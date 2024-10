Puce M4 Max, Thunderbolt 5 et autonomie de batterie « meilleure que jamais »

Le nouveau MacBook Pro vient d’être annoncé par Apple. Il est livré avec un choix de trois processeurs différents, tous issus de la famille M4. Les ordinateurs portables ont le même aspect qu’avant, à l’exception d’une nouvelle option de nanotexture pour l’écran, mais il y a de gros changements sous le capot.

Apple MacBook Pro avec processeur M4 Pomme

La semaine a été chargée pour Mac avec un nouvel iMac et un Mac mini et un processeur M4 Pro amélioré déjà dévoilés. Le MacBook Pro est disponible en deux couleurs, noir sidéral et argent. Même le modèle d’entrée de gamme avec puce M4 est disponible pour la première fois en noir sidéral : tous les détails ici.

En plus des processeurs M4 et M4 déjà annoncés, le MacBook Pro peut être configuré avec la puce M4 Max qu’Apple vient de dévoiler. Comme le M4 Pro, Apple décrit le M4 Max comme une technologie de 3 nanomètres de deuxième génération offrant des performances rapides.

Contrairement au M4, les processeurs M4 Pro et M4 Max signifient qu’Apple peut installer Thunderbolt 5 sur le MacBook Pro pour la première fois, ce qui est également introduit pour le dernier Mac mini pour certains modèles.

Il y a un autre changement matériel, même s’il est peu probable que vous remarquiez la différence : une nouvelle caméra Center Stage de 12 mégapixels est montée sur l’écran. Cela améliore non seulement les appels vidéo en vous gardant au premier plan même si vous vous déplacez, mais prend également en charge Desk View, une nouvelle fonctionnalité qu’Apple vient également d’annoncer pour le nouvel iMac. Cela signifie que vous pouvez montrer aux personnes participant à votre appel vidéo ce qui se trouve sur votre bureau (n’oubliez pas de retirer d’abord les miettes de la collation).

Et tous les modèles de MacBook Pro, quelle que soit la puce M4 embarquée, sont désormais équipés de trois prises USB-C, deux sur le bord gauche, une sur la droite.

Les nouveaux modèles ont une grande autonomie de batterie, Apple revendiquant jusqu’à 24 heures d’autonomie entre les charges, ce qui, selon lui, est la plus longue jamais enregistrée sur un Mac.

Le grand changement en termes de performances est dû aux nouveaux processeurs qui sont jusqu’à 30,8 fois plus rapides en termes de performances de traitement vidéo par rapport à un MacBook Pro équipé d’une puce Intel, par exemple. Si vous possédez un MacBook Pro avec M1 Max, cette puce est toujours 1,6 fois plus rapide sur la même métrique. Tous les nouveaux modèles de MacBook Pro sont livrés avec au minimum 16 Go de RAM, soit le double de certains modèles.

Dans l’ensemble, il n’y a pas d’augmentation de prix, avec des prix à partir de 1 599 $ (1 599 £ au Royaume-Uni).

Les nouveaux modèles peuvent être commandés dès maintenant et mis en vente le 8 novembre.

