Sans doses adéquates facilement disponibles, les responsables de la santé publique parient que les secondes injections cruciales de deux vaccins approuvés pourraient être coupées de leurs intervalles de retrait recommandés – 21 jours pour Pfizer et 28 jours pour AstraZeneca – à 84 jours pour les deux.

Les conseillers scientifiques du gouvernement disent qu’étant donné l’explosion des cas, il y a peu de choix, même s’ils reconnaissent que retarder la deuxième dose présente des risques. Les études cliniques n’ont pas testé l’efficacité des vaccins lorsqu’ils sont administrés selon un calendrier aussi allongé.

Lorsque la Grande-Bretagne a suggéré pour la première fois une attente de trois mois entre les doses, les scientifiques des États-Unis, d’Europe et de l’Organisation mondiale de la santé ont semblé douteux.

La Food and Drug Administration a déclaré plus tôt cette semaine qu’il serait « prématuré » et « pas fermement ancré dans les preuves disponibles » de changer la façon dont les deux vaccins approuvés sont délivrés.

Vendredi, un porte-parole du président élu Joe Biden a déclaré que le nouveau gouvernement publierait presque toutes les doses de vaccin disponibles aux États-Unis après la prise de fonction de Biden le 20 janvier pour acheminer rapidement des fournitures aux États-Unis. Cette décision marque un passage de la politique actuelle à retenir la moitié pour s’assurer que les secondes doses sont disponibles pour ceux qui ont reçu une première dose.

Le porte-parole n’a pas dit que le plan, qui sera décrit en détail la semaine prochaine, entraînera des retards dans l’obtention de leur deuxième dose.

Des données limitées suggèrent qu’une seule injection des vaccins Pfizer ou AstraZeneca offre une certaine protection contre la maladie. Par exemple, la première injection du vaccin Pfizer était efficace à 52% dans l’intervalle de trois semaines avant que les gens ne reçoivent le vaccin de rappel. Des résultats similaires ont été décrits pour le vaccin Moderna, que les régulateurs britanniques ont approuvé vendredi pour une utilisation d’urgence.

Mais on ne sait pas combien de temps durera la protection.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré plus tôt qu’un intervalle de 12 semaines entre les doses signifie que les individus peuvent être moins protégés contre le virus, mais que la société en général verra plus de personnes vaccinées plus rapidement. C’est le compromis essentiel.

Hancock a souligné qu’une dose unique devrait fournir la meilleure protection contre les symptômes graves de la covid-19 qui envoient les patients dans des hôpitaux et des unités de soins intensifs encombrés.

Les scientifiques britanniques ont largement soutenu le plan, reconnaissant que le pays est confronté à une course entre les vaccins et le virus.

«Il est le plus sûr et le plus prudent d’utiliser les vaccins dans les conditions exactes reflétées par les essais», a déclaré Stephen Evans, professeur de pharmaco-épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. « Cela ne sera jamais possible dans le monde réel, cependant, et la question est de savoir dans quelle mesure l’exercice est acceptable en dehors des conditions exactes. »

Vendredi, l’OMS a proposé des lignes directrices provisoires qui soutenaient partiellement l’approche britannique, affirmant que la période entre la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer pouvait aller jusqu’à six semaines, plutôt que les trois semaines recommandées.

Les experts de l’OMS ont noté que de nombreux pays sont confrontés à une crise.

« Les pays ayant des circonstances épidémiologiques exceptionnelles peuvent envisager de retarder l’administration de la deuxième dose pendant une courte période comme une approche pragmatique pour maximiser le nombre de personnes qui bénéficieraient d’une première dose tout en augmentant l’approvisionnement en vaccins », indique la directive.

La Grande-Bretagne est en proie à une troisième vague de Covid-19, alimentée par une variante hautement transmissible du coronavirus. Le pays est de nouveau fermé au niveau national.

Vendredi, le maire de Londres Sadiq Khan m’a dit que la nouvelle variante «devient incontrôlable» et que les hôpitaux risquent d’être débordés.

Plus d’une personne sur 20 dans certaines parties de la capitale est infectée, a déclaré Khan. Au Royaume-Uni, un total de 1 sur 50 est infecté.

Un médecin respiratoire a écrit dans le Guardian, que les hôpitaux de Londres rationnent l’accès à l’oxygène, laissant aux médecins le soin de décider qui peut être secouru.

« C’est un défi national que nous n’avons jamais vu auparavant », a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors du briefing de jeudi, lorsqu’il a annoncé que l’armée britannique avait été chargée de coordonner la distribution de millions de doses.

La Grande-Bretagne a jusqu’à présent donné à 1,5 million de personnes le vaccin Pfizer, en plus des premières doses du nouveau vaccin AstraZeneca-Oxford, dans un premier déploiement qui a salué Johnson comme le plus avancé d’Europe. Le vaccin Moderna ne sera disponible au Royaume-Uni qu’au printemps.

D’ici la mi-février, le gouvernement vise à vacciner les 15 millions de personnes des quatre principaux groupes prioritaires, y compris toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, ainsi que tous les résidents des maisons de retraite, les médecins et les soignants et ceux qui souffrent de problèmes de santé extrêmement graves. Les responsables de la santé affirment que 88% des décès de Covid sont survenus chez des personnes de plus de 70 ans.

Nilay Shah, chef du génie chimique à l’Imperial College de Londres, a déclaré au Washington Post: « L’objectif est presque réalisable, mais tout doit aller bien chaque jour. »

Shah a déclaré que la nouvelle campagne britannique l’obligeait à délivrer rapidement 300 000 doses par jour, sept jours par semaine, pendant 50 jours.

Les Britanniques ont désespérément observé ces derniers mois que le gouvernement n’a pas tenu ses promesses de produire un nombre record de ventilateurs d’urgence, mais après avoir été nécessaires; lutté au cours des premiers mois de la pandémie pour obtenir des vêtements de protection pour les travailleurs médicaux de première ligne qui portaient plutôt des sacs à ordures; et promettre à plusieurs reprises, mais ne jamais livrer, une application de téléphonie mobile «mondialement connue» pour alerter les utilisateurs lorsqu’ils ont été en contact étroit avec une personne infectée.

Le Premier ministre est également accusé de retarder les décisions jusqu’à ce que les événements le rattrapent. Dimanche, il a promis que les écoles rouvriraient lundi. Il les a refermés lundi.

À la fin de la semaine prochaine, Johnson m’a ditla nouvelle campagne sera menée sur 1 000 sites gérés par des généralistes; dans 223 hôpitaux et 200 pharmacies; et dans sept centres de vaccination massifs dans les stades sportifs et les salles de conférence.

Simon Stevens, directeur général du National Health Service, le système de santé financé par le gouvernement du pays, a déclaré que 80000 travailleurs et bénévoles – y compris des médecins et des infirmières qui ont été libérés de leur retraite – seront déployés.

Stevens a déclaré que le NHS «fait également appel sans vergogne aux forces armées» pour s’occuper de la logistique.

Brick. Phil Prosser, qui a été accusé dans le passé d’avoir envoyé des troupes et du matériel sur le champ de bataille, a déclaré « qu’un programme de vaccination de cette ampleur n’avait jamais été mis en œuvre auparavant ».

Il a comparé le défi logistique à «créer une grande chaîne de supermarchés en un mois».

En Grande-Bretagne, une grande partie de la responsabilité de l’augmentation des cas a été attribuée à la nouvelle variante du virus, qui, selon les recherches, est au moins 50% plus contagieuse.

Jim Naismith, professeur de biologie structurale à l’Université d’Oxford, a déclaré aux journalistes scientifiques: « Il n’est pas vraiment possible d’exagérer la gravité de cette nouvelle espèce. »

Il a averti: « Si nous ne réduisons pas la propagation de la nouvelle espèce, nous submergerons probablement le NHS. »

Il n’y a actuellement aucune preuve que le virus muté augmente la gravité de la maladie, et la nouvelle variante ne devrait pas non plus affecter l’efficacité du vaccin dans un proche avenir, bien qu’il soit également vrai que les virus changent avec le temps et les vaccins. doivent souvent être ajustés pour suivre le rythme.

Le vaccin Pfizer agit contre une mutation majeure trouvée dans les variantes de coronavirus à propagation rapide découvertes pour la première fois en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud et se propageant maintenant dans le monde entier.

Lequel trouver renforce les attentes de nombreux scientifiques selon lesquelles la réponse immunitaire provoquée par les vaccins sera suffisamment large pour contrer les mutations hautement contagieuses. La recherche, menée par des scientifiques de la branche médicale de l’Université du Texas, a été publiée jeudi mais n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

D’autres expériences et tests directs des deux variantes dans les semaines à venir apporteront plus de clarté, ont déclaré des scientifiques. Des scientifiques britanniques surveilleront également l’efficacité du nouveau schéma posologique.