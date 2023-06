Le milieu de terrain américain Christian Pulisic a admis que sa saison 2022-23 avec Chelsea avait été « vraiment difficile ».

Pulisic s’est entretenu avec des journalistes lundi de Carson, en Californie, où l’USMNT s’entraîne avant sa demi-finale CNL du 15 juin contre le Mexique, et a déclaré qu’il avait hâte d’entrer sur le terrain avec l’équipe nationale et de redevenir « ce joueur confiant que je connais ». Je peux être. »

Statistiquement parlant, la saison du club qui vient de se terminer a été de loin la plus difficile du mandat de Pulisic avec les Blues. Il n’a enregistré que 813 minutes en championnat, sa note la plus basse depuis qu’il a fait irruption avec le Borussia Dortmund lors de la saison 2015-16. Même sur une base de 90 minutes, les touches de Pulisic (45,98), les buts (0,1), les buts attendus (0,14), les tirs (1,75) et le pourcentage de tirs sur cible (27%), étaient tous nettement inférieurs aux campagnes précédentes avec Chelsea.

« Cela a été une saison vraiment difficile pour moi personnellement et pour notre équipe bien sûr au niveau des clubs », a déclaré Pulisic lors d’une conférence de presse avec l’USMNT. « Donc pour moi, il s’agit simplement de venir ici et d’avoir un nouveau départ et de pouvoir faire partie d’une équipe qui, espérons-le, pourra sortir et gagner quelques matchs. Je suis donc vraiment excité d’être ici et juste pour obtenir quelques minutes sur le terrain et redevenir ce joueur confiant dans lequel je sais que je peux être et retrouver mes marques et simplement profiter du jeu parce que j’ai l’impression que cela a été difficile de le faire ces derniers temps. »

Le rôle décroissant de Pulisic avec Chelsea, ainsi que la surabondance de joueurs sur la liste des Blues depuis l’arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly, ont donné l’impression qu’il changera de club au cours de l’été. Des sources ont déclaré à ESPN que la Juventus est une destination probable pour le joueur de 24 ans, mais il a insisté sur le fait que l’équipe nationale serait son seul objectif au cours des prochaines semaines.

« De toute évidence, cela a été un voyage intéressant au niveau du club pour moi. J’ai pensé que c’était deux bonnes années et les deux dernières années ne se sont tout simplement pas déroulées comme je les avais prévues », a déclaré Pulisic. « Et en ce moment, mon objectif est évidemment ici avec l’équipe nationale. Je suis juste excité de revenir jouer et de m’amuser et de faire ce que j’aime faire sur le terrain. Et à partir de là, cet été, nous sommes évidemment va falloir voir ce qui se passe.

Christian Pulisic n’a joué que 813 minutes pour Chelsea lors de sa difficile campagne de Premier League 2022-23. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

« C’est évidemment très tôt. Pour l’instant, je suis un joueur de Chelsea et j’ai l’intention d’y retourner. Mais beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent changer. »

Les États-Unis entreront en demi-finale de la LNC contre le Mexique avec leur deuxième entraîneur par intérim de l’année en BJ Callaghan. Les hommes américains sont sans manager depuis que le contrat de Gregg Berhalter a été autorisé à expirer fin 2022 au milieu d’une enquête sur un incident de violence domestique de 1992 qui l’a impliqué avec sa femme Rosalind. L’enquête US Soccer a finalement conclu que Berhalter et sa femme avaient décrit avec précision la nature de l’incident de 1992 et qu’il était libre d’être embauché pour un poste d’entraîneur à l’avenir.

Après que le contrat de Berhalter n’ait pas été renouvelé, Anthony Hudson a dirigé l’équipe pendant cinq matchs. Mais il a démissionné à la fin du mois dernier pour occuper un poste de direction sans nom au Moyen-Orient, laissant Callaghan prendre le relais.

Pulisic a déclaré que faire face au changement – ​​tant au niveau des clubs qu’au niveau international – est quelque chose auquel il est habitué, mais sa familiarité avec Callaghan facilitera la transition.

« J’ai eu pas mal de managers dans mon temps, donc j’ai fait face au changement », a déclaré Pulisic. « Je veux dire [Callaghan] surtout lui, il a fait partie de l’équipe de Gregg. Nous le connaissons bien. Nous savons de quoi il s’agit. Il ne va pas venir et essayer de tout changer. Il va venir, donner de nouvelles idées, donner son avis et évidemment s’assurer [to] dirigé par tout avec l’équipe, avec certains des gars de la direction.

« Nous devrons être bien préparés une fois le match arrivé. Ce n’est pas quelque chose qu’aucun d’entre nous n’a jamais vu auparavant, alors nous allons juste faire de notre mieux et l’aider tout au long du chemin, car il nous aide et essayer de gagner des matchs. »

Concernant la possibilité que Berhalter revienne en tant qu’entraîneur américain, Pulisic a déclaré qu’il soutenait l’idée.

« Je pense [Berhalter] devrait être considéré », a déclaré Pulisic. « Je pense qu’il a fait un excellent travail avec l’équipe. Il nous a apporté un long chemin. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup de gars dans l’équipe en particulier seraient d’accord avec ça. »