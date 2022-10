Puis-je boire de l’alcool si j’ai la SEP ?

En ce qui concerne votre sclérose en plaques (SEP), vous voulez faire ce qu’il y a de mieux pour votre corps. Mais vous vous posez des questions sur l’alcool. Est-il acceptable de prendre un verre de temps en temps ? Ou l’alcool est-il complètement hors de propos ? La réponse est un peu plus compliquée qu’un simple oui ou non.

N’en faites pas trop

“Pour la plupart des personnes atteintes de SEP, la réponse est de consommer de l’alcool avec modération”, déclare Jennifer Graves, MD, PhD, professeure agrégée de neurosciences et directrice du programme de recherche en neuroimmunologie à l’Université de Californie à San Diego.

Selon les US Dietary Guidelines for Americans, cela signifie pas plus d’un verre par jour si vous êtes une femme ou deux si vous êtes un homme.

“Boire régulièrement plusieurs verres pourrait aggraver les dommages neurologiques et la fonction des patients atteints de SEP, mais un verre de vin ou une seule bière au dîner est peu susceptible de causer des problèmes importants”, déclare Graves.

L’alcool n’est ni tout bon ni tout mauvais. Par exemple, les antioxydants et les flavonoïdes contenus dans le vin rouge peuvent en fait réduire votre risque de maladie cardiaque, ce qui est préoccupant lorsque vous souffrez de SP. Mais ce n’est pas une raison pour commencer à boire si vous ne le faites pas déjà. Ces composés se trouvent dans d’autres aliments et boissons, dit Graves.

Et au cas où vous vous demanderiez si la consommation d’alcool dans le passé a pu causer votre SEP, mettez vos inquiétudes de côté.

“Sur la base des données disponibles, c’est peu probable”, déclare Graves.