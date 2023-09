Puissant tremblement de terre au Maroc : ce que nous savons jusqu’à présent | Nouvelles sur les tremblements de terre

Un séisme de magnitude 6,8 n’a pas été observé dans le pays et ses environs depuis plus de 120 ans.

Le Maroc a été frappé par l’un des tremblements de terre les plus puissants qu’il ait jamais connu, une secousse qui a tué des centaines de personnes, détruit des bâtiments historiques et contraint de nombreuses personnes à fuir leurs maisons.

Les habitants des grandes villes ont fait état de cris « insupportables » alors que le puissant tremblement de terre faisait des ravages dans ce pays d’Afrique du Nord, avec des pertes de toutes sortes qui devraient s’accumuler, depuis les humains jusqu’aux économiques.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Quelle était la puissance du tremblement de terre ?

Les médias marocains ont rapporté qu’il s’agissait du tremblement de terre le plus puissant jamais frappé dans le pays.

Le Commission géologique des États-Unis (USGS) a évalué la magnitude du séisme à 6,8 et a déclaré qu’il s’était produit à une profondeur relativement faible de 18,5 km (11,5 miles).

Le centre géophysique du Maroc a, quant à lui, déclaré que le séisme avait eu une magnitude de 7,2.

Combien de personnes sont concernées ?

Selon les rapports préliminaires du ministère marocain de l’Intérieur, le séisme a tué au moins 296 personnes et en a blessé plus de 150. La plupart des morts se trouvent dans des zones montagneuses difficiles d’accès.

Il s’agit du séisme le plus meurtrier du pays depuis celui de 2004, près d’al-Hoceima, dans les montagnes du nord du Rif, qui avait tué plus de 600 personnes.

Quand est-ce arrivé?

Le tremblement de terre s’est produit vendredi soir après 23 heures, heure locale (22 heures GMT), selon l’USGS.

Où a-t-il frappé ?

Le séisme a été ressenti dans tout le pays notamment dans les provinces d’Al-Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua et Taroudant.

Où était son épicentre ?

L’épicentre du séisme se trouvait près de la station de ski d’Oukaimeden, dans les montagnes de l’Atlas, à environ 75 kilomètres de Marrakech.

Quels dégâts ont été signalés jusqu’à présent ?

Les habitants de Marrakech ont signalé l’effondrement de certains bâtiments dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des images des remparts médiévaux de la ville montraient de grandes fissures dans une section avec des décombres gisant dans la rue.

Les touristes et les résidents ont publié des vidéos de personnes criant alors qu’elles fuyaient les bâtiments, alors que la musique lancinante des clubs jouait tard dans la nuit lorsque le tremblement de terre a frappé.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre une partie d’un minaret effondré sur la célèbre place Jemaa el-Fna de la ville historique, blessant deux personnes.

Y a-t-il eu des répliques ?

L’USGS a signalé une réplique de magnitude 4,9 qui a frappé 19 minutes plus tard.

Des hommes, des femmes et des enfants restent dans les rues, craignant de nouvelles répliques, selon les médias.

Un tremblement de terre de cette magnitude est-il courant au Maroc ?

Un tremblement de terre de cette ampleur n’a pas été observé dans le pays et ses environs depuis plus de 120 ans.

« Depuis 1900, il n’y a pas eu de tremblement de terre M6 [magnitude 6] ou plus dans un rayon de 500 km autour de ce séisme, et seulement neuf M5 [magnitude 5] et plus grand », a déclaré l’USGS sur son site Internet.

Le séisme a-t-il été ressenti ailleurs ?

Le séisme a été ressenti jusqu’au Portugal et en Algérie, selon l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère et la Défense civile algérienne.