Publix règle le procès fédéral concernant les dreadlocks et la liberté religieuse

Publix Super Markets a accepté de payer 50 000 $ pour régler un procès pour discrimination en matière de logement religieux, a annoncé mercredi la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi.

L’agence fédérale a déposé une plainte sur la base d’une plainte d’un demandeur d’emploi dans un magasin à Nashville, Tennessee, selon un communiqué de presse. Le candidat, membre de la secte religieuse rastafarienne, a reçu une offre d’emploi, mais un superviseur de Publix lui a alors demandé s’il prévoyait de retirer sa candidature après avoir refusé de se couper les cheveux pour se conformer à la politique de toilettage de Publix.

Le demandeur porte des dreadlocks « dans le cadre de sa croyance religieuse rastafari sincère », a déclaré l’EEOC dans le communiqué. Il a demandé un accommodement religieux qui lui permettrait de travailler pour Publix sans se couper les cheveux.

►Masquer :Walmart, Target, Lowe’s, Kohl’s, Publix mettent à jour les politiques de masque pour les employés ; encourager les clients à porter des masques

►Enseignement supérieur :Target se joint à Walmart pour payer les frais de scolarité des employés ; livres gratuits également inclus

Publix a rejeté la demande et l’homme a choisi de ne pas accepter l’offre d’emploi, a déclaré l’EEOC.

Publix a violé le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit la discrimination religieuse sur le lieu de travail, a déclaré l’EEOC. L’agence a déposé une plainte en 2017 devant le tribunal de district américain du district central du Tennessee après avoir tenté de parvenir à un règlement précontentieux, selon le communiqué.

Le juge Eli Richardson est entré dans un décret de consentement de deux ans qui oblige Publix à examiner les demandes d’accommodements religieux des candidats; « accommoder raisonnablement » les employés ou les candidats qualifiés dont les croyances religieuses sont en conflit avec les normes de toilettage de l’entreprise ; et offrir une formation sur les politiques de non-discrimination et d’accommodement religieux aux superviseurs et aux employés des ressources humaines du magasin de Nashville.

►Horaires supérieurs :Costco renverse le cours et maintiendra des heures réduites pour les seniors alors que les cas de COVID-19 augmentent à l’échelle nationale

Publix, dont le siège est à Lakeland, exploite près de 1 300 magasins dans sept États. L’entreprise compte plus de 225 000 employés.

Publix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The (Lakeland, Floride) Ledger, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Gary White peut être contacté à gary.white@theledger.com. Suivez sur Twitter @ garywhite13.