Puis-je avoir une bonne nuit de sommeil avec une couverture électrique ? – Section locale de Shaw

En grandissant, vous vous souvenez peut-être d’avoir utilisé une couverture électrique par une froide nuit d’hiver dans une chambre à courant d’air.

Les couvertures électriques étaient populaires dans les années 1970 et 1980, et bien qu’elles ne soient pas aussi courantes aujourd’hui, elles sont plus confortables et plus sûres qu’il y a des décennies.

Plus comme une couette, une couverture électrique est composée de deux couches de tissu avec une longueur de câble enroulée à l’intérieur. L’électricité basse tension traverse le câble pour fournir la chaleur. La première couverture électrique a été inventée en 1912 par un inventeur américain du nom de Samuel Irwin Russell, mais elle était utilisée sous le lit plutôt que sur le dessus.

La couverture électrique n’a vraiment décollé qu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains avaient de l’argent pour des extras comme des couvertures que vous branchez dans un mur.

Pour une bonne nuit de sommeil, la plupart des experts recommandent que votre chambre soit plutôt fraîche, généralement entre 60 et 67 degrés. Pour éviter de vous sentir trop chaud sous votre couverture électrique, essayez plutôt de l’utiliser comme chauffe-lit. Allumez votre couverture électrique avant de vous coucher, mais éteignez-la lorsque vous êtes prêt à dormir.

Les couvertures électriques peuvent être un moyen écologique de rester au chaud la nuit. Les modèles plus récents à basse tension ne consomment pas beaucoup d’électricité, et vous pouvez vraiment économiser si vous baissez le chauffage de votre maison la nuit et laissez la couverture faire le gros du travail.

Si vous combinez une couverture électrique avec un thermostat programmable, vous pourriez potentiellement réaliser de grosses économies sur vos factures de services publics.

Pour réduire les risques de surchauffe de votre couverture, assurez-vous qu’elle est bien à plat et que les cordons ne sont pas pincés entre votre matelas et votre sommier. Vous devez également vous assurer que les couvertures électriques ne sont utilisées que par des adultes en bonne santé. Les diabétiques doivent les éviter car un manque général de sensibilité nerveuse peut entraîner de graves brûlures. Vous devez également vérifier régulièrement vos couvertures pour déceler les déchirures ou les marques de brûlure, ce qui indique qu’elles ont dépassé leur apogée et doivent être jetées.

