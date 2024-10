Puis-je commander un Shirley Temple en tant qu’adulte ?

Un serveur estime que les personnes « adultes » devraient consommer de l’alcool lorsqu’elles visitent les bars, et non les Shirley Temples.

La base de la boisson est généralement du Ginger Ale, du 7UP ou du Sprite. Il est ensuite mélangé avec du sirop de grenadine et garni de cerises au marasquin.

On pense que ce cocktail sans alcool a été développé par un barman de Chasen’s entre le milieu et la fin des années 1930. L’actrice d’enfance Shirley Temple fréquentait l’établissement. Et depuis qu’elle était enfant, elle buvait des cocktails sans alcool. Cette concoction particulière a fait son chemin et porte son nom.

Mariah Williams (@mariahwilliams3), une serveuse, partage sa conviction que la boisson devrait rester une boisson pour enfants dans un TikTok qui a recueilli 33 000 vues.

« Non, non, non. Permettez-moi de mettre les choses au clair. Laissez-moi mettre les choses au clair », commence-t-elle.

La serveuse s’enregistre dans ce qui semble être l’arrière-salle d’un restaurant. Elle porte un tablier rempli d’un bloc-notes, de pailles et de stylos à l’intérieur de son uniforme de travail. Ensuite, elle recule et semble faire semblant de rire devant la caméra.

« Laissez-moi mettre les choses au clair. Tu es un adulte-[expletive] femme qui me demande de faire de toi une Shirley Temple ? elle interroge.

«Je vais commencer à vous dire que nous n’avons pas de recharges gratuites sur eux. … Parce que non, et il vaut mieux que le pourboire soit d’au moins 20 $, surtout si vous en obtenez plusieurs », poursuit-elle. « J’en ai trop [expletive] faire que de fabriquer des Shirley Temples pour un adulte.[expletive] dame. Qu’est-ce que [expletive]? C’est samedi soir. Obtenez une margarita.

Les TikTokers ne sont pas d’accord

De nombreuses personnes ont informé Williams des différentes raisons pour lesquelles un adulte commanderait un Shirley Temple.

« Mon ami est sobre et il les commande quand il sort avec nous », a fait savoir un TikToker à Williams. Poursuivant, ils ont déclaré : « On ne sait jamais pourquoi quelqu’un ordonne cela, alors ne jugez pas. »

Un autre a plaisanté : « J’envoie ça à ton patron. »

« ‘Prenez une margarita’, la plupart des gens choisissent Shirley Temple parce qu’ils ne peuvent pas/ne boivent pas, mais veulent quand même se sentir inclus parmi les gens qui le font. ce n’est pas si grave s’il s’agit d’un accord, faites-le boire », a déclaré un troisième.

En répondant à ce commentaire, Williams a déclaré qu’elle avait beaucoup appris en lisant les commentaires sur son clip. En particulier, il semble que les personnes qui ont commandé cette boisson l’ont fait pour rester sobres. « Respectez le fr. En fait, je n’en avais aucune idée jusqu’à cette section de commentaires ! » elle a répondu.

Prend du temps?

Un aspect de la vidéo de Williams auquel les serveurs peuvent s’identifier est le gouffre sans fond des recharges. Le Daily Dot a déjà couvert un serveur qui expliquait pourquoi il détestait les clients qui commandent du Diet Coke. En effet, selon l’expérience des employés des services alimentaires, ils demandent constamment des réapprovisionnements. Par conséquent, cela leur prend plus de temps pendant leur quart de travail, car ils doivent leur faire boire un verre après l’autre.

Williams exige au moins un pourboire de 20 $ pour les buveurs de Shirley Temple et les recharges de références. Vraisemblablement, d’après son expérience, tout comme le serveur susmentionné, les buveurs de Shirley Temple demandent également des recharges constantes. En fin de compte, son reproche envers les gens qui commandent le cocktail sans alcool pourrait être dû au fait de maximiser les pourboires pendant son quart de travail.

Le Daily Dot a contacté Williams via le commentaire TikTok pour plus d’informations.

