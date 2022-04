Puissante ancienne Fed. Le juge d’appel décrit exactement comment le GOP volera les élections de 2024 : indice, ne pas gagner le vote

Cela ne devrait surprendre personne à ce stade que les républicains ne soient pas dérangés par un passage au fascisme, où le vote public est minimisé au point de ne plus être pertinent dans une élection présidentielle (à moins qu’ils ne gagnent). Le plan de Trump pour gagner les élections de 2020 a été inventé de toutes pièces et a donc échoué, mais ils ne feront plus la même erreur en 2024. Cela explique bien sûr l’importance de déplacer les sympathisants de Trump à des postes clés dans le gouvernement de l’État et l’utilisation de le fait que le 12e amendement à la Constitution permet, en grande partie, aux législatures des États de déterminer qui a gagné, ou du moins quels électeurs envoyer.

L’ancien juge de la Cour d’appel fédérale du 4e circuit, le puissant J. Michael Luttig, écrit aujourd’hui sur CNN que les républicains ont simplement besoin que les démocrates continuent à avoir peur de leur propre ombre au congrès (les démocrates pourraient adopter une loi qui ferait au moins beaucoup plus difficile pour les républicains), et une décision pratique 5-4 de leur Cour suprême préférée et ils pourraient retirer le vote des mains du peuple, ce que les républicains ont longtemps cherché à faire compte tenu de «l’évolution démographique du pays .”

Premièrement, 2020 n’était qu’un essai :

Bien avant le jour du scrutin 2020, Trump et les républicains prévoyaient d’annuler l’élection présidentielle en exploitant les clauses électorales et électorales de la Constitution, le collège électoral, la loi sur le décompte électoral de 1877 et le 12e amendement, si Trump perdait le vote populaire et électoral. vote au collège.

La pierre angulaire du plan était de faire adopter par la Cour suprême la doctrine peu connue de la “législature indépendante de l’État”, qui, à son tour, ouvrirait la voie à l’exploitation du processus du collège électoral et de la loi sur le décompte électoral, et enfin au vice-président Mike Pence pour rejeter suffisamment de votes électoraux dans les États swing pour annuler l’élection en utilisant le pouvoir cérémoniel de Pence en vertu du 12e amendement et attribuer la présidence à Donald Trump.

Luttig poursuit en expliquant comment une «législature d’État indépendante» peut envoyer les électeurs de son choix et n’est pas liée par le vote dans cet État. En vertu du 12e amendement, la législature d’un État peut déterminer, pour quelque raison que ce soit, qu’elle va aller à l’encontre de son propre vote et envoyer des électeurs Trump, ou électeurs DeSantis, en 2024.

La doctrine de la législature indépendante des États stipule que, en vertu des clauses électorales et électorales de la Constitution, les législatures des États possèdent un pouvoir plénier et exclusif sur la conduite des élections présidentielles fédérales et la sélection des électeurs présidentiels des États. Selon cette théorie, même une cour suprême d’État, et encore moins d’autres responsables électoraux d’État, ne peut modifier les règles électorales rédigées par la loi ou interférer avec la nomination des électeurs de l’État par les législatures.

En d’autres termes, la prochaine fois que les républicains crieront à la fraude et au truquage, les législatures des États prendront le relais, et les cours suprêmes des États ne pourront rien faire, et notre Cour suprême des États-Unis sera plus qu’accommodante.

Rendre votre vote sans valeur. Passez une bonne journée et appelez votre sénateur s’il est démocrate.