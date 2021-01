Quand les visites en personne peuvent-elles reprendre?

Les nouvelles restrictions seront en place au moins jusqu’à la mi-février, ce qui met une pression encore plus grande sur les personnes vulnérables dans les maisons de retraite, dont beaucoup n’ont pas vu leurs proches depuis plusieurs mois.

Vic Rayner, directeur exécutif du National Care Forum, qui représente les prestataires à but non lucratif, a déclaré: «L’abandon des visites de contact rapproché est un coup terrible pour les résidents de tout le pays.

« Cependant, il est très important et positif que les visites restent fermement à l’ordre du jour et les foyers de tout le pays travailleront d’arrache-pied avec leurs proches pour s’assurer que les visites puissent se poursuivre dans la mesure du possible. »

Fiona Carragher, directrice de la recherche et de l’influence à la Société Alzheimer, a déclaré que de nombreux résidents n’ont toujours pas été en mesure de voir ou de serrer correctement leurs proches dans leurs bras. L’organisme de bienfaisance appelle le gouvernement à «agir avec compassion» et à donner la priorité à la poursuite en toute sécurité de visites significatives.

Elle a déclaré: «Après une année terrible pour les personnes atteintes de démence, les plus touchées par le virus, nous devons encore souligner que la santé mentale joue autant un rôle dans la survie des personnes que physique.

«La grande majorité des personnes vivant dans des foyers de soins atteints de démence n’ont pas le temps de leur côté. Le contact avec leur famille n’est pas seulement pour le confort, mais fondamental pour leurs soins – et le plus important de tous, leur raison de vivre.