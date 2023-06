Publishers Clearing House remboursera 18,5 millions de dollars en règlement de la FTC

Les bureaux de la Publishers Clearing House à Jericho, New York, le 30 janvier 2019. Bill Perlman/Newsday RM via Getty Images)

Comment les « modèles sombres » peuvent piéger les consommateurs

Sara Adair montre le chèque surdimensionné de 1 million de dollars que son mari Mark a reçu de la Publishers Clearing House Prize Patrol à South Boston, Massachusetts, le 1er avril 2022. Craig F. Walker/Le Boston Globe via Getty Images

La FTC a également a poursuivi Amazon la semaine dernière pour avoir prétendument utilisé des « modèles sombres » pour piéger les gens dans des abonnements récurrents pour son service Prime sans consentement. Les modèles sombres sont une astuce de conception « manipulatrice » et illégale, dont des exemples incluent des cases pré-cochées, des divulgations difficiles à trouver et à lire et des politiques d’annulation confuses, la FTC a dit. Ils présentent des « risques accrus » pour les consommateurs en ligne, a-t-il ajouté. « Il s’agit de notre deuxième procès sombre au cours de la semaine dernière », a déclaré Samuel Levine, directeur du bureau de la protection des consommateurs de la FTC, à propos du procès de PCH dans une déclaration écrite. « Les entreprises qui continuent à déployer des techniques de conception trompeuses sont averties. »

Dans l’affaire PCH, la FTC a affirmé que l’entreprise avait utilisé « une formulation manipulatrice et une conception de site Web » pour convaincre les consommateurs qu’ils devaient acheter un produit quelconque pour participer au concours de l’entreprise ou augmenter leurs chances de gagner. Lorsqu’il incluait des clauses de non-responsabilité ou des informations de clarification, le texte était en petits caractères légers et négligé par les consommateurs, a affirmé la FTC. En plus des tirages au sort, PCH vend également des marchandises et des magazines. La FTC a allégué que la société facturait des frais cachés représentant en moyenne plus de 40 % des coûts des produits et trompait les clients avec un langage trompeur dans les lignes d’objet des e-mails et les déclarations de sa politique de confidentialité.