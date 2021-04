L’Atletico Madrid, l’Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus ont tous abandonné la Super League mercredi, laissant la nouvelle compétition essentiellement éteinte avant même qu’elle ne commence.

Seuls les clubs espagnols du Real Madrid et de Barcelone sont encore officiellement impliqués.

Les mouvements de l’Atletico, de l’Inter, de l’AC Milan et de la Juventus sont intervenus un jour après que les six clubs de Premier League impliqués dans le projet l’ont rendu non viable en abandonnant la compétition controversée de séparation.

Les clubs anglais Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham ont abandonné les plans de la compétition en grande partie fermée au milieu d’une réaction croissante de leurs partisans et des avertissements du gouvernement selon lesquels une législation pourrait être introduite pour les contrecarrer.

Le projet de la Super League a été supervisé par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui l’a promu comme un moyen de «sauver le football» et les clubs en difficulté financière au milieu de la pandémie de coronavirus.

Ni Madrid ni Barcelone n’ont commenté après que le reste des clubs ait abandonné le projet. Il y a eu une certaine pression interne sur le club catalan, cependant, après que le capitaine au franc-parler, Gerard Piqué, ait clairement exprimé son point de vue.

«Le football appartient aux fans. Aujourd’hui plus que jamais », a-t-il écrit sur Twitter mercredi matin.

Lundi, l’UEFA a menacé d’interdire aux joueurs des équipes participantes de participer au Championnat d’Europe de cette année et à la Coupe du monde de l’année prochaine. Mais un tribunal madrilène a par la suite rendu une décision préliminaire empêchant l’UEFA, la FIFA et ses membres d’agir contre la création de la nouvelle ligue.

L’AC Milan a signalé qu’il partait quelques heures après que l’Atletico et l’Inter Milan aient fait leurs annonces.

« Les voix et les préoccupations des supporters du monde entier ont été clairement exprimées à propos de la Super League, et l’AC Milan doit être sensible à la voix de ceux qui aiment ce merveilleux sport », a déclaré le club italien.

La Juventus a suivi quelques instants plus tard, mais n’a pas complètement abandonné ses plans pour une future Super League.

« Alors que la Juventus reste convaincue de la solidité des locaux sportifs, commerciaux et juridiques du projet, elle estime qu’à l’heure actuelle, il y a peu de chances que le projet soit achevé sous la forme initialement conçue », a déclaré le club. «La Juventus reste déterminée à poursuivre la création de valeur à long terme pour l’entreprise et l’ensemble de l’industrie du football.»

L’Atletico a déclaré que sa décision avait été prise après la réunion du conseil d’administration mercredi.

Le club espagnol a déclaré qu’il « avait décidé de communiquer officiellement à la Super League et au reste des clubs fondateurs sa décision de ne pas officialiser sa participation au projet. »

L’Atletico a déclaré que les «circonstances» qui lui avaient permis de rejoindre la nouvelle ligue lundi «n’existaient plus aujourd’hui».

« Pour le club, l’harmonie est essentielle pour toutes les personnes impliquées dans la famille Rouge et Blanc, en particulier nos fans », a-t-il déclaré. «La première équipe et son entraîneur se sont montrés satisfaits de la décision du club, comprenant que les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère.»

Les supporters de l’Atletico devaient organiser une manifestation avant le match à domicile contre Huesca en championnat espagnol jeudi. Les protestations généralisées des supporters en Angleterre ont joué un grand rôle dans la décision des clubs de Premier League de quitter la nouvelle compétition.

« Je savais que le club prendrait la bonne décision et c’est ce qui s’est passé », a déclaré l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone. «C’est bon pour tout le monde.»

L’Inter a déclaré que le club s’était engagé à offrir la meilleure expérience de football aux fans car «l’innovation et l’inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation.»

« Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l’industrie du football ne changera jamais », a déclaré le club italien. « L’Inter estime que le football, comme tout secteur d’activité, doit avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions afin de continuer à exciter les fans de tous âges dans le monde entier, dans un cadre de viabilité financière. »

La Super League devait être une compétition à 20 équipes avec 15 membres fondateurs garantis une place chaque saison et cinq autres équipes en alternance. L’absence de relégation pour les membres fondateurs a soulevé des inquiétudes quant aux conséquences pour les petits clubs dans les ligues nationales du continent.

