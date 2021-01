Des reposés à Kansas City et Pittsburgh aux soulagés à Cleveland, Chicago et Los Angeles, le terrain pour la poursuite du Super Bowl est prêt. Il y a des puissances et des prétendants et une équipe avec un dossier perdant.

Les Chiefs (14-2) et Green Bay (13-3), champions en titre du Super Bowl, ont mérité le seul congé de chaque conférence dans les séries élargies. Et non, ajouter un troisième participant joker n’est pas la raison pour laquelle un club 7-9 jouera le week-end prochain. Washington a gagné cette place en remportant le terrible NFC East qui a montré dans la finale de la saison régulière pourquoi NFC Least était un surnom si approprié.

Ainsi, alors que les fans des Giants de New York crient que l’entraîneur des Eagles Doug Pederson n’a pas vraiment joué pour battre Washington dimanche soir, il convient de souligner que les Giants ont obtenu une fiche de 6-10, un record plus conforme à la relégation qu’à la récompense.

En outre, l’entraîneur Ron Rivera aux prises avec un cancer de la peau et le quart Alex Smith revenant d’une blessure qui lui a presque coûté sa jambe, ce sont des complots rédempteurs et enrichissants.

Celui-ci est spécial juste à cause de la difficulté, a déclaré Rivera. Comme tout était difficile, comment ça s’est passé pour les gars, l’organisation. Il y a un grand groupe de jeunes hommes là-dedans et essayaient de faire les choses de la bonne manière. C’est vraiment cool de sortir et d’obtenir la division.

En ce qui concerne le butin, voici qui joue le week-end prochain et à quoi cela pourrait ressembler.

SAMEDI

Indianapolis (11-5) à Buffalo (13-3)

Frank Reich est un héros dans l’ouest de New York depuis l’ingénierie du grand retour dans l’histoire de la NFL tout en remplaçant le blessé Jim Kelly lors d’un match d’ouverture en 1992 avec les Houston Oilers. Reich entraîne maintenant les Colts, et il restera héroïque à Buffalo s’ils affrontent tranquillement l’équipe la plus impressionnante de la ligue le mois dernier.

Cela pourrait être le dernier match des Colts QB Philip Rivers, mais c’est la défense Indy qui doit tenir debout ici. C’est un défi de taille, comme le font Josh Allen, Stefon Diggs et les Bills.

Los Angeles Rams (10-6) à Seattle (12-4)

Une troisième remise des gaz pour les rivaux de NFC West qui se sont séparés en saison régulière. Les deux ont de solides défenses et ont été inégaux en attaque, LA beaucoup plus que Seattle.

Les Rams ont décroché leur place en séries éliminatoires sans l’incohérent Jared Goff (chirurgie du pouce) au quart-arrière. Les Seahawks n’ont aucun problème à ce poste avec Russell Wilson, bien que sa première moitié de saison ait été bien meilleure que les deux derniers mois.

Tampa Bay (11-5) à Washington (7-9)

Bien sûr, l’histoire de Washington est édifiante, en particulier la façon dont Rivera mène un changement de culture pour une franchise qui en a désespérément besoin. Et les trois dernières équipes à remporter des titres de division sans record de victoire ont également provoqué des bouleversements dans la ronde des jokers.

Ne cherchez pas beaucoup de cela aux heures de grande écoute, pas avec Tom Brady à la tête des Buccaneers, qui sont suffisamment équilibrés pour menacer quiconque. Vous vous souvenez de Brady. Sinon, connectez-vous à celui-ci et voyez-le probablement démanteler la défense impressionnante mais inexpérimentée de Washington.

DIMANCHE

Tennessee (11-5) à Baltimore (11-5)

Il y a un an, les Titans ont conduit la puissance, l’agilité et la vitesse sous-estimées de Derrick Henry à un renversement étonnant à Baltimore. Ils chevauchent toujours Henry, qui est devenu le huitième joueur à gagner 2 000 verges au sol en une saison. Le Tennessee peut également lancer le ballon mieux qu’il ne le pouvait la saison dernière.

Hélas, les Titans ne jouent pratiquement aucune défense. Donc, avec les Ravens ayant un jeu de course plus diversifié mais tout aussi efficace et un D robuste, sans parler des souvenirs de cette défaite en janvier dernier, Henry et Cie ont une tâche encore plus grande à Baltimore cette fois.

Chicago (8-8) à La Nouvelle-Orléans (12-4)

L’autre intrus NFC, peut-être, les Bears appartiennent presque au moins, euh, à l’Est. Ils sont passés de 5-1 à 5-7 avant de finir assez fort pour se faufiler. Leur défense est dangereuse sinon tout à fait Monsters of the Midway, et quand ils courent bien le ballon, ils peuvent rivaliser.

Si les saints récupèrent certains de leurs porteurs de COVID-19[feminine liste en particulier la machine à marquer Alvin Kamara, ils seront très favorisés. Cela pourrait être le dernier tir de Drew Brees à un deuxième titre NFL. Et la Nouvelle-Orléans a une défense à la hauteur de celle de Chicago.

Cleveland (11-5) à Pittsburgh (12-4)

Cela devait être le sommet de l’action du week-end. L’une des grandes rivalités du sport, et cela vient de se jouer lors de la semaine 17, bien que les Steelers reposent un groupe d’habitués. Pourtant, Pittsburgh a poussé Cleveland à la limite avant que les Browns ne mettent fin à la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la ligue, datant de 2003.

Les Browns peuvent-ils gagner à nouveau dans le match wild-card? Bien sûr, tant qu’ils lancent leur grand jeu de course et qu’ils n’en ont pas d’autre COVID-19[feminine épidémie comme celle qui a frappé ces deux dernières semaines. Les Steelers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, mais ils ont également remporté 17 victoires consécutives à domicile contre Cleveland. Ben Roethlisberger sera de retour et il a 23-2-1 dans sa carrière contre les Browns.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL