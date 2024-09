Puis-je me rendre au festival d’Asbury Park en voiture ?

Le festival de musique, d’art et de surf Sea Hear Now aura lieu le samedi 14 septembre et le dimanche 15 septembre sur North Beach et Bradley Park à Asbury Park.

Si vous arrivez en voiture, sachez que la ville a annoncé des fermetures de plages, de promenades et de rues en lien avec le festival.

Sachez également qu’Asbury Park utilise des parkings payants dans les zones entourant le festival. Cliquez ici ici pour obtenir des informations sur les endroits où le stationnement est disponible et à quel prix.

Pour ceux qui cherchent à acheter un parking dans ces zones payantes, visitez ParkingApp.com et entrez la zone 33300 à l’avance pour télécharger l’une des applications de stationnement disponibles « pour un moyen simple et rapide de payer le stationnement », explique Sea Hear Now.

Comment s’y rendre en train :Pour Sea Hear Now, NJ Transit ajoute des trains supplémentaires à Asbury Park

Toutes les informations relatives au paiement du stationnement, y compris les parcmètres, les applications téléphoniques et les options de SMS et d’appels sont disponibles ici. cityofasburypark.com/291/Paying-for-Parking.

Asbury Park encourage les personnes à la recherche d’un stationnement gratuit plus loin de l’événement à utiliser le programme de partage de scooters électriques de la ville. Pour plus d’informations sur le programme, visitez le site cityofasburypark.com/360/Scooters.

Parking à vélos

Un parking à vélos sera disponible sur les avenues Seventh et Ocean, en face de l’entrée de la Seventh Avenue, et sur le parking des avenues Third et Ocean, en face du Stone Pony, au 913 Ocean Ave.

Les cyclistes doivent fournir leurs propres cadenas, précise Sea Hear Now.

Écoutez la mer maintenantVoici l’horaire complet des 14 et 15 septembre

Informations sur le covoiturage

Une zone de prise en charge et de dépose des passagers en covoiturage est actuellement en place dans le bloc 100 de la Quatrième Avenue, entre Ocean Avenue et Kingsley Street. Les conducteurs doivent afficher leur carte de covoiturage pour entrer dans cette zone de prise en charge et de dépose.

Choses à acheter :Asbury Park veut que vous achetiez ici maintenant avec des réductions et des événements spéciaux pendant Sea Hear Now

Fermetures de routes

La circulation locale pourra accéder au 1501 Ocean Ave. et à l’hôtel Berkeley selon les besoins jusqu’à 18 heures le lundi 16 septembre.

Les fermetures de routes suivantes sont en vigueur jusqu’à 6 heures du matin le lundi 16 septembre.

Septième Avenue (entre Kingsley Street et Ocean)

Sixième Avenue (entre Kingsley et Ocean)

Sunset Avenue (entre Kingsley et Ocean)

Cinquième Avenue (entre Kingsley et Ocean).

Ocean Avenue (entre la 7e et la 4e)

Rue Webb (entre Sunset et Fifth).

Les fermetures de routes suivantes entreront en vigueur à partir de 9 heures le vendredi 13 septembre jusqu’à 6 heures le lundi 16 septembre :

Kingsley (entre Sunset et Fifth)

Voie Kingsley en direction nord uniquement (entre la cinquième et la quatrième).

Plus:Les croisières en bateau Sea Hear Now sont prêtes à vibrer pour Bruce Springsteen sur la plage d’Asbury Park

Noah Kahan sera la tête d’affiche du festival le 14 septembre. Bruce Springsteen et le E Street Band seront la tête d’affiche du spectacle du dimanche 15 septembre.

Le Gaslight Anthem, le Trey Anastasio Band, les Black Crowes, Norah Jones, 311, les Revivalists, Kool & The Gang, les Hives et bien d’autres joueront pendant deux jours sur les trois scènes du festival sur la plage nord et à Bradley Park.

Le festival a été fondé en 2018 en partie par les locaux Danny Clinch, un photographe de musique réputé, et Tim Donnelly, un promoteur d’événements.

Visite www.seahearnow.com pour plus d’informations sur le festival.

Vous pouvez contacter Bill Canacci à l’adresse [email protected].