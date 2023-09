Puissants tremblements de terre qui ont frappé le Maroc | Nouvelles sur les tremblements de terre

Le tremblement de terre du 8 septembre est le séisme le plus meurtrier au Maroc depuis plus de 60 ans.

Le 8 septembre 2023, un séisme de magnitude 6,8 a frappé la région des montagnes de l’Atlas au Maroc.

L’épicentre du tremblement de terre était situé dans la province d’Al-Haouz, dans le Haut Atlas montagneux – une zone habituellement non associée aux tremblements de terre – à environ 75 km (44 miles) de Marrakech, la quatrième plus grande ville du Maroc.

Le tremblement de terre est le plus meurtrier que le pays ait connu depuis plus de 60 ans, tuant au moins 2 122 personnes et faisant plus de 2 400 blessés.

Les tremblements de terre puissants sont rares

Selon l’enquête géographique des États-Unis (USGS), les tremblements de terre de cette intensité sont rares dans la région, aucun cas enregistré d’une magnitude de 6,8 ou plus n’ayant été détecté dans un rayon de 300 km autour de l’épicentre de vendredi.

Au cours des dernières 48 heures, au moins deux douzaines de répliques ont secoué la région, la plus puissante étant de magnitude 4,9.

« Il n’y a pas eu beaucoup de tremblements de terre dans cette partie du Maroc. La plupart se trouvent dans une zone beaucoup plus au nord, sur la côte méditerranéenne, près de la plaque tectonique », a déclaré à Al Jazeera Chris Elders, géologue structural de l’Université Curtin en Australie.

Le tremblement de terre le plus meurtrier enregistré au Maroc s’est produit en 1960 à Agadir. Malgré sa magnitude relativement faible de 5,8, le séisme a coûté la vie à un tiers des habitants de la ville, causant entre 12 000 et 15 000 morts et laissant 35 000 personnes sans abri.

Le graphique ci-dessous donne un bref aperçu de certains des tremblements de terre les plus forts de l’histoire récente au Maroc et dans ses environs :