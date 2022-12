Puig change son plaidoyer en non coupable de mensonge dans une affaire de jeu

NEW YORK (AP) – L’ancien voltigeur des ligues majeures Yasiel Puig a décidé de retirer son accord de plaider coupable à une accusation de mensonge à des agents fédéraux enquêtant sur une opération de jeu illégale.

Puig change son plaidoyer en non-culpabilité en raison de “nouvelles preuves significatives”, selon un communiqué publié mercredi par ses avocats à Los Angeles.

“Je veux effacer mon nom”, a déclaré Puig dans le communiqué. “Je n’aurais jamais dû accepter de plaider coupable d’un crime que je n’ai pas commis.”

À la mi-novembre, le ministère de la Justice a annoncé que Puig, 31 ans, avait accepté de plaider coupable à un chef d’accusation de fausses déclarations lors d’un entretien avec des enquêteurs fédéraux en janvier.

Cela l’a laissé risquer jusqu’à cinq ans de prison fédérale – bien qu’il ait été éligible à la probation en vertu de l’accord de plaidoyer, ont déclaré ses avocats. Il a également accepté de payer une amende d’au moins 55 000 $.

L’entretien a été mené via Zoom et était lié au jeu qui s’est produit en 2019, ont déclaré ses avocats.

“Au moment de son entretien de janvier 2022, M. Puig, qui a une éducation de troisième année, avait des problèmes de santé mentale non traités et n’avait pas son propre interprète ou conseiller juridique pénal avec lui”, a déclaré l’avocate de Puig, Keri Axel, a déclaré dans le communiqué de mercredi. “Nous avons examiné les preuves, y compris de nouvelles informations importantes, et nous sommes sérieusement préoccupés par les allégations portées contre Yasiel.”

Axel est en pourparlers avec le gouvernement au sujet des nouvelles preuves, indique le communiqué.

Puig, qui a joué en Corée du Sud, est né à Cuba et a passé sept saisons dans les majors de 2013 à 2019, les six premières avec les Dodgers de Los Angeles. Il a frappé .277 avec 132 circuits et 415 points produits, et a remporté une sélection All-Star en 2014.

Dans un accord de plaidoyer en août, Puig a reconnu qu’en quelques mois en 2019, il avait accumulé plus de 280000 $ de pertes en pariant sur des matchs de tennis, de football et de basket-ball par l’intermédiaire d’un tiers qui travaillait pour une opération de jeu illégale dirigée par Wayne Nix, un ancien joueur de baseball des ligues mineures.

Puig a placé au moins 900 paris sur des sites de paris contrôlés par Nix et par l’intermédiaire d’un homme qui travaillait pour Nix, ont indiqué les autorités.

Puig n’a pas interagi avec Nix, ont déclaré ses avocats dans le communiqué mercredi.

Dans l’accord de plaidoyer, Puig a reconnu avoir menti en janvier aux enquêteurs fédéraux qui enquêtaient sur l’entreprise, niant avoir placé des paris sur l’opération.

Nix a plaidé coupable en avril pour complot en vue d’exploiter une entreprise illégale de paris sportifs et de production d’une fausse déclaration de revenus. Les procureurs ont déclaré que l’opération de Nix a duré deux décennies et comprenait des athlètes professionnels actuels et anciens en tant que clients ou employés.

Les procureurs fédéraux ont également annoncé qu’un autre ancien joueur de la MLB, Erik Kristian Hiljus, 49 ans, de Los Angeles, avait accepté de plaider coupable à deux chefs d’accusation de souscription à de fausses déclarations de revenus. Ils ont dit qu’il était un agent de l’opération de Nix.

Hiljus pourrait encourir jusqu’à six ans de prison fédérale lors de la condamnation.

Puig a joué pour Cincinnati et Cleveland en 2019 avant de devenir agent libre. Il a ensuite joué dans la Ligue mexicaine et l’année dernière a signé un contrat d’un an et 1 million de dollars avec les Kiwoom Heroes de Corée du Sud.

La MLB n’enquêterait pas sur les problèmes liés au jeu à moins que Puig ne tente de signer avec une organisation de grande ligue.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press