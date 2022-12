Puis-je promener mon chien dans la neige ?

Les conditions de l’ARCTIQUE ont frappé le pays au cours du week-end, avec de nombreux réveils pour voyager dans le chaos et les perturbations.

Avec autant de personnes à qui il est conseillé de rester à la maison, nous examinons les précautions à prendre lorsque vous faites de l’exercice avec votre chien par temps froid.

Crédit : PA

Que puis-je faire pour protéger mon chien en promenade ?

Promener votre chien dans des conditions enneigées est une bonne chose, mais vous devez être plus prudent que d’habitude lorsque vous le sortez.

Les surfaces enneigées permettent aux chiens de se perdre ou de se désorienter beaucoup plus facilement.

Portez également les bonnes chaussures – elles pourraient être tout aussi glissantes pour vous, alors assurez-vous d’être correctement habillé pour éviter de tomber.

N’oubliez pas d’y aller lentement et n’oubliez pas de « marcher comme un pingouin ».

Gardez toujours un œil sur votre animal de compagnie, si vous le voyez se débattre par temps froid, rentrez chez vous dès que possible.

Quels sont les dangers de promener mon chien dans la neige ?

Outre les dangers évidents de glissade et de chute, la neige présente un certain nombre d’autres risques.

La neige peut souvent être traitée avec des produits chimiques, ce qui peut être dangereux pour les pattes de votre chiot.

La gadoue et la glace en particulier sont parfois traitées avec de l’antigel, ce qui est dangereux pour les chiens – alors évitez si vous le remarquez.

De plus, le gravier de sel contient des produits chimiques qui peuvent provoquer des brûlures aux pattes des animaux domestiques s’ils sont en contact prolongé avec le gravier.

Essayez d’éviter de marcher sur des surfaces sablées avec votre toutou et rincez-lui les pieds lorsque vous rentrez chez vous.

Les boules de glace sont également un danger, en particulier pour les chiens aux pieds poilus.

Ils peuvent se former entre les orteils de votre chien et les coussinets de ses pattes et causer de la douleur.

Vérifier leurs pieds lorsque vous avez terminé votre promenade peut résoudre ce problème.

Les chiens ont-ils besoin d’une protection des pieds dans la neige ?

Les chaussures peuvent vous aider à protéger les pattes de votre chien de la neige, de la glace, du sel et des produits chimiques de déglaçage.

Assurez-vous toujours que les chaussures sont confortables pour votre animal de compagnie, car beaucoup n’aiment pas porter de bottes pour l’hiver.

Comment protéger mon chien dans la neige ?

Voici quelques conseils de Dogs Trust pour assurer la sécurité de votre chien dans la neige.