Pulisic, Adams, Dest parmi les joueurs de l’USMNT qui ont besoin d’un nouveau club

Le mercato estival devant s’ouvrir le 14 juin en Premier League (découvrez le reste de l’Europe ici), nous sommes prêts pour des transactions majeures et des spéculations autour des plus grandes stars du monde du football.

Cela promet également d’être une grande fenêtre pour les joueurs américains, car plusieurs joueurs clés de l’équipe nationale masculine américaine seront en déplacement. Voici un aperçu de six joueurs qui feront face à des mouvements en attente dans les semaines à venir.

Le temps est venu. Pulisic a passé de bons moments à Chelsea – en particulier lors du redémarrage du projet et lors de leur course au titre en Ligue des champions – mais son temps là-bas a finalement été en deçà des attentes. Au cours des deux dernières années, Pulisic a soutenu qu’il voulait se battre pour sa place à Chelsea alors que le carrousel de gestion du club tournait, mais cela n’en vaut plus la peine.

Chelsea avait pratiquement renoncé à lui cette année – même après qu’un Américain, Todd Boehly, ait pris le contrôle du club – et ce serait trop risqué pour lui de réessayer l’année prochaine.

Il y aurait eu de l’intérêt de la part de plusieurs clubs en Italie, qui semblent tous intrigants, mais le facteur le plus important devrait être son rôle : ce doit être en tant que joueur de tous les matchs. La perspective qu’il n’obtienne pas de minutes régulières inviterait à nouveau cette même conversation l’année prochaine, et à l’approche de ce qui devrait être ses meilleures années et la Coupe du monde 2026, ce serait un désastre.

Christian Pulisic a eu du mal à obtenir des minutes à Chelsea cette saison et a été lié à des clubs de Serie A en Italie avant la fenêtre de transfert de cet été. James Williamson – AMA/Getty Images

Alors que Leeds United se dirige vers le championnat, tout cela assure un mouvement pour Adams. Alors que certains joueurs pourraient bénéficier d’une année dans une ligue de deuxième division – son coéquipier américain Brenden Aaronson, par exemple – Adams ne le ferait pas. Même dans une mauvaise équipe, Adams a prouvé qu’il pouvait jouer un rôle significatif en Premier League, donc un passage dans un club de milieu de tableau semble juste pour le capitaine de la Coupe du monde de l’USMNT.

Là où cela a le plus de sens dépendra du système. Il ne sera jamais le gars profond qui pulvérise le ballon sur le terrain, et il est le mieux placé pour jouer au milieu de terrain avec d’autres qui sont plus à l’aise pour faire progresser le ballon. Ce qu’il peut être, c’est un vainqueur de balle d’élite, une compétence qui attirera beaucoup de prétendants.

Même si Dest reste une figure clé de l’USMNT à l’arrière droit, la situation de son club évolue mal. Du starter de Barcelone au prêteur rarement utilisé à l’AC Milan, la valeur de Dest a pris un coup, et l’idée qu’il peut devenir un arrière droit de classe mondiale – quelque chose qui semblait être une possibilité réelle lorsqu’il a déménagé au Barca – est presque mort.

Mais rappelons-nous : il n’a que 22 ans et il est brillant avec le ballon. De nombreux clubs le placeraient dans le onze de départ dès le premier jour, et les rapports sur l’intérêt de la Bundesliga sont attrayants. Comme ses coéquipiers américains sur cette liste, sa priorité devrait être le temps de jeu. Après avoir lutté pendant des minutes, il doit se rendre dans une équipe où cela ne se projette pas comme un problème. Et si cela signifie aller dans un plus petit club, qu’il en soit ainsi. Il ne peut plus faire marche arrière s’il n’est pas sur le terrain.

Le prêt de McKennie à Leeds a été immédiatement sapé par le limogeage de Jesse Marsch, conduisant à un printemps inoubliable en Premier League. McKennie a été lié à plusieurs clubs de Premier League au cours des deux dernières années, et un nouveau transfert permanent de la Juventus vers l’Angleterre devrait être attendu.

Brighton est l’un des points d’atterrissage qui a surgi le plus souvent ces derniers temps, mais il est trop tôt dans l’été pour prévoir avec beaucoup de clarté les options de McKennie.

Pepi est le cas rare de quelqu’un qui a pu améliorer considérablement son stock dans une équipe qui a été reléguée. Il a marqué 12 buts en championnat en 29 matches pour la dernière place de Groningue, qui n’en a réussi que 31 en équipe en 34 matches. Les rapports d’intérêt des meilleurs clubs néerlandais Feyenoord Rotterdam et PSV Eindhoven (où l’ancien directeur général de football américain Earnie Stewart est le nouveau directeur technique) signalent deux options intéressantes pour le produit du FC Dallas.

Après que Pepi ait marqué régulièrement aux Pays-Bas dans une équipe médiocre, il serait fascinant de voir quel genre de buts il pourrait gérer en championnat tout en étant entouré de meilleurs talents.

L’accord de prêt de Tillman aux Rangers du Bayern Munich a été un succès. Il était l’un des meilleurs joueurs de calibre XI de la Premiership écossaise et a considérablement amélioré sa valeur de transfert. Une autre année en Écosse pourrait être bonne pour son développement, mais si le Bayern le considère comme un joueur d’équipe et a un rôle cohérent pour lui – quoi que cela ressemble – il serait intéressant de voir comment il s’adapterait.

Il existe plusieurs types de lieux d’atterrissage possibles entre les deux, bien sûr, et Tillman pourrait facilement se frayer un chemin dans un rôle de premier plan dans l’équipe nationale plus tôt que tard si tout se brise.