“Puissantes explosions” derrière deux fuites du Nord Stream en mer Baltique, selon la police danoise | Nouvelles du monde

Une enquête préliminaire sur les dommages causés aux deux gazoducs Nord Stream dans la partie danoise de la mer Baltique montre que les fuites ont été causées par de “puissantes explosions”, a déclaré la police de Copenhague dans un communiqué.

La force a ajouté qu’une enquête plus approfondie sur les ruptures du 26 septembre des pipelines Nord Stream 1 et 2 dans la zone économique exclusive du Danemark serait menée conjointement par la police de Copenhague et le service de sécurité et de renseignement du Danemark.