souffert dans les dernières étapes du match, mais ils ont finalement fait assez pour assurer une victoire qui voit les Américains atteindre les huitièmes de finale pour la quatrième fois lors des cinq dernières Coupes du monde dans lesquelles ils se sont qualifiés.

Réaction rapide

1. Pulisic le héros, mais paie un prix alors que les Américains avancent vers les KO

Pulisic n’a pas toujours semblé à l’aise d’être le visage de cette équipe américaine, et malgré le but de Tim Weah lors du premier match contre le Pays de Galles, son jeu avait soufflé le chaud et le froid lors de cette Coupe du monde. Son exécution lors des opportunités de transition n’a pas été assez bonne, et ses coups de pied arrêtés ont souvent échoué à éliminer le premier homme.

Le match de mardi semblait être plus ou moins le même au début, alors que les États-Unis luttaient pour briser le mur défensif de l’Iran. Mais personne ne pouvait remettre en question l’engagement ou la bravoure de Pulisic pour mettre les États-Unis en tête à la 38e minute. Weston McKennie a envoyé un ballon à Sergiño Dest sur l’aile droite, et Dest a enfilé le ballon à travers le but vers Pulisic qui se précipitait pour se convertir à bout portant.

Pulisic a payé le prix du décompte, entrant en collision avec le gardien iranien Alireza Beiranvand et subissant une blessure qui l’a fait grimacer de douleur. Le jeu a continué pendant le reste de la mi-temps, mais a finalement dû être remplacé, avec l’arrivée de Brenden Aaronson.

Christian Pulisic marque pour l’USMNT contre l’Iran lors de la Coupe du monde 2022 à Doha, au Qatar, le 29 novembre 2022. Stuart Franklin/Getty Images

Les États-Unis prieront pour que Pulisic récupère, car les Américains ont perdu quelque chose avec lui qui n’est plus sur le terrain – bien que cela soit dû en partie au fait que l’Iran a adopté une posture plus agressive en attaque.

Les remplacements effectués par l’entraîneur américain Gregg Berhalter semblaient conçus pour terminer le match plutôt que pour contrôler le tempo. L’insertion de Walker Zimmerman, qui a été étonnamment déplacé sur le banc après avoir commencé les deux premiers matchs des États-Unis, a vu les Américains partir avec cinq dans le dos.

Les États-Unis n’ont certainement pas clôturé le match comme dans les manuels scolaires, car il y a eu beaucoup de moments d’anxiété à la fin. Le dégagement tardif de Zimmerman dans les arrêts de jeu a désamorcé une situation effrayante lorsqu’un ballon est passé derrière le gardien Matt Turner. Mais les États-Unis ont fait le travail.

Le match a été considéré comme une sorte de référendum pour cette équipe américaine – et Berhalter. Une sortie de phase de groupes aurait été vécue comme un échec compte tenu du talent de cette équipe américaine, et des interrogations subsistent quant à l’efficacité de l’attaque américaine, qui n’a marqué que deux buts lors de la phase de groupes.

Mais grâce au jeu stellaire continu de la défense américaine, c’est un moment à célébrer, et les Américains peuvent maintenant aborder les huitièmes de finale avec une attitude qu’ils n’ont rien à perdre et tout à gagner.

2. La défense des USA, et surtout Dest, excelle

Berhalter a apporté une paire de changements avec son onze de départ, plaçant le défenseur central Cameron Carter-Vickers aux côtés de Tim Ream, tandis qu’en haut, Josh Sargent était préféré à l’avant-centre à la place de Haji Wright.

L’insertion de Carter-Vickers était un pari étant donné que non seulement c’était son premier match dans le tournoi, mais c’était aussi la première fois que lui et Ream jouaient ensemble. Pourtant, le duo semblait jouer ensemble depuis des années, l’un assurant la couverture de l’autre dans les rares occasions où l’un de leurs coéquipiers était battu.

Ream était encore une fois exceptionnel tandis que Carter-Vickers était stable. Lorsque les États-Unis reviendront sur cette campagne de la phase de groupes, ils se souviendront de la façon dont la défense n’a été percée qu’une seule fois avec des buts encaissés au cours du jeu.

Mais peut-être que le défenseur le plus efficace de la nuit était Dest pour ce qu’il a fait du côté offensif.

Après une ouverture tiède des États-Unis alors qu’ils semblaient avoir peu d’idées sur la façon de percer la défense iranienne, c’est la capacité de Dest à avancer qui a donné une étincelle aux États-Unis avec son centre dur et bas à la 17e minute, provoquant un certain chaos dans la boîte iranienne, et une course mazy à la 30e minute a été bloquée, mais a semblé donner aux États-Unis plus de confiance en attaque.

Tout compte fait, c’était une performance qui faisait la différence de Dest.

3. L’Iran ne peut pas répéter les exploits de 1998

Les confrontations entre les États-Unis et l’Iran sont toujours politiquement chargées. L’un d’eux a eu lieu lors de la Coupe du monde de 1998, lorsque l’Iran a enregistré une célèbre victoire contre les États-Unis qui a éliminé les Américains de ce tournoi.

L’angle politique a été renforcé avant ce match après que les publications sur les réseaux sociaux de la Fédération américaine de football aient affiché le drapeau iranien avec l’emblème de la République islamique retiré. Alors que les messages étaient destinés à soutenir les manifestants en Iran qui militent pour une plus grande égalité de traitement des femmes après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, une fureur a éclaté. Les messages incriminés ont finalement été supprimés et remplacés par le drapeau réel affiché, mais la température d’avant-match avait déjà atteint le point d’ébullition.

Les joueurs iraniens étaient également confrontés à une pression massive compte tenu de leur soutien aux manifestants plus tôt dans le tournoi en ne chantant pas l’hymne national. La foule annoncée de 42 127 personnes était également fermement derrière l’équipe Melli, augmentant les attentes.

Pourtant, l’entraîneur de l’Iran, Carlos Queiroz, sera interrogé sur la façon dont son équipe a commencé le match, livrant une démonstration étrangement passive en première mi-temps.

N’ayant besoin que d’un match nul pour se qualifier, le plan de l’équipe Melli de s’asseoir et de frapper sur le compteur était logique, mais il semblait priver l’Iran de l’agressivité dont il avait fait preuve lors de la victoire 2-0 contre le Pays de Galles. Sardar Azmoun a souvent été bloqué au sommet, et le jeu de transition de l’Iran a eu du mal à enchaîner le genre de passes qui menaceraient la défense américaine.

Ce n’est qu’à la 52e minute que l’Iran a même réussi un tir, la tête à bout portant du remplaçant Saman Ghoddos passant au-dessus de la barre. Ghoddos a de nouveau menacé à la 65e minute, mais son effort de curling a raté de peu la cible.

Désespéré de trouver un égaliseur qui les enverrait, l’Iran a poussé plus loin et s’est rapproché sur un temps d’arrêt de la tête de Morteza Pouraliganji qui est allé juste à côté. Cela a été suivi par l’autorisation vitale de Zimmerman. En fin de compte, l’équipe Melli n’a pas pu trouver un moyen de dépasser les États-Unis et se retrouve maintenant éliminée du tournoi. La question de savoir si les joueurs subiront des répercussions à domicile sera une histoire à suivre.

Notes des joueurs

ETATS-UNIS: Turner 6, Robinson 5, Rame 7, Carter-Vickers 6, Dest 7, Musah 6, Adams 6, McKennie 7, Pulisic 6, Sargent 6, Weah 5.

Sous-titres : Aaronson 5, Acosta 5, Wright 3, Zimmerman 6, Moore 5

L’Iran: Beiranvand 6; Rezaeian 4, Pouraliganji 6, M Hosseini 6, Mohammadi 4 ; Gholizadeh 6, Noorollahi 5, Ezatolahi 5, Hajsafi 6 ; Azmoun 4, Taremi 5.

Sous-titres : Karimi 5, Ghoddos 6, Torabi 5, Jalali 5, Ansarifard 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Sergino Dest, États-Unis

C’est le jeu offensif de Dest sur le flanc droit qui a fourni les meilleurs moments offensifs aux États-Unis, et sa passe décisive a permis à Pulisic d’atteindre le but vital.

PIRE : Sardar Azmoun, Iran

Azmoun, si dynamique lors de la victoire contre le Pays de Galles, était loin de son jeu. Il n’a fourni aucune menace d’attaque et a été remplacé à la mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

Tout le danger tout au long de la première mi-temps était dans la fin de l’Iran alors que les Américains se dirigeaient vers le but à plusieurs reprises. (La mi-temps s’est terminée avec l’Iran générant 0,00 xG, ou buts attendus, une statistique avancée mesurant la probabilité qu’une équipe marque.)

La percée a finalement eu lieu à la 38e minute lorsque l’ailier Christian Pulisic a heurté un centre de l’arrière droit Sergino Dest.

RIEN N’EMPÊCHAIT PULISIC DE MARQUER 😤 Jetez un autre regard sur son tout premier but en Coupe du Monde de la FIFA pour le @USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/s6tKehRLg2 – Football FOX (@FOXSoccer) 29 novembre 2022

Cependant, les célébrations se sont rapidement transformées en inquiétude, alors que Pulisic restait sur le jeu, grimaçant de douleur et serrant son bas-ventre.

Après une évaluation médicale sur la touche pendant que le match se poursuivait, Pulisic est revenu sur le terrain, mais il a finalement été remplacé à la mi-temps par Brenden Aaronson.

Pulisic est aidé hors de la ligne de touche après avoir marqué pour l’USMNT pic.twitter.com/6C2z6sKNAZ – Football FOX (@FOXSoccer) 29 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter : “En première mi-temps, nous avons montré ce que nous pouvions faire en termes de football avec une très bonne première mi-temps. En seconde mi-temps, nous avons montré ce que nous pouvions faire en termes de détermination. Les gars ont travaillé dur et ont chaque once d’énergie, et nous Je suis invaincu au prochain tour.”

Berhalter sur Pulisic : “Pas de mise à jour sur son statut, mais je dis depuis le début, c’est une chose merveilleuse quand l’un de vos meilleurs joueurs est l’un de vos plus travailleurs, et c’est certainement le cas. Je ne peux pas dire assez de choses positives sur Christian. “

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Depuis ses débuts avec les États-Unis contre le Guatemala le 29 mars 2016, Christian Pulisic a contribué à 33 buts (22 buts et 11 passes décisives) – le plus de tous les autres joueurs de cette période.

Les États-Unis ont effectué 11 passes dans leur séquence qui a conduit au but de Pulisic, la plus longue séquence de passes de l’équipe menant à un but dans un match de Coupe du monde disputé depuis le début de l’ensemble de données d’ESPN en 1966.

La formation de départ des États-Unis avait une moyenne d’âge de 24 ans et 321 jours, ce qui est la plus jeune formation de départ à avoir pris le terrain à ce jour à la Coupe du monde 2022. C’est la quatrième formation de départ la plus jeune pour l’USMNT lors d’une Coupe du monde.

Ce match était la 12e sélection du défenseur Cameron Carter-Vickers, et la première fois que Carter-Vickers et Tim Ream ont commencé un match ensemble ou ont joué un match en même temps l’un avec l’autre.

La formation de départ des États-Unis ne comportait aucun joueur de la MLS pour la deuxième fois seulement depuis la création de la ligue en 1996. (L’autre fois, c’était la formation pour affronter la Jamaïque à la Gold Cup 2011.)

En première mi-temps, les États-Unis n’ont accordé aucun tir dans une mi-temps pour la première fois de leur histoire en Coupe du monde depuis 1966.

Suivant

ETATS-UNIS: Avec leur victoire sur l’Iran, les États-Unis terminent deuxièmes du groupe B derrière l’Angleterre et se qualifient pour les huitièmes de finale, où ils affronteront les Pays-Bas le 3 décembre.

L’Iran: Avec leur défaite, l’Iran est exclu de la Coupe du monde.