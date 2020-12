Puis-je arrêter de porter un masque après avoir reçu un vaccin COVID-19?

Non. Pour quelques raisons, les masques et la distanciation sociale seront toujours recommandés pendant un certain temps après la vaccination des personnes.

Pour commencer, les premiers vaccins contre le coronavirus nécessitent deux injections; La deuxième dose de Pfizer intervient trois semaines après la première et celle de Moderna quatre semaines plus tard. Et l’effet des vaccinations n’est généralement pas immédiat.

On s’attend à ce que les gens obtiennent un certain niveau de protection dans les deux semaines suivant le premier tir. Mais une protection complète peut ne pas se produire avant quelques semaines après le deuxième coup.

On ne sait pas non plus si les vaccins Pfizer et Moderna protègent entièrement les personnes contre l’infection ou simplement contre les symptômes. Cela signifie que les personnes vaccinées pourraient encore être en mesure d’être infectées et de transmettre le virus, bien que ce soit probablement à un taux beaucoup plus faible, a déclaré Deborah Fuller, experte en vaccins à l’Université de Washington.

Et même une fois que les stocks de vaccins commencent à augmenter, il faudra probablement des mois pour obtenir des centaines de millions de vaccins dans les bras des gens.

Fuller a également noté que les tests de vaccin ne font que commencer chez les enfants, qui ne pourront pas se faire vacciner tant que les données de l’étude n’indiquent pas qu’ils sont également sûrs et efficaces pour eux.

Moncef Slaoui, chef de l’effort de développement de vaccins aux États-Unis, a estimé que le pays pourrait atteindre l’immunité collective dès mai, sur la base de l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna. Cela suppose qu’il n’y a aucun problème à respecter les estimations d’approvisionnement des fabricants et qu’un nombre suffisant de personnes se font vacciner.

L’AP répond à vos questions sur le coronavirus dans cette série. Soumettez-les à: FactCheck@AP.org.

