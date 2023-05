Puis-je obtenir de l’argent pour un vol retardé ? La Maison Blanche impose une nouvelle règle.

La Maison Blanche a lancé un nouvel effort visant à résoudre certaines des préoccupations récurrentes les plus embêtantes des voyageurs : retards et annulations de vols. C’est le dernier d’un effort plus large de l’administration Biden pour se concentrer sur les politiques favorables aux consommateurs avant les élections de 2024.

En vertu d’une nouvelle règle, le ministère des Transports envisagera, le gouvernement fédéral pourrait exiger des compagnies aériennes qu’elles offrent des paiements en espèces pour les longs retards et exiger qu’elles fournissent plus d’indemnisation pour les annulations. Actuellement, aucune grande compagnie aérienne ne prévoit de paiement en espèces pour les passagers subissant un retard contrôlable qui pousse leur voyage à plus de trois heures, selon l’administration. C’est en partie parce qu’ils n’y sont pas tenus par la loi. (Les compagnies aériennes doivent fournir des remboursements pour les annulations, mais ne sont pas obligées de faire de même pour les retards.)

La règle proposée est l’une des nombreuses politiques de protection des consommateurs que la Maison Blanche a récemment avancées. Cela fait suite à une proposition de la FDA qui permettait la vente d’aides auditives sans ordonnance, réduisant probablement leur coût, et au soutien de la législation introduite par Sens. Sheldon Whitehouse et Richard Blumenthal, qui limiterait les frais cachés pour les hôtels et les prix des billets. Biden a annoncé des aspects de cette poussée dans son discours sur l’état de l’Union plus tôt cette année dans le but de redorer l’image du Parti démocrate avant 2024. De plus, cela fait écho aux réglementations de protection des consommateurs qui existent déjà au Canada et en Europe, où les passagers ont des droits plus définis. que ceux aux États-Unis.

La Maison Blanche ne fait que commencer l’effort d’élaboration de règles, ce qui signifie qu’il pourrait s’écouler des mois avant qu’une politique ne soit finalisée. Mais en rendant les exigences plus strictes pour les compagnies aériennes, l’administration pourrait faire pression sur les entreprises pour qu’elles améliorent leur efficacité et normalisent le traitement que les clients reçoivent entre les compagnies aériennes, obligeant les entreprises à souscrire aux mêmes politiques.

« Cette règle comblerait un vide », a déclaré Timothy Ravich, expert en droit de l’aviation à l’Université de Floride centrale, à Vox. L’impact réel de la règle sur les consommateurs dépendra cependant de l’application et de l’adhésion des compagnies aériennes, selon les experts.

La réglementation intervient au milieu d’un pic de préoccupations concernant les voyages en avion : une étude de 2022 du DOT a révélé que les plaintes avaient augmenté de 270 % à l’époque par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Au cours de la dernière année, une vague d’annulations très médiatisée par Southwest Airlines pendant la saison des vacances d’hiver, ainsi que la demande croissante et les pénuries de personnel ont mis ces problèmes en évidence. « Préparez-vous pour un autre été infernal du transport aérien », lit-on dans un titre d’avril Forbes indiquant le sentiment actuel.

Si la règle était approuvée, elle pourrait être repoussée par des groupes d’aviation et les républicains du Congrès pourraient essayer de la faire reculer, une décision à laquelle Biden pourrait opposer son veto. La poussée de la Maison Blanche, en fin de compte, vise à garantir que les consommateurs ne prennent pas en charge les coûts en cas de retard ou d’annulation, et à envoyer un message aux consommateurs que les démocrates sont de leur côté.

« Lorsqu’une compagnie aérienne provoque une annulation ou un retard de vol, les passagers ne doivent pas payer la facture », a déclaré le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg dans un communiqué.

Les coûts de vol et les snafus ont grimpé en flèche

L’annonce par l’administration de cette réglementation fait suite à un pic de problèmes de voyage. Au-delà des pénuries de personnel des compagnies aériennes et d’une augmentation de l’intérêt pour les voyages à mesure que la pandémie se termine, les problèmes de conditions météorologiques extrêmes, le vieillissement des infrastructures et la pénurie de contrôleurs de la circulation aérienne ont également contribué à ces défis. Dans un cas, une panne technologique massive du système de la Federal Aviation Administration a suspendu temporairement tous les vols intérieurs plus tôt cette année. Ces problèmes sont survenus alors que les billets d’avion sont devenus plus chers, les prix des compagnies aériennes ayant augmenté de 25% l’année dernière et dépassant l’inflation.

Mettre fin aux retards et aux annulations profiterait sans doute aux compagnies aériennes ainsi qu’aux consommateurs. « Les perturbations de vol coûtent aux compagnies aériennes 8,3 milliards de dollars par an et aux passagers 16,7 milliards de dollars, selon une étude parrainée par la FAA par l’intermédiaire de son Centre national d’excellence pour la recherche sur les opérations aéronautiques », avait précédemment écrit le défenseur des consommateurs Christopher Elliott pour le Washington Post. De telles économies pourraient être bénéfiques pour les compagnies aériennes, qui prévoient une baisse des bénéfices cette année en raison de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et du carburant.

La Maison Blanche a également tenté de remédier à d’autres problèmes liés aux voyages en avion. En 2022, le DOT a lancé une initiative d’élaboration de règles visant à obliger les compagnies aériennes à publier les frais de billet à l’avance afin que les gens ne soient pas surpris par des frais cachés plus tard dans le processus. Une audience a eu lieu sur cette proposition en mars.

Des exigences de rémunération plus agressives sont également similaires à celles qui existent déjà au Canada et en Europe. Dans les deux endroits, les compagnies aériennes doivent indemniser les voyageurs s’ils subissent un retard contrôlable de trois heures ou plus. Il a été constaté que les politiques en Europe améliorent l’efficacité des compagnies aériennes avec des augmentations de coûts relativement faibles pour les clients.

« Une étude récente du Collège d’Europe a révélé qu’elle était associée à une amélioration de 5 % de la ponctualité des compagnies aériennes. Et le coût pour les passagers est faible : le règlement augmente le prix des billets d’environ 1 $ », a écrit Elliott. Une question qui a émergé, cependant, concernant les politiques en Europe est la question de l’application, note-t-il.

Dans certains cas, les compagnies aériennes ont mis du temps à indemniser les passagers pour les retards, même lorsqu’elles étaient tenues de le faire. En Europe, comme Elliott l’a documenté, le traitement de la réclamation d’un client peut prendre des mois, ce qui dilue le bénéfice de la police.

Cette recherche suggère que tenir les entreprises responsables nécessitera à la fois l’approbation d’une nouvelle règle et son application dédiée.