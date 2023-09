Puissant : le quart des Texas Longhorns Quinn Ewers dit que Jésus est le « seul chemin vers la liberté »

Ceux qui ont suivi Quinn Ewers ont vu toute une évolution entre la saison dernière et cette saison.

Le quart-arrière de deuxième année des Texas Longhorns, autrefois connu pour son mulet ébouriffé et sa personnalité floue, s’est transformé en un athlète pur et simple, perfectionnant ses compétences en leadership – et c’est payant.

Bien qu’en début de saison, Ewers compte déjà neuf touchés à son actif. Et il attribue une grande partie de son succès – et de la joie qu’il a trouvée sur le terrain – à sa foi en Jésus.

Lorsqu’on lui a demandé cette semaine ce qui lui avait permis de profiter davantage du jeu cette saison, le quart-arrière montant a répondu : « J’écoute simplement [God] plus et pas seulement en me concentrant sur mes propres voies.

« Dieu m’a dit que ce jeu ne me définit pas en tant qu’être humain, ce qui me permet de jouer plus librement », a-t-il déclaré. «Je pense que c’est vraiment la chose la plus importante pour moi. … Il suffit de l’écouter davantage et de ne pas me concentrer uniquement sur mes propres voies et de savoir qu’il a un plan pour moi et de poursuivre sa vérité et de continuer à chercher sa vérité.

Ewers a poursuivi: « Je pense que cela a vraiment été la chose la plus importante pour moi et qu’il n’y a qu’un seul chemin vers la liberté, et c’est par Jésus-Christ, alors trouvez Jésus et tout le reste sera libre. »

Ce n’est pas la première fois qu’Ewers explique comment sa foi a transformé sa vision.

Début septembre, l’athlète de 20 ans a désigné Dieu comme la source de sa croissance.

« Dieu est si bon », dit-il. « Je ne saurais trop le dire : tout ce que Dieu m’a fait subir. Il m’a rendu si fort. Je suis tellement fier de mon équipe, de notre défense, nous avons bien joué. Je suis excité pour le reste du chemin.

Les aiguières ont également été notées dans un article pour The Players’ Tribune que c’est la prière qui l’a finalement amené à rentrer au Texas.

« Il est difficile de prendre des décisions qui changent la vie quand on n’a que 17 ou 18 ans », a-t-il écrit. « Mais cette fois, j’ai juste essayé de bloquer tout le bruit et de me concentrer sur ce que je voulais pour moi-même. Cela a demandé beaucoup de prière, mais je suis confiant dans le choix que j’ai fait.

Priez pour Ewers tout au long de cette saison de football afin que sa foi en Dieu devienne encore plus forte et qu’il continue à parler avec audace de Jésus.