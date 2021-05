Pufferfish saute pour poser avec un plongeur pour un selfie dans une vidéo adorable

La nature a des façons inattendues de surprendre, et un tel incident a été vécu par un plongeur en Australie. Inutile de dire que cette expérience l’a laissée excitée et pleine de respect. Bien que le photobombing ne soit pas un phénomène rare, la plongeuse a été prise par surprise lorsqu’elle a fini par prendre un selfie inattendu avec un curieux poisson-globe. La belle créature peut être vue en train de regarder calmement la caméra alors que le plongeur la pointe vers elle-même.

Le plongeur et photographe sous-marin, Jules Casey, a partagé une vidéo de cet incident sur sa page de médias sociaux. Elle a sous-titré le message: «Je suis une fille chanceuse. Un poisson-globe me murmure des mots doux à l’oreille. Le clip viral a recueilli plus de 30000 likes et a été inondé de personnes réagissant au poisson-globe.

Selon un Courrier quotidien rapport, Jules a repéré le poisson – qui aurait pu être attiré par la lumière ou le bonnet rouge accroché à son appareil photo – alors qu’elle plongeait près du Rye Pier dans la péninsule de Mornington à Victoria. Dans son entretien avec le portail d’actualités, elle a commenté que bien qu’elle rencontre souvent diverses espèces lors de ses plongées, elle a rarement rencontré des créatures aussi amicales que ce poisson-globe. Par conséquent, elle a décidé de retourner son appareil photo et de capturer ce moment adorable.

Elle a poursuivi en disant que les poissons-globe sont couramment trouvés et pour cette raison sont souvent ignorés par de nombreux plongeurs. Mais ce poisson en particulier était définitivement un chercheur d’attention et ne cessait de la suivre. Cette espèce particulière de poisson est connue pour exploser lorsqu’elle est menacée, ingérant de l’eau et de l’air pour dilater son estomac élastique, se transformant en une boule géante. Cependant, Jules a dit qu’elle n’était pas inquiète car le poisson amical ne lui aurait pas fait de mal. Elle a poursuivi en disant qu’ils ne le faisaient que s’ils se sentaient menacés et que le poisson-globe avait l’air assez à l’aise en sa compagnie.

