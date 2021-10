Puissance 1 – 0 W Brom

Stoke s’est battu à travers une série d’occasions manquées de frapper en retard et de remporter une victoire 1-0 sur West Brom, invaincu auparavant, au stade bet365.

Dans une première mi-temps chargée, Jacob Brown a frappé le poteau pour les Potters, avant qu’un but contre son camp calamiteux de Darnell Furlong ne soit écarté par l’arbitre Tim Robinson qui avait repéré une faute dans la préparation.

Alors que les chances pour les Baggies étaient rares – particulièrement surprenantes compte tenu de leur impitoyable victoire 4-0 en milieu de semaine contre Cardiff – les hôtes ont raté une autre chance de prendre l’avantage lorsque le remplaçant Sam Surridge a écopé d’un penalty par Sam Johnstone.

Mais ils ont franchi la barrière psychologique et ont finalement fait la percée lorsque Powell s’est accroché à une belle balle en profondeur de Tommy Smith et a levé une finition élégante sur le gardien de but et au fond des filets (79).

West Brom reste en tête malgré sa première défaite en championnat de la saison, tandis que Stoke grimpe au-dessus de Fulham en troisième.

Comment Stoke a fait une déclaration contre les dirigeants de la ligue

Il était clair que Stoke cherchait à exploiter la ligne haute de West Brom dès le départ et alors qu’Adam Davies était le gardien de but le plus occupé dans les échanges d’ouverture, ce sont les hôtes qui auraient dû être devant en 10 minutes.

Un coup intuitif de Powell a libéré Brown, qui a traversé au but avant de s’écraser sur un tir de la base du poteau gauche, avant que Joe Allen ne frappe large après que les Potters aient conservé la possession.

Les chances ont augmenté par la suite jusqu’à la 40e minute, lorsque Furlong s’est comiquement baissé pour diriger le ballon dans son propre filet. Mais les célébrations ont été interrompues rapidement après une faute de Mario Vrancic sur Callum Robinson lors de la préparation – une décision qui a suscité de lourds huées de la foule locale.

Cinq minutes après la pause, Vrancic lui-même s’est approché lorsqu’un coup franc de curling a heurté la barre transversale, avant qu’un autre coup franc ne soit battu par Johnstone et que Surridge ne frappe un faible effort au butoir après s’être connecté avec le centre invitant de Josh Tymon.

Quelques instants après que Jake Livermore soit entré dans la surface et ait poussé loin après un long lancer de Furlong alors que West Brom cherchait un coup de poing, Stoke a reçu un penalty lorsque Surridge a été rattrapé par Johnstone. Il a cependant été bien sauvé par un puissant arrêt du gaucher du gardien anglais.

Les Potters ont eu le dernier mot, cependant, alors que Powell a récupéré la passe nette de Smith et a levé le ballon au fond des filets, pour marquer son quatrième but en autant de matchs et sceller une victoire importante dans la poussée de promotion de Stoke.

Homme du match – Ben Wilmot

Don Goodman de Sky Sports :

« Il était l’interprète vedette pour moi. Il a géré tout ce que les attaquants de West Brom avaient à offrir ce soir et a aidé Stoke à garder une feuille blanche précieuse. »

Ce que les gérants ont dit…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Stoke, Michael O’Neill, revient sur un match positif qui a vu la finition cool de Nick Powell a valu à Stoke une précieuse victoire sur les leaders du championnat.



Stoke’s Michael O’Neill: « Nous nous sommes compliqué la tâche. Nous avons eu deux très bonnes occasions en première mi-temps et quand le match est un 0-0, c’est toujours bien équilibré. En seconde mi-temps, nous étions de loin l’équipe la plus dominante et était une finition brillante de Nick.

« Nous aurions dû être en avance dans le match, cela ne fait aucun doute, mais je pense que nous avons fait preuve d’un bon caractère, compte tenu de ce qui s’est passé, que nous pensions que nous pouvions encore continuer et gagner. Nous méritions les trois points. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Valerien Ismael de West Brom a déclaré que Stoke City méritait la victoire ce soir après une défaite décevante contre Stoke.



West Brom Valérien Ismaël: « Je pense que Stoke méritait de gagner ce soir. Ce n’était pas suffisant – c’est aussi simple que cela. Je ne sais pas si c’était la fatigue du voyage à Cardiff, mais nous avons fait trop d’erreurs et n’avons pas gardé le ballon dans la poche comme mardi.

« Tout au long du match, nous avons été trop moyens, nous pouvons donc en tirer des leçons aujourd’hui. Lorsque vous réalisez une performance moyenne, vous ne pouvez pas prétendre gagner le match; quelqu’un viendra par derrière et prendra votre place. Nous devons récupérer maintenant, préparez-vous pour le match de Birmingham et recommencez. Ce soir, il était clair que Stoke était la meilleure équipe sur le terrain et la meilleure équipe que nous ayons jouée jusqu’à présent dans la ligue. «

Et après?

Les deux parties reviennent à l’action après la fin de la pause internationale d’octobre. West Brom accueille Birmingham à The Hawthorns à 20 heures le vendredi 15 octobre – en direct sur Sky Sports Football – tandis que Stoke se rend à Bramall Lane pour affronter Sheffield United à 15 heures le lendemain.