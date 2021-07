Depuis sa naissance, le fils aîné de Kareena Kapoor et Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan, est le star kid préféré d’Internet. Le petit Tim Tim a maintenant quatre ans et est un frère aîné de Jeh et a maîtrisé les compétences nécessaires pour faire face aux paparazzi. Samedi, Taimur est allé passer une journée avec son père, Saif Ali Khan et sa cousine, Inaaya Naumi Kemmu.

Dans des vidéos virales, on peut voir Taimur sortir de sa maison alors qu’il suivait son père. Il était vêtu d’un t-shirt bleu et d’un short Looney Tunes. Il a associé son look à des chaussures jaune fluo et à un masque vert. Ce qui a conquis le cœur des internautes, c’est la réponse de Taimur aux paparazzi. « Puis-je aller? » On peut voir l’enfant de quatre ans demander aux photographes alors qu’il se dirigeait vers la voiture. Il a même dit au revoir aux paps après s’être assis dans la voiture.

Tailing Taimur, était la fille de Soha Ali Khan et Kunal Kemmu, Inaaya, qui était vêtue d’une robe verte et d’un masque. Elle avait l’air adorable dans un serre-tête rose et des pantoufles et s’est assise à côté de Tim Tim dans la voiture.

Les fans ont adoré voir les deux adorables enfants ensemble et les ont comblé de louanges dans les commentaires. « Wow tellement mignon », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « Des enfants très mignons. » Un troisième utilisateur a écrit : « Kitna bada Ho gaya taimur cutiepie », tandis qu’un quatrième utilisateur a commenté : « Ils sont adorables.

Récemment, Kareena Kapoor a dévoilé son livre intitulé « La Bible de la grossesse », qui selon l’actrice est « le manuel ultime pour les futures mamans ». Kareena a déclaré que « le livre est un récit très personnel de ce que j’ai vécu à la fois physiquement et émotionnellement au cours de mes deux grossesses ».

Elle a également mentionné que la « Bible de la grossesse » est vérifiée et approuvée par le FOGSI, l’organisme officiel indien de gynécologues et d’obstétriciens, avec l’aide de plusieurs voix d’experts.