Puiser dans le cerveau pour aider un homme paralysé à parler

« C’est plus loin que nous n’avions jamais imaginé pouvoir aller », a déclaré Melanie Fried-Oken, professeur de neurologie et de pédiatrie à l’Oregon Health & Science University, qui n’était pas impliquée dans le projet.

Aujourd’hui, dans un jalon scientifique, les chercheurs ont exploité les zones de parole de son cerveau, lui permettant de produire des mots et des phrases compréhensibles simplement en essayant de les prononcer. Lorsque l’homme, connu sous son surnom, Pancho, essaie de parler, des électrodes implantées dans son cerveau transmettent des signaux à un ordinateur qui les affiche à l’écran.

Comme il l’a fait, les électrodes ont transmis des signaux via une forme d’intelligence artificielle qui a essayé de reconnaître les mots voulus.

L’équipe a implanté une feuille rectangulaire de 128 électrodes, conçue pour détecter les signaux des processus sensoriels et moteurs liés à la parole liés à la bouche, aux lèvres, à la mâchoire, à la langue et au larynx. En 50 séances sur 81 semaines, ils ont connecté l’implant à un ordinateur par un câble attaché à un port dans la tête de Pancho, et lui ont demandé d’essayer de dire des mots parmi une liste de 50 mots courants qu’il a aidé à suggérer, y compris « affamé » ». musique » et « ordinateur ».

« Cette partie de son cerveau était peut-être en sommeil, et nous ne savions tout simplement pas si elle se réveillerait un jour pour qu’il puisse parler à nouveau », a déclaré le Dr Edward Chang, président du département de chirurgie neurologique de l’Université de Californie à San Francisco, qui a dirigé la recherche.

« Notre système traduit l’activité cérébrale qui aurait normalement contrôlé son appareil vocal directement en mots et en phrases », a déclaré David Moses, un ingénieur postdoctoral qui a développé le système avec Sean Metzger et Jessie R. Liu, étudiants diplômés. Les trois sont les principaux auteurs de l’étude.

Pancho (qui a demandé à n’être identifié que par son surnom pour protéger sa vie privée) a également essayé de prononcer les 50 mots dans 50 phrases distinctes comme « Mon infirmière est juste à l’extérieur » et « Apportez mes lunettes, s’il vous plaît » et en réponse à des questions comme » Comment vas-tu aujourd’hui? »

Sa réponse, affichée à l’écran : « Je vais très bien. »

Dans près de la moitié des 9 000 fois que Pancho a essayé de dire des mots simples, l’algorithme a bien fait les choses. Quand il a essayé de dire des phrases écrites sur l’écran, il a fait encore mieux.

En canalisant les résultats de l’algorithme via une sorte de système de prédiction de langue à correction automatique, l’ordinateur a correctement reconnu les mots individuels dans les phrases près des trois quarts du temps et a parfaitement décodé des phrases entières plus de la moitié du temps.

« Prouver que vous pouvez déchiffrer la parole à partir des signaux électriques dans la zone motrice de la parole de votre cerveau est révolutionnaire », a déclaré le Dr Fried-Oken, dont les propres recherches consistent à essayer de détecter les signaux à l’aide d’électrodes dans un capuchon placé sur la tête, et non implanté.

Après une séance récente, observée par le New York Times, Pancho, portant un chapeau mou noir sur un bonnet en tricot blanc pour couvrir le port, a souri et a légèrement incliné la tête avec le mouvement limité dont il dispose. Dans des éclats de son graveleux, il a démontré une phrase composée de mots dans l’étude: « Non, je n’ai pas soif. »