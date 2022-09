Puff, Puff, Passe ! L’AMA rejette les appels pour retirer la marijuana de la liste des interdictions

La marijuana restera sur la liste des substances interdites de l’Agence mondiale antidopage après que l’organisme a rejeté les appels à changer son statut vendredi.

L’AMA a été invitée à retirer le cannabis de sa liste des interdictions l’année dernière à la suite du test positif qui a fait que la sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson a raté les Jeux olympiques.

Le chef de World Athletics, Sebastian Coe, faisait partie de ceux qui avaient demandé que le statut de la marijuana en tant que substance interdite soit réexaminé.

“Je pense que ce n’est pas un moment déraisonnable pour avoir une critique”, a déclaré Coe aux journalistes à Tokyo avant les Jeux olympiques. « C’est sensé, rien n’est figé. Vous vous adaptez et réévaluez occasionnellement.

Cependant, l’AMA a déclaré vendredi dans un communiqué à la suite d’une réunion du comité exécutif de l’organisme à Sydney qu’elle avait décidé de maintenir le THC – le principal composant psychoactif du cannabis – sur sa liste des interdictions.

L’AMA a déclaré que pour qu’une substance soit incluse dans la liste des interdictions de l’agence, elle doit répondre à au moins deux des trois critères.

Ceux-ci incluent le fait d’avoir le potentiel d’améliorer les performances, de représenter un risque pour la santé de l’athlète et de violer l’esprit du sport.

L’AMA a déclaré avoir consulté des athlètes qui consommaient du cannabis dans le cadre d’un vaste examen par une équipe d’experts qui comprenait une analyse d’études scientifiques sur le sujet.

L’AMA a déclaré que son groupe consultatif d’experts en éthique continuait de considérer la consommation de cannabis comme “contre l’esprit du sport”.

L’agence a noté que le THC n’était interdit qu’en compétition et que le seuil d’un test positif avait été relevé à 150 ng/ml en 2013.

Le directeur général de l’AMA, Olivier Niggli, a déclaré dans un communiqué que la question de savoir comment traiter le THC n’était “pas simple”.

“L’AMA est consciente de la diversité des opinions et des perceptions liées à cette substance dans le monde, et même dans certains pays”, a déclaré Niggli.

“L’AMA est également consciente que les quelques demandes de retrait du THC de la Liste des interdictions ne sont pas étayées par l’examen approfondi des experts.

“Nous sommes également conscients que les lois de nombreux pays – ainsi que les lois et politiques réglementaires internationales générales – soutiennent le maintien du cannabis sur la liste pour le moment.”

Entre-temps, dans une décision distincte vendredi, l’AMA a confirmé que le puissant opioïde analgésique Tramadol serait ajouté à la liste des interdictions à compter du 1er janvier 2024.

L’agence a déclaré qu’elle retardait la mise en œuvre de l’interdiction d’un peu plus d’un an pour permettre l’éducation et la communication entre les athlètes et le personnel médical au sujet de la décision.

Le tramadol est interdit dans le cyclisme depuis 2019. Le coureur colombien Nairo Quintana a été privé de sa sixième place au Tour de France de cette année après avoir été testé deux fois positif pour la substance.

