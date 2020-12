Nous écoutons les arguments sur les impacts du Brexit depuis plus de quatre ans, mais ces impacts deviendront enfin réels dès le début du mois prochain.

Pour ceux qui rêvent d’une évasion du Royaume-Uni et de la crise économique attendue, la fin de la période de transition, le 31 décembre, entraîne les changements les plus importants en matière de liberté de circulation depuis des décennies.

L’accord de retrait de l’année dernière a garanti aux Britanniques la liberté de mouvement de vivre et de travailler dans les États membres de l’UE jusqu’à la fin de la période de transition – de sorte que le droit automatique prend fin début janvier.

Les citoyens britanniques qui souhaitent s’installer dans un pays de l’UE devront postuler conformément aux règles de résidence de ce pays. Et ceux qui cherchent à travailler dans un pays de l’UE devront s’assurer que leurs qualifications professionnelles sont reconnues dans ce pays en particulier.

Il est tout simplement impossible d’éviter la complexité des différentes règles de résidence, de travail et d’études dans 27 États membres après la fin de la transition au Brexit. Le gouvernement britannique a fourni un guide pays par pays à s’installer dans l’UE – y compris les règles relatives aux soins de santé et à la demande de prestations dans chaque pays – après le 1er janvier 2021.

Oui, si vous avez la chance d’en avoir un, mais vous ne pourrez pas y vivre toute l’année. Ces derniers jours, il y a eu des gros titres sur la «fureur» des Brexiteers face aux règles qui les empêchent de passer plus de trois mois dans leurs résidences secondaires dans l’UE.

Le négociateur britannique David Frost et son homologue européen Michel Barnier tentent toujours de conclure un accord commercial

On ne sait pas combien de liberté de mouvement les citoyens britanniques vivant dans un pays de l’UE bénéficieront de l’année prochaine. La question a été débattue lors de discussions entre des responsables britanniques et européens ces derniers mois.

Les citoyens britanniques qui vivent dans l’un des États membres de l’UE depuis un certain temps – ou qui y ont déménagé pendant la période de transition – pourraient obtenir le statut d’établissement, mais devront demander la résidence auprès du gouvernement du pays dans lequel ils se trouvent avant le 30 juin 2021.

L’UE a confirmé en septembre que certains États membres envisageaient de prolonger ce délai en 2021 en raison de la pandémie de Covid. Ainsi, les heures et les conditions exactes des demandes de résidence varient d’un pays à l’autre de l’UE.

Oui. L’UE a ajouté le Royaume-Uni à sa liste de pays exemptés de visa, accordant aux citoyens britanniques le droit de voyager jusqu’à 90 jours sans visa. Mais après la fin de la période de transition, il est probable que les autorités frontalières de l’UE demandent aux voyageurs du Royaume-Uni des informations supplémentaires sur la durée et le but de leur séjour. Il est également probable que les voies rapides pour le contrôle des passeports ne seront plus ouvertes aux voyageurs britanniques.