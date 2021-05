Publiquement favorable, Biden devrait aiguiser son ton avec Netanyahu en privé

WASHINGTON – Le président Biden a maintenu son soutien public à Israël alors même qu’il adoptait un ton privé un peu plus net avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, un calcul façonné par les relations de longue date de M. Biden avec le dirigeant israélien ainsi que par les espoirs croissants que les opérations militaires d’Israël contre Le Hamas touche à sa fin. Lors d’un appel téléphonique lundi, M. Biden a averti M. Netanyahu qu’il ne pourrait repousser les critiques des frappes à Gaza que pour si longtemps, selon deux personnes proches de l’appel. On a dit que cette conversation était significativement plus forte que un résumé officiel publié par la Maison Blanche. Il a affirmé le droit d’Israël à la légitime défense et n’a pas répété les appels lancés par de nombreux démocrates du Congrès pour un cessez-le-feu immédiat. Cet appel téléphonique et d’autres depuis le début des combats la semaine dernière reflètent la relation compliquée de 40 ans entre M. Biden et M. Netanyahu. Cela a commencé lorsque M. Netanyahu était le chef de mission adjoint à l’ambassade d’Israël à Washington et que M. Biden était un jeune sénateur passionné par les affaires étrangères. Depuis lors, ils se sont rarement entendus dans les yeux, mais ont parfois noué des relations de travail copieuses à travers sept présidences américaines – M. Netanyahu a été Premier ministre pour quatre d’entre elles – et des batailles politiques qui font rage sur l’accord nucléaire iranien et la politique de colonisation israélienne. Aujourd’hui, cette relation est plus compliquée que jamais. L’acte de jonglerie de M. Biden sur Israël, toujours un défi pour un président américain, est particulièrement difficile étant donné que les démocrates ne sont plus solidement du coin d’Israël.

Les experts du Moyen-Orient et d’anciens responsables américains disent que de nombreux calculs de M. Biden sont enracinés dans une autre ère des relations américano-israéliennes – lorsque les préoccupations sécuritaires d’Israël ont retenu beaucoup plus l’attention que les griefs palestiniens – et que son approche a moins à voir avec la situation militaire sur le terrain qu’avec la politique intérieure et son programme de politique étrangère plus large, y compris les négociations nucléaires avec l’Iran. De son côté, M. Netanyahu se bat pour sa vie politique chez lui tout en essayant de maintenir le soutien à son pays à Washington. Avec M. Biden maintenant dans le bureau ovale, les hommes tentent à nouveau de maintenir la confiance mutuelle au milieu de forces plus importantes qui les séparent. Martin S.Indyk, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, a déclaré que M. Biden s’était acheté un espace privé pour persuader M. Netanyahu de mettre fin aux frappes à Gaza, qui avaient été lancées en représailles aux attaques à la roquette aveugles du Hamas contre les villes israéliennes. M. Indyk a également déclaré que M. Biden essayait d’amener le dirigeant israélien à accepter un cessez-le-feu «en indiquant publiquement qu’il était dans le coin d’Israël, qu’Israël a le droit de se défendre et qu’il soutient Netanyahu. . » « C’était très important pour le moment qui est venu, dans lequel il doit se tourner vers Netanyahu et dire: » Il est temps de conclure « », a déclaré M. Indyk. M. Biden et M. Netanyahu ont traversé d’innombrables hauts et bas ensemble. Après que M. Netanyahu ait fait face à sa première défaite électorale, en 1999, M. Biden lui a envoyé une lettre, le félicitant d’avoir fait preuve de courage politique lors des entretiens avec les Palestiniens qui ont été accueillis par les États-Unis dans le Maryland. M. Netanyahu a répondu et a noté avec gratitude que M. Biden était le seul homme politique américain à lui écrire après sa défaite.

Mais en 2010, M. Biden, alors vice-président, venait de commencer une visite en Israël lorsqu’il a été aveuglé par la mauvaise nouvelle que le gouvernement israélien approuvait la construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est, un revers aux efforts de l’administration Obama pour arbitrer Israël. Pourparlers de paix palestiniens. Les responsables d’Obama à la Maison Blanche étaient furieux et plusieurs ont exhorté M. Biden à sauter un dîner prévu avec M. Netanyahu à Tel Aviv et à quitter le pays immédiatement. M. Biden n’était pas d’accord et a choisi d’affronter le dirigeant israélien en privé tout en minimisant la discorde publique, pariant qu’une telle approche serait plus efficace, ont déclaré des personnes proches de l’épisode.

«Des progrès se produisent au Moyen-Orient alors que tout le monde sait qu’il n’y a tout simplement pas d’espace entre les États-Unis et Israël», a déclaré M. Biden, debout à côté de M. Netanyahu à la résidence du Premier ministre. «Il n’y a pas d’espace entre les États-Unis et Israël en ce qui concerne la sécurité d’Israël.» Au cours du dîner, son ton était nettement plus critique. Fidèle à la vision de longue date de M. Biden selon laquelle la politique étrangère est guidée par des relations personnelles, il a répété à plusieurs reprises au fil des ans que son exaspération parfois à l’égard des politiques de droite de M. Netanyahu dans de tels moments n’avait jamais rompu les liens entre les hommes. M. Biden a parlé publiquement de la façon dont il avait envoyé une fois à M. Netanyahu une photo avec l’inscription: «Bibi, je ne suis pas d’accord avec une putain de chose que vous dites, mais je vous aime. Et après que les tensions entre M. Netanyahu et la Maison Blanche d’Obama au sujet du programme nucléaire iranien aient éclaté à la vue du public fin 2014, M. Biden, lors d’un discours devant un groupe juif américain, a offert des assurances que lui et le dirigeant israélien étaient «toujours amis. «

Les gens familiers avec la pensée de M. Biden disent que son point de vue sur Israël est bien plus que sa relation avec M. Netanyahu. M. Biden se souvient souvent d'une visite qu'il a rendue en tant que sénateur âgé de 30 ans à l'automne 1973 au Premier ministre israélien, Golda Meir, à la veille d'une attaque contre Israël par une coalition d'États arabes dans ce que l'on appelle le Guerre de Yom Kippour.



Se disant ébranlé par l'ampleur de la menace qui pèse sur Israël, M. Biden a appelé ça «L'une des réunions les plus marquantes de ma vie.» Au cours des années qui ont suivi, M. Biden a souligné à plusieurs reprises son attachement au pays. «Je suis sioniste», a-t-il déclaré à une chaîne de télévision israélienne en 2007. «Il n'est pas nécessaire qu'un juif soit un sioniste.» Michael Oren, qui a été ambassadeur d'Israël à Washington de 2009 à 2013, a déclaré que dans une administration Obama où de nombreux hauts fonctionnaires se méfiaient du gouvernement du Likud de M. Netanyahu et excluaient M. Oren, M. Biden était son principal interlocuteur. «Il a montré, pensais-je, une grande compréhension de la personnalité de Benjamin Netanyahu», a déclaré M. Oren. Il a déclaré que M. Biden avait vu que les tensions entre le président Barack Obama et M. Netanyahu créaient «un environnement très inflammable qu'il faisait de son mieux pour atténuer».