Ranveer Singh est la cible de commentaires haineux pour avoir remplacé Shah Rukh Khan en tant que Don. La star d’OG Don, Zeenat Aman, a apporté son soutien à Ranveer.

Après Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan, Ranveer Singh prendra la place de Don et reprendra l’histoire du roi des enfers avec une nouvelle vision. Don 3 est présenté comme le début d’une nouvelle ère, mais malheureusement, le teaser d’annonce du film a rencontré des réponses négatives à mitigées.

Une grande partie des internautes ont exprimé leur déception face au remplacement d’Amitabh et Shah Rukh par Ranveer en tant que seigneur du crime titulaire. Cependant, l’actrice d’OG Don, Zeenat Aman, a apporté son soutien à Ranveer et lui a souhaité bonne chance pour le prochain film. Jeudi, Ranveer Singh a partagé un collage de ses photos d’enfance et a révélé que Don était l’un de ses personnages. Zeenat a remarqué le message de Ranveer, et elle a laissé un commentaire : « Félicitations, Ranveer ! Puissiez-vous trouver un digne ‘jungly billi’ pour votre Don. »

Voici le poste





Voici le commentaire de Zeenat Aman

Jeudi, Ranveer est allé sur Instagram, partageant deux photos d’enfance de lui-même, posant avec des lunettes et un pistolet jouet. Réagissant à l’annonce de Don 3, Ranveer a écrit : « Ça alors ! Je rêvais de faire ça depuis très, très longtemps ! Enfant, je suis tombé amoureux des films et, comme nous tous, je regardais et adorais Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan – les deux chèvres du cinéma hindi. Je rêvais de grandir pour être comme eux. Ils sont la raison même pour laquelle je voulais devenir un acteur et un « héros du film hindi ». Leur impact et leur influence sur ma vie ne peuvent être surestimés. Ils ont façonné la personne et l’acteur que je suis. Faire avancer leur héritage est une manifestation de mon rêve d’enfant.

L’acteur a également remercié le réalisateur Farhan et le producteur Ritesh Sidhwani pour l’opportunité. « Merci Farhan et Ritesh de m’avoir confié ce manteau honorable et d’avoir cru en moi. J’espère que je pourrai témoigner de votre foi et de votre conviction. Mes deux supernovas, The Big B et SRK, j’espère pouvoir vous rendre fiers. Et mon public bien-aimé, comme toujours, je vous promets… que je ferai de mon mieux pour vous divertir… dans et comme… « Don ». Merci pour votre amour », a-t-il ajouté. Don 3 est prévu pour une sortie en 2025.