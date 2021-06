Pujara prend 36 balles pour ouvrir son compte contre la Nouvelle-Zélande et Twitter a une journée sur le terrain

La finale du Championnat du monde d’essais ICC (WTC) a commencé hier avec la Nouvelle-Zélande remportant le tirage au sort et demandant à l’Inde de frapper en premier. Alors que les ouvreurs indiens Rohit Sharma et Shubman Gill prenaient un bon départ, les deux batteurs sont partis en succession rapide, laissant Cheteshwar Pujara et le skipper Virat Kohli sur le terrain. Pujara, qui est considéré comme l’expert indien des tests et l’un des plus grands à porter le maillot blanc, est connu pour son lent début de manche. Samedi, il lui a fallu 36 livraisons pour décoller et bientôt, des mèmes hilarants ont commencé à faire surface sur les réseaux sociaux à propos de ses manches.

scène après que pujara monsieur a ouvert son compte avec une limite pic.twitter.com/hT3vAR1ySb— ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ (@iamFirki) 19 juin 2021

Après avoir frappé Neil Wagner pour deux limites, Pujara a été piégé par Trent Boult sur huit pour laisser le score de 3-88. Kohli et Ajinkya Rahane ont ensuite conduit l’Inde au thé et à travers les 11 overs par la suite. L’Inde a terminé la deuxième journée avec 3-146 en 64,4 overs.

