Puis-je utiliser un masque de sommeil pour recourber mes cils pendant la nuit ?

Le hack

Utiliser un masque de sommeil pour se réveiller avec des cils parfaitement recourbés.

Le test

Il existe une pléthore de façons de recourber vos cils : des hacks curieux impliquant une cuillère à café à la permanente des cils et – ma méthode choisie – une paire de recourbe-cils. Mes cils sont super droits, donc j’étais assez excitée d’essayer ce piratage par TikTokker @allyrbackusqui dit qu’elle peut recourber ses cils en utilisant juste un masque de sommeil.

La méthode est simple : avant de vous coucher, mettez simplement votre masque de sommeil les yeux ouverts, et une fois le masque en place, fermez les yeux. Ceci est censé emprisonner les cils dans une position vers le haut, donnant la courbure souhaitée. Lorsque je me suis réveillé et que j’ai vérifié l’état de mes cils le lendemain matin, il y avait un peu de soulèvement visible, mais moins que ce que donnent mes recourbe-cils.

Cette boucle a également chuté assez rapidement, même avec une application généreuse de mascara. Et parce que mes yeux n’étaient pas complètement fermés quand je dormais, j’avais peur d’avoir les yeux secs et kératite d’exposition (causé par l’exposition à l’air et le manque d’humidité), ce qui pourrait provoquer des infections, voire pire.

Le verdict

Comptez sur moi – la kératite d’exposition n’est pas un pari que je suis prêt à prendre. Je vais m’en tenir à mes recourbe-cils – scellant mes cils avec du mascara imperméable pour une boucle qui durera toute la journée – et dormir avec facilité.