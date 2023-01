Puducherry Girl organise un jeu d’échecs en 29,85 secondes et établit un record du monde Guinness

Quand on parle de Guinness World Records établis autour du jeu d’échecs, on imagine des titres comme ‘Longest Winning Streak’ ou ‘Longest Undefeated Streak’. Droite? Mais avez-vous déjà pensé à un record du monde Guinness pour le temps le plus rapide pris par un individu pour organiser à lui seul un jeu d’échecs, une pièce à la fois ? Vous avez bien entendu ! Et devine quoi? ce titre est détenu par une fille de Pondichéry.

La poignée Instagram officielle de Guinness World Records a publié une vidéo de S. Odelia Jasmine plaçant les pièces du jeu d’échecs sur le tapis, une pièce à la fois à un rythme rapide. Elle a établi le record du “Temps le plus rapide pour arranger un jeu d’échecs” en 29,85 secondes et à partir de la bannière en arrière-plan de la vidéo, nous pouvons identifier que ce record a été établi en 2021. Le site officiel du Guinness World Records confirme également la date du 20 juillet 2021. La vidéo publiée il y a moins de 12 heures était sous-titrée, “Le temps le plus rapide pour organiser un jeu d’échecs 29,85 secondes par S. Odelia Jasmine.”

La vidéo a reçu plus de 7 lakh 18 000 vues et plus de 42 000 likes. La section des commentaires a amené la plupart des utilisateurs de médias sociaux à remettre en question les règles du dossier, tandis que d’autres ont écrit en plaisantant qu’ils pouvaient le faire plus rapidement et certains ont vraiment apprécié ses efforts. Un utilisateur a commenté : “J’ai l’impression que c’est le seul record que je peux battre.” Un autre utilisateur a écrit : “C’est à 100 % l’un de ces records qui semblent réalisables sans pratique, mais lorsque vous l’essayez, ce n’est pas aussi facile.”

Selon les commentaires laissés par le Guinness World Records sur le post, le plus grand rêve de S. Odelia Jasmine était d’obtenir un titre Guinness World Records. Elle a consacré une année entière de pratique à battre ce record. Dans un autre commentaire, le Guinness World Records a également partagé qu’auparavant ce titre était détenu par quatre autres personnes. David Rush (USA) a établi le record en 2021 avec 30,31 secondes, Nakul Ramaswamy (USA) a établi le record en 2019 avec 31,55 secondes, Alva Wei (USA) a mis 32,42 secondes pour établir le record en 2015 et Dalibor Jablanovic (Serbie) a pris 34,20 secondes en 2014.

