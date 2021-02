Les États-Unis se rapprochent de l’immunité collective près de deux mois après le lancement du vaccin COVID-19, avec plus d’un million d’Américains vaccinés par jour, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Mais avec une grande partie de la population qui attend toujours de se faire vacciner et des questions sur la propagation asymptomatique, les Américains immunisés se demandent: est-il sûr de quitter la maison et de vivre un style de vie pré-pandémique?

Pas encore, disent les experts.

Obtenir le vaccin n’est pas un «laissez-passer gratuit» pour «mettre de côté toutes les mesures de santé publique» que les responsables répètent depuis le début de la pandémie, a déclaré le Dr Anthony Fauci dans une mairie de CNN en janvier.

«Nous ne voulons pas que les gens pensent que simplement parce qu’ils sont vaccinés, les autres recommandations de santé publique ne s’appliquent tout simplement pas», a déclaré le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays.

Mais, il y a de la lumière au bout du tunnel. Chaque vaccination rapproche les États-Unis de l’immunité collective et se rapproche de l’assouplissement des restrictions et du retour à la normale, selon les experts de la santé. Jusque-là, les rassemblements sociaux et les voyages sans mesures de protection pourraient compromettre la rapidité avec laquelle cela peut se produire.

Ce que disent les données sur le vaccin COVID, les rassemblements sociaux et les voyages

Les données montrent que de petits rassemblements favorisent la transmission, car les gens ont tendance à assouplir les précautions de sécurité – telles que le masquage et la distanciation sociale – autour de leurs amis proches et de leur famille, a déclaré le Dr Wafaa El-Sadr, professeur d’épidémiologie et de médecine à la Columbia University Mailman School of Public Health.

Même lorsqu’une personne est vaccinée, il faut jusqu’à deux semaines pour atteindre une immunité maximale et aucun vaccin n’offre une protection totale.

Des données récentes montrent également que les vaccins COVID-19 peuvent être moins efficaces contre les nouveaux variants de coronavirus, en particulier ceux originaires d’Afrique du Sud. Mercredi, les États-Unis ont signalé 932 cas de la variante britannique et neuf cas de la variante sud-africaine, selon les données du CDC. L’agence a déclaré que la variante britannique, appelée B.1.1.7, pourrait devenir la souche dominante d’ici mars.

Les collèges des États-Unis ont annulé les vacances de printemps pour décourager les étudiants de voyager après que les célébrations à la même époque l’année dernière aient conduit à une poussée estivale d’infections à coronavirus.

Voyager est l’un des moyens les plus rapides de propager le coronavirus, disent les experts, et malheureusement, nous ne savons toujours pas si le vaccin COVID-19 protège contre la transmission.

Alors que les études montrent que les vaccins sont efficaces contre les maladies symptomatiques, les chercheurs apprennent encore son impact sur l’infection asymptomatique. Pour cette raison, les responsables de la santé mettent en garde contre les voyages non essentiels même après avoir été vaccinés.

« Vous pouvez en théorie être infecté, ne présenter aucun symptôme et avoir toujours le virus dans votre pharynx nasal », a déclaré Fauci lors de la mairie. Il est possible qu’en portant ce virus, quelqu’un puisse le transmettre à d’autres voyageurs, famille ou amis.

«Nous sommes dans une course entre les vaccins et une course avec le virus, et c’est un moment dans le temps où il y a beaucoup d’inconnues», a déclaré El-Sadr.

Comment puis-je assister à des rassemblements sociaux en toute sécurité après m’être fait vacciner?

Alors que certains États ont déjà commencé à lever les restrictions du COVID-19 sur les restaurants, les mariages et même les divertissements à l’intérieur, les experts en santé disent qu’il est trop tôt pour assister à des rassemblements sociaux sans protection.

Après un an de restrictions pandémiques, les Américains ont hâte de sortir de chez eux, a déclaré El-Sadr. Mais elle exhorte les Américains à continuer de masquer et de distancer socialement.

«Quoi que vous fassiez la veille de votre vaccination, vous continuez de le faire le lendemain de votre vaccination», a déclaré El-Sadr.

Si les gens doivent se réunir, ils devraient minimiser les risques en étant à l’extérieur, en portant un masque et en prenant des distances sociales, a déclaré le Dr Sarita Shah, professeur agrégé au département de santé mondiale, d’épidémiologie et de maladies infectieuses de l’Université Emory.

«Nous pouvons nous réunir dans ces petits groupes en utilisant ces mesures de sécurité dont nous savons tous qu’elles fonctionnent», a-t-elle déclaré.

Double masquage:Protégez-vous des variantes COVID

‘Elle n’a montré aucune peur’:Une nonne considérée comme la deuxième personne la plus âgée du monde survit au COVID-19 à 116 ans

Bien que recevoir le vaccin COVID-19 ne signifie pas un retour soudain aux méthodes prépandémiques, cela pourrait signifier moins d’anxiété et plus de libertés individuelles.

Les experts ne sont pas d’accord sur la liberté exacte, mais le Dr Vinay Prasad, professeur agrégé d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université de Californie à San Francisco, fait valoir qu’il y a peu de risque à manger avec un ami vacciné à l’intérieur ou à serrer dans ses bras des grands-parents entièrement immunisés.

Rien dans ce monde n’a un risque de 0%, ajoute-t-il, mais on peut réduire considérablement le risque en se faisant vacciner. Après cela, il appartient à l’individu d’évaluer sa propre tolérance au risque.

«Personne ne poursuit une vie sans risque. En fait, c’est un mirage », a déclaré Prasad dans un éditorial sur Medpage Today. «Au lieu de cela, nous voulons tous une sécurité raisonnable.»

Comment voyager en toute sécurité?

Les voyages de printemps peuvent être possibles s’ils sont effectués en toute sécurité et que les voyageurs sont conscients de leur destination et de ceux qu’ils voient. Les gens devraient éviter de se rendre dans une région où les infections sont en augmentation et de rendre visite à des êtres chers qui sont vulnérables aux maladies graves et non vaccinés.

Le président Joe Biden a signé un décret exécutif au cours de ses premiers jours de fonction exigeant des masques dans les vols, les trains et les bus. La Transportation Security Administration a annoncé la semaine dernière qu’elle recommanderait des amendes allant de 250 $ à 1 500 $ pour les personnes qui ne respectent pas la nouvelle commande de masque de transport.

Le CDC a publié mercredi des directives recommandant de porter un masque chirurgical sous un masque en tissu ou de nouer les masques chirurgicaux pour empêcher l’air de s’infiltrer par les côtés.

Shah ne s’attend pas à ce que les cas de coronavirus augmentent considérablement comme il l’a fait après les vacances, car plus d’Américains seront vaccinés et le temps plus chaud poussera, espérons-le, les gens à organiser des rassemblements à l’extérieur.

«Le Memorial Day, nous allons avoir un scénario différent», dit-elle. «La première et la meilleure chose est qu’il fait plus chaud et que les gens seront dehors. Cela réduit beaucoup le risque. »

Quand les choses reviendront-elles à la normale?

L’administration Biden est en passe d’administrer 100 millions de doses de vaccin en 100 jours. Mais même après avoir atteint cet objectif, les États-Unis seront encore loin d’avoir atteint l’immunité collective, a déclaré Rochelle Walensky, directrice du CDC.

«Il va nous falloir un certain temps pour que nous nous sentions de retour à un sentiment de normalité», a-t-elle déclaré lors de la mairie de CNN. «Après avoir vacciné 100 millions d’Américains, nous en aurons 200 millions de plus à vacciner.»

Le calendrier de vaccination aux États-Unis est en constante fluctuation à mesure que les stratégies de distribution des vaccins changent et que le gouvernement fédéral travaille pour obtenir plus de doses, selon les experts. À partir de maintenant, les Américains peuvent s’attendre à une certaine normalité à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Mais les experts de la santé soulignent que ce calendrier pourrait changer pour le meilleur ou pour le pire et implorent les Américains d’être flexibles et patients.

«À ce stade, nous avons encore tellement de questions et nous avons une couverture si faible avec ces vaccins», a déclaré El-Sadr. «J’exhorte chacun à continuer d’être aussi prudent qu’il l’a été pour sa propre protection ainsi que celle de ses proches.»

