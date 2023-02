Puissance ultime, appareil photo épique – Samsung Global Newsroom

Le Galaxy S23 Ultra inaugure une nouvelle ère de Galaxy, défiant ce qui est possible dans un smartphone haut de gamme et redéfinissant la norme de ce que l’innovation devrait offrir.

Le Galaxy S23 Ultra est dans une nouvelle catégorie à part entière. En intégrant les performances et la productivité de pointe de la série Note aux capacités photographiques révolutionnaires de la série S, le Galaxy S23 Ultra permet des connexions percutantes comme aucune autre.

Grâce aux fonctionnalités améliorées, prendre des photos magnifiquement vives n’a jamais été aussi facile avec le Galaxy S23 Ultra. Prenez des photos éclatantes, des selfies remarquables et des vidéos cinématographiques avec moins de bruit, même dans des conditions sombres avec Nightography. De plus, le nouveau capteur Adaptive Pixel 200MP permet une photographie épique à haute résolution avec des détails de premier ordre pour des photos nettes et réalistes.

Le Galaxy S23 Ultra offre également l’expérience de jeu ultime en déplacement avec des graphismes mobiles rapides et fluides. Les jeux lourds fonctionnent facilement grâce à la plateforme mobile exclusive Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy en collaboration avec Qualcomm.

Plongez-vous dans plus de vos contenus préférés avec le Galaxy S23 Ultra. Le grand écran QHD+ lumineux de 6,8 pouces est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui offre des performances efficaces et durables.

Consultez l’infographie ci-dessous pour voir de plus près comment le Galaxy S23 Ultra aide les utilisateurs à alimenter leurs passions.