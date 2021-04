Chelsea a survécu à un superbe but tardif pour prendre sa place en demi-finale de la Ligue des champions, la défaite 1-0 de mardi contre le FC Porto à Séville au match retour n’a pas suffi à annuler leur victoire 2-0 de la semaine dernière au même endroit.

Mehdi Teremi a fait battre le cœur de Chelsea quand il a marqué avec un incroyable coup de pied dans le temps additionnel, mais c’était trop peu, trop tard pour Porto qui était décevant cette nuit.

En vérité, l’équipe de Thomas Tuchel était rarement troublée. Porto a commencé le match sur le pied avant et ils ont pressé Chelsea sur le terrain. Pourtant, malgré toute leur possession, les visiteurs ont créé très peu devant le but.

Chelsea n’a pas réussi à tirer à l’extrémité opposée et le match dans l’ensemble a été décousu et disjoint, ce qui a permis aux Blues de se frayer un chemin jusqu’à la ligne d’arrivée.

Au final, ce fut une soirée simple pour les Bleus, mais un plus gros test suivra inévitablement dans les quatre derniers.

Positifs

Chelsea se serait attendu à faire face à une certaine pression, mais Porto a offert peu d’occasions, ce qui témoigne de la façon dont les Bleus ont géré le match. En fait, Chelsea avait les meilleures opportunités de marquer et finalement, ce fut une soirée relativement sans nerfs pour les Bleus. À l’autre bout, les Bleus étaient extrêmement résolus en défense des virages et des coups francs.

Négatifs

Chelsea devra trouver de nouveaux engins à tous ceux qu’ils affronteront en demi-finale. Leur jeu était décousu, les passes parfois capricieuses et la créativité dans le dernier tiers un peu encombrante.

Note du manager sur 10

8 – Ce n’était en aucun cas un classique, mais Thomas Tuchel sera ravi de la façon dont son équipe a géré le match. Ils ont bien géré le score et ont réduit Porto à peu d’occasions. C’était décousu, mais une affaire de travail fait, et maintenant Chelsea est étonnamment en demi-finale.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 5 ans – Mendy n’avait pas grand-chose à faire, sauf sur une tête liée au but de Taremi, dont l’effort manquait de puissance pour trouver le coin. Auparavant, Mendy avait presque été pris au dépourvu lorsqu’un mauvais jeu avait trouvé Jesus Corona, mais la frappe du Mexicain avait été bloquée par Jorginho.

DF Cesar Azpilicueta, 6 ans – Dans un jeu décousu, le skipper montre l’exemple. Il était souvent au bon endroit au bon moment dans l’exercice de ses fonctions défensives, et il est apparu avec une passe incisive à l’autre bout.

DF Thiago Silva, 6 ans – Silva était une présence apaisante à l’arrière et son expérience vers la fin était vitale, le Brésilien descendant souvent pour éliminer l’aiguillon du match.

DF Antonio Rudiger, 7 ans – Un jeu aussi décousu convenait à Rudiger et il était clairement prêt pour une bataille. Il ne le laissa guère passer et réagit très rapidement si Ben Chilwell avait besoin de se mettre à l’abri. Sa distribution n’était pas excellente, mais avec Chelsea devant défendre tant de virages et de coups francs, sa présence était importante.

DF Reece James, 5 ans – Ce fut une nuit frustrante pour James qui n’avait pas eu l’espace habituel pour avancer. Au lieu de cela, il était attaché et constamment mis sous pression, ce qui signifiait que son décès était parfois harcelé.

Christian Pulisic a été le meilleur joueur de Chelsea pour le deuxième match consécutif, alors que l’Américain continue de regagner sa place sous Thomas Tuchel. Photo par Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / Getty Images

DF Ben Chilwell, 6 ans – L’international anglais a fait un bloc clé au poteau arrière pour bloquer la tête de Marko Grujic sur un corner de Porto avant la pause. C’était une performance mitigée autrement. Il s’est amélioré au fur et à mesure que le match avançait et bien que son jeu de liaison était bon, sa prise de décision en défense était discutable.

MF Jorginho, 7 ans –L’international italien a fait un blocage clé pour refuser Corona lorsque Mendy a fait une erreur et qu’il a joué un rôle clé pour garder Chelsea si compact. Sans doute l’un des meilleurs joueurs de Chelsea dans la soirée.

MF N’Golo Kante, 6 ans – Kante a rompu une attaque dès le début et était son habituel banditisme. Il y avait peu de qualité à courir avec le ballon à ses pieds, mais il était là pour empêcher Porto de se remettre à égalité, et pour cela, il a été extrêmement efficace.

MF Mason Mount, 6 – Mount a eu le premier effort de Chelsea du match, mais son tir a été largement dévié. Cela résumait vraiment sa soirée; une nuit frustrante dans laquelle il a été bon à la pause mais cela n’a pas vraiment cliqué pour lui dans le dernier tiers.

MF Christian Pulisic, 8 ansL’américain en forme était brillant tout au long et son énergie était contagieuse, sinon un peu trop pour les défenseurs de Porto. Il a eu plusieurs occasions de tuer l’égalité, dont la meilleure était une occasion de volée, mais il n’a pas pu établir un contact approprié.

FW Kai Havertz, 6 – L’Allemand a été libéré à droite dès le début et aurait probablement dû avoir une chance car il était en tête-à-tête.

Substituts

MF Hakim Ziyech, N / R – Une substitution étrange étant donné que Chelsea était en défense à l’époque, mais il a presque décroché une passe décisive.

FW Olivier Giroud, N / R – Le Français était un ajout tardif et n’a pas eu le temps de s’impliquer.