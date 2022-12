Puis-je être condamné à une amende pour avoir gardé mon enfant à la maison à cause de la neige ? Tout ce que vous devez savoir alors que le Royaume-Uni est frappé par une vague de froid glacial de -10 ° C

De fortes chutes de neige et des températures glaciales ont plongé le Royaume-Uni dans le chaos alors qu’une explosion arctique balaie le pays.

De graves retards de voyage et des fermetures d’écoles ont été annoncés, tandis qu’un gel de -10 ° C a vu le Royaume-Uni enregistrer des températures plus froides que la Finlande.

La neige a provoqué le chaos des voyages et la fermeture d’écoles à travers le pays Crédit : LNP

Le congélateur à -10 ° C a vu le Royaume-Uni plus froid que la Finlande Crédit : PA

Cependant, les parents d’écoliers non concernés par les fermetures d’écoles généralisées peuvent se demander s’ils sont autorisés à garder leurs petits à la maison à cause de la neige et du verglas – voici tout ce que vous devez savoir.

Même si les enfants adorent un jour de congé, il n’y a en fait aucune garantie que les cours soient annulés simplement parce qu’il neige.

Depuis octobre 2012, il n’y a pas de température spécifique en dessous de laquelle les enseignants doivent renvoyer les enfants à la maison.

Le règlement de 2012 sur les locaux scolaires (Angleterre) ne spécifie pas une température de classe sûre, bien que le National Education Union conseille un minimum de 18 ° C.

Il appartient entièrement aux chefs d’établissement de fermer ou non leur école.

Ils tiendront compte d’un certain nombre de facteurs, comme l’état des routes et la disponibilité du personnel.

Une décision sera généralement prise avant 7 heures du matin et un SMS ou un e-mail sera envoyé à tous les parents.

Cependant, si l’école de votre enfant n’a pas été fermée, on s’attend à ce qu’il y assiste.

Selon les règles gouvernementales, leur absence peut être considérée comme inexpliquée et entraîner les mêmes sanctions que tout autre cas dans lequel ils ne sont pas allés à l’école sans raison.

Les conseils locaux peuvent imposer aux parents des amendes de 60 £ pour chaque absence, pouvant atteindre 120 £ si elles ne sont pas payées dans les 21 jours.

Si vous ne payez pas l’amende dans les 28 jours, vous pourriez être poursuivi.

Parmi les autres sanctions possibles, citons une ordonnance parentale, qui vous oblige à suivre des cours d’éducation parentale, ou une ordonnance de supervision de l’éducation, en vertu de laquelle un superviseur du conseil fera entrer votre enfant à l’école.

Les parents pourraient même être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 £ et à une peine de trois mois de prison s’ils sont poursuivis, mais cela ne se produit généralement qu’en cas d’absence répétée ou de refus d’inscrire votre enfant à l’enseignement à temps plein.

Cependant, si vous avez une bonne raison de garder votre enfant à la maison, comme l’impossibilité de se rendre à l’école en toute sécurité, il peut être utile d’appeler votre directeur et de le lui faire savoir.

Même si l’école est ouverte, ils peuvent accepter votre raison particulière et vous permettre de garder votre enfant à la maison.

Si vous gardez les enfants à la maison, il est important d’en informer votre école et de leur donner une raison afin que cela ne soit pas traité comme une absence inexpliquée.

Si les écoles sont ouvertes, les enfants sont toujours tenus d’y assister malgré le temps Crédit : Mike Ruane / Story Picture Agency