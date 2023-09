« Puisque c’est Yash Raj Films… »

Vicky Kaushal a ajouté qu’il était lié à l’aspect musical de son personnage Bhajan Kumar dans The Great Indian Family parce que dans la vraie vie, il aime groover sur des chansons punjabi.

Vicky Kaushal affirme que son prochain film, The Great Indian Family, souligne de manière divertissante l’importance de la diversité et des valeurs de l’Inde. Le drame familial, écrit et réalisé par Vijay Krishna Acharya de Dhoom 3, tourne autour du personnage de Kaushal, Bhajan Kumar, qui lutte contre une crise d’identité lorsqu’une lettre prétend qu’il est né musulman.

«C’est une célébration de nos valeurs familiales, de notre diversité. Tout est dit d’une manière qui n’est pas comme si nous essayions de vous enseigner ou de vous prêcher quelque chose. C’est dit d’une manière divertissante. Cela vous fera rire, cela vous fera du bien de faire partie de la famille et de la culture indiennes », a déclaré le joueur de 35 ans à PTI dans une interview ici.

Selon Kaushal, la diversité de l’Inde est son aspect le plus distinctif. « Je suis très fier de la diversité que possède l’Inde. Je pense que c’est très unique et spécial chez nous, où tous les 100 km les épices, la nourriture, la langue, la culture changent. Mais il y a quelque chose qui nous unit, les valeurs qui nous unissent. Elle est présente partout, qu’il s’agisse de villes ou de petites villes, de riches ou de pauvres. Ce sont justement ces valeurs qui font de nous des Indiens, et c’est quelque chose dont je suis fier », a ajouté l’acteur lauréat d’un prix national.

The Great Indian Family est son troisième film de divertissement familial après Zara Hatke Zara Bachke de cette année, face à Sara Ali Khan, et Govinda Naam Mera (2022) avec Kiara Advani et Bhumi Pednekar. Kaushal, connu pour ses rôles intenses dans des films tels que Masaan, Uri : The Surgical Strike et Sardar Udham, a déclaré qu’il ne s’était jamais tourné vers les drames familiaux dans le but de « briser une image ».

« Ceux-ci (La Grande Famille Indienne, Zara Hatke, Zara Bachke et Govinda Naam Mera) n’ont pas fini avec l’état d’esprit selon lequel : « Oh, j’ai besoin de briser un certain type d’image et de construire un certain type d’image ». C’est plutôt une décision qui vient du cœur. J’ai entendu l’histoire, elle est restée en moi et je voulais en faire partie. Je ne fais pas de calculs. En tant qu’acteur, si j’ai envie de jouer dans un genre spécifique, c’est à ce moment-là que je cherche vraiment quelque chose. Sinon, il s’agit principalement de l’histoire, du cinéaste avec qui vous voulez travailler et de jouer un personnage que vous n’avez jamais joué auparavant », a-t-il ajouté.

L’acteur a déclaré qu’il pensait se voir proposer un film d’action lorsque la maison de production Yash Raj Films l’a approché pour un film qui serait réalisé par Acharya, également connu pour Tashan et Thugs of Hindostan. «Je me disais que puisque c’est Yash Raj Films et Victor (Acharya), monsieur, ça va être un film d’action à grande échelle. Mais quand je suis venu pour la narration, cette bulle a éclaté. Quand il a commencé à raconter le film, je me suis dit : « Cela fait une demi-heure et il n’y a pas eu une seule gifle ». Je me suis dit : « C’est totalement un film familial ». J’ai tellement apprécié la narration à cause de l’élément amusant qu’elle contient, le personnage Bhajan Kumar. À la fin, j’ai senti que cela avait touché une corde sensible dans mon cœur… C’est quelque chose que je voudrais vraiment faire », a-t-il ajouté.

Dans The Great Indian Family, Bhajan Kumar de Kaushal est un chanteur dévotionnel issu d’une famille religieuse. L’acteur a déclaré qu’il était lié à l’aspect musical de son personnage car dans la vraie vie, il aime groover sur des chansons punjabi. « Mon personnage dans le film et moi sommes tous deux connectés à la musique. Mais je ne peux pas chanter pour me sauver la vie. Bhajan Kumar est plus dévotionnel, je suis favorable aux chansons punjabi. Mais il y a une différence flagrante entre nous deux. Mon personnage est lui-même musicien, je ne suis pas musicien. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup écouter de la musique », a-t-il ajouté.

Son prochain projet serait un film d’action, a déclaré Kaushal. « L’action est un genre que je souhaite explorer car le dernier film que j’ai réalisé était Uri. C’était il y a longtemps. Mais heureusement, le prochain film est un film d’action. »

Avec également Manushi Chhillar, Manoj Pahwa, Kumud Mishra et Alka Amin, The Great Indian Family sortira sur les écrans le 22 septembre.

